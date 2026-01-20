Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Укрытие компоста зимой
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:12

Оставляла компост без внимания зимой — весной получалась каша: теперь делаю иначе

Избыток влаги зимой ухудшает качество компоста — Богумил Краус

Зимой компост кажется "замороженным проектом": холод, снег, и кажется, что куча просто стоит без движения. Но опытные садоводы уверяют, что именно в этот период можно заложить основу для более качественного удобрения к весне — более рыхлого, однородного и удобного для почвы. Секрет не в сложных схемах, а в том, чтобы поддержать компост в мороз и добавить материалы, которые помогают микрофлоре работать даже при низких температурах. Об этом пишет автор Богумил Краус.

Почему компосту нужна помощь зимой

В холодное время разложение органики действительно замедляется, но полностью не прекращается. Микроорганизмы продолжают перерабатывать отходы, если у них есть три условия: тепло, умеренная влажность и правильный баланс "зелёных" и "коричневых" компонентов. Если зимой компостер оставить без внимания, весной масса нередко получается неоднородной, а часть содержимого остаётся почти не переработанной.

Как защитить компост от морозов

Первое, что рекомендуют сделать, — утеплить компостер. Для этого используют простые материалы, которые обычно есть под рукой:

  1. сухие листья
  2. солома
  3. картон
  4. старые одеяла или агротекстиль

Дополнительно помогает установка компостера на поддон: так холод от земли меньше "вытягивает" тепло, и внутри сохраняется более стабильная температура.

Что важно делать с отходами зимой

Зимой выигрывает тот, кто работает "на мелкую фракцию". Чем меньше кусочки, тем легче им разлагаться в условиях замедленных процессов. Поэтому ветки лучше ломать, кухонные остатки — измельчать, листья — рубить или хотя бы мять.

Не менее важна влажность: компост должен быть слегка влажным, но не сыром. Если воды слишком много, она может замёрзнуть и перекрыть доступ кислорода, а без воздуха качественного компоста не получится.

Баланс "зелёного" и "коричневого"

Автор напоминает простое зимнее правило пропорций: на одну часть "зелёного" (кухонные отходы, свежая органика) нужно добавлять две-три части "коричневого" (сухие листья, картон, опилки). Такой баланс поддерживает работу микроорганизмов и снижает риск того, что куча "закиснет" или промёрзнет сплошным комом.

Что добавляют зимой, чтобы компост стал лучше

Главный зимний приём — мягко "подкормить" компост азотом и активаторами разложения. В тексте перечислены варианты, которые используют садоводы:

  • крапива
  • гранулированный навоз
  • ромашковый чай (несколько пакетиков на литр воды)
  • небольшое количество мочевины

Смысл добавок один: они дают азот и помогают микрофлоре оставаться активной. При этом важно не переборщить — компосту нужна стимуляция, а не "перекорм", иначе можно получить неприятный запах и неравномерное разложение.

Как укрывать кучу от снега и дождя

Чтобы компост не набирал лишнюю воду, его можно прикрыть тентом или плёнкой. Но укрытие не должно превращать компостер в герметичный мешок: доступ воздуха обязателен, иначе масса начнёт портиться, а не созревать.

Почему весной результат будет заметнее

Зимние закладки начинают разлагаться раньше, и к потеплению процесс резко ускоряется. Поэтому к весне компост обычно получается более равномерным, с большим количеством доступных питательных веществ и лучшим эффектом для структуры почвы. В итоге сад получает натуральное удобрение без лишних затрат — просто за счёт того, что компосту помогли пережить зиму правильно.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
