Этой зимой отказалась от чёрного — и образ сразу стал дороже: вот какие цвета выбирают стилисты
Зимняя палитра этого сезона доказывает: холод — не повод отказываться от выразительности. Вместо мрачных чёрных и серых нарядов дизайнеры предлагают богатые, уютные, землистые оттенки и яркие акценты, которые делают образ живым и современным.
По словам модных стилистов Габриэль Ньюкирк (The Collective) и Дайан Бойер (Dianne in Style), ключевой тренд зимы — "тёплая роскошь": цвета, которые создают атмосферу уюта, но выглядят дорого и уверенно.
1. Шоколадно-коричневый — новая классика вместо чёрного
"Шоколад — это утончённая альтернатива чёрному, которая смотрится богато, но мягче и теплее", — отмечает Ньюкирк.
Этот оттенок уверенно доминирует в гардеробах от подиумов до стритстайла. Попробуйте монохромный образ в тёплых шоколадных тонах или добавьте кожаные аксессуары — ремень, сумку или ботинки.
С чем сочетать: кремовый, карамельный, хаки, бордовый.
Совет: замените чёрное пальто на коричневое — образ станет мягче, но не менее элегантным.
2. Пурпурный — энергия королевского шика
Благородный, универсальный и слегка загадочный, фиолетовый в этом сезоне варьируется от лавандового до сливового.
"Этот цвет подходит практически каждому тону кожи", — объясняет Бойер.
Носите лавандовый кашемир с белыми брюками для повседневного шика или сливовое бархатное платье на вечер.
С чем сочетать: серый, серебристый, белый, глубокий синий.
Совет: замените чёрное пальто на тёмно-сливовое — это обновит зимний базовый гардероб.
3. Бордовый — сдержанная элегантность
Тёмный, насыщенный бордо стал одним из главных оттенков зимы 2025/26.
"Он сохраняет глубину зимней палитры, но добавляет цвета и характера", — подчёркивает Ньюкирк.
Попробуйте бордовую кожаную куртку или брючный костюм — и ваш образ мгновенно станет утончённым.
С чем сочетать: кремовый, графитовый, тёмно-синий, шоколадный.
Совет: добавьте бордовые перчатки или сапоги — стильный акцент без излишней яркости.
4. Вишнёво-красный — акцент, который невозможно не заметить
Этот сочный оттенок заменил классический алый. Он символизирует уверенность и страсть, но не выглядит агрессивно.
На показах Valentino и Carolina Herrera вишнёвый стал центральным элементом коллекций: от длинных платьев до тотал-луков.
С чем сочетать: серый, белый, тёмно-коричневый, золотистый.
Совет: попробуйте добавить вишнёвый акцент — помаду, сумку или сапоги, если не готовы к total red.
5. Ледяной голубой — прохлада с глянцевым эффектом
Хрустальный, чистый и минималистичный, ледяной синий добавляет свежести привычным зимним образам.
На подиумах Tom Ford этот оттенок стал символом современного минимализма — гладкие костюмы и длинные пальто из шерсти и шелка.
Сочетайте голубую водолазку с серыми брюками или пальто цвета инея с белыми ботинками — образ получится лёгким и изысканным.
С чем сочетать: серебро, белый, графит, кремовый.
Совет: идеально подходит для монохромных зимних луков с металлическим блеском.
6. Ноготок (тёплый жёлтый) — солнечная нота среди морозов
Этот цвет напоминает лучи солнца на холодном ветру — мягкий, но тёплый. Оттенок бархатцев идеально подходит для ярких деталей: шёлковой блузки или платья с принтом.
"Это живой контраст традиционно тёмной зимней палитре", — говорит Ньюкирк.
С чем сочетать: бежевый, серый, бордовый, тёмно-зелёный.
Совет: добавьте жёлтый шарф или сумку, чтобы оживить классическое пальто.
7. Приглушённый зелёный — утончённая альтернатива хаки
Переход от летнего лайма к оливковому, шалфейному и серо-зелёному делает гардероб мягче.
"Оливково-зелёный прекрасно работает и в повседневных, и в вечерних образах", — отмечает Бойер.
Сочетайте оливковые брюки с жакетом цвета слоновой кости или попробуйте атласное платье-комбинацию цвета шалфея с золотыми аксессуарами.
С чем сочетать: кремовый, серо-коричневый, чёрный, пыльно-розовый.
Совет: зелёные оттенки делают кожу визуально свежее и теплее.
8. Пудрово-розовый — нежность против серости
Самый женственный и неожиданный цвет сезона. Этот оттенок появился в коллекциях Miu Miu, Khaite и Alaïa, добавив мягкости и контраста насыщенным зимним цветам.
Создайте современный монохром: укороченный розовый свитер и широкие брюки. Или просто добавьте акцент — сумку, перчатки или шарф.
С чем сочетать: белый, серый, шоколадный, серебристый.
Совет: пудрово-розовый отлично работает как нейтральный, особенно в сочетании с шерстью и кашемиром. Палитра зимы 2025
|
Цвет
|
Ассоциации
|
С чем сочетать
|
Шоколадно-коричневый
|
Тепло, стабильность
|
Кремовый, бордовый
|
Пурпурный
|
Роскошь, уверенность
|
Серый, белый
|
Бордовый
|
Глубина, элегантность
|
Кремовый, синий
|
Вишнёво-красный
|
Энергия, страсть
|
Белый, чёрный
|
Ледяной голубой
|
Спокойствие, свежесть
|
Серебро, графит
|
Ноготок (жёлтый)
|
Радость, креатив
|
Бежевый, зелёный
|
Приглушённый зелёный
|
Уют, баланс
|
Коричневый, розовый
|
Пудрово-розовый
|
Нежность, гармония
|
Серый, белый
3 интересных факта
- Цветотерапевты считают, что тёплые коричневые и зелёные оттенки снижают уровень стресса зимой.
- Ледяной синий — фаворит дизайнеров интерьерной моды сезона 2025-26.
- Пудрово-розовый стал новым "нюдом" в аксессуарах — его используют вместо бежевого.
Этой зимой мода предлагает баланс: между теплом и прохладой, между уютом и силой. От шоколадного до ледяного голубого — каждый цвет несёт характер и настроение. Выберите свой оттенок сезона и сделайте зиму 2025 не серой, а роскошной.
