© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 18:12

Этой зимой отказалась от чёрного — и образ сразу стал дороже: вот какие цвета выбирают стилисты

Габриэль Ньюкирк: землистые оттенки вытеснили серый и чёрный из зимнего гардероба

Зимняя палитра этого сезона доказывает: холод — не повод отказываться от выразительности. Вместо мрачных чёрных и серых нарядов дизайнеры предлагают богатые, уютные, землистые оттенки и яркие акценты, которые делают образ живым и современным.

По словам модных стилистов Габриэль Ньюкирк (The Collective) и Дайан Бойер (Dianne in Style), ключевой тренд зимы — "тёплая роскошь": цвета, которые создают атмосферу уюта, но выглядят дорого и уверенно.

1. Шоколадно-коричневый — новая классика вместо чёрного

"Шоколад — это утончённая альтернатива чёрному, которая смотрится богато, но мягче и теплее", — отмечает Ньюкирк.

Этот оттенок уверенно доминирует в гардеробах от подиумов до стритстайла. Попробуйте монохромный образ в тёплых шоколадных тонах или добавьте кожаные аксессуары — ремень, сумку или ботинки.

С чем сочетать: кремовый, карамельный, хаки, бордовый.
Совет: замените чёрное пальто на коричневое — образ станет мягче, но не менее элегантным.

2. Пурпурный — энергия королевского шика

Благородный, универсальный и слегка загадочный, фиолетовый в этом сезоне варьируется от лавандового до сливового.

"Этот цвет подходит практически каждому тону кожи", — объясняет Бойер.

Носите лавандовый кашемир с белыми брюками для повседневного шика или сливовое бархатное платье на вечер.

С чем сочетать: серый, серебристый, белый, глубокий синий.
Совет: замените чёрное пальто на тёмно-сливовое — это обновит зимний базовый гардероб.

3. Бордовый — сдержанная элегантность

Тёмный, насыщенный бордо стал одним из главных оттенков зимы 2025/26.

"Он сохраняет глубину зимней палитры, но добавляет цвета и характера", — подчёркивает Ньюкирк.

Попробуйте бордовую кожаную куртку или брючный костюм — и ваш образ мгновенно станет утончённым.

С чем сочетать: кремовый, графитовый, тёмно-синий, шоколадный.
Совет: добавьте бордовые перчатки или сапоги — стильный акцент без излишней яркости.

4. Вишнёво-красный — акцент, который невозможно не заметить

Этот сочный оттенок заменил классический алый. Он символизирует уверенность и страсть, но не выглядит агрессивно.

На показах Valentino и Carolina Herrera вишнёвый стал центральным элементом коллекций: от длинных платьев до тотал-луков.

С чем сочетать: серый, белый, тёмно-коричневый, золотистый.
Совет: попробуйте добавить вишнёвый акцент — помаду, сумку или сапоги, если не готовы к total red.

5. Ледяной голубой — прохлада с глянцевым эффектом

Хрустальный, чистый и минималистичный, ледяной синий добавляет свежести привычным зимним образам.

На подиумах Tom Ford этот оттенок стал символом современного минимализма — гладкие костюмы и длинные пальто из шерсти и шелка.

Сочетайте голубую водолазку с серыми брюками или пальто цвета инея с белыми ботинками — образ получится лёгким и изысканным.

С чем сочетать: серебро, белый, графит, кремовый.
Совет: идеально подходит для монохромных зимних луков с металлическим блеском.

6. Ноготок (тёплый жёлтый) — солнечная нота среди морозов

Этот цвет напоминает лучи солнца на холодном ветру — мягкий, но тёплый. Оттенок бархатцев идеально подходит для ярких деталей: шёлковой блузки или платья с принтом.

"Это живой контраст традиционно тёмной зимней палитре", — говорит Ньюкирк.

С чем сочетать: бежевый, серый, бордовый, тёмно-зелёный.
Совет: добавьте жёлтый шарф или сумку, чтобы оживить классическое пальто.

7. Приглушённый зелёный — утончённая альтернатива хаки

Переход от летнего лайма к оливковому, шалфейному и серо-зелёному делает гардероб мягче.

"Оливково-зелёный прекрасно работает и в повседневных, и в вечерних образах", — отмечает Бойер.

Сочетайте оливковые брюки с жакетом цвета слоновой кости или попробуйте атласное платье-комбинацию цвета шалфея с золотыми аксессуарами.

С чем сочетать: кремовый, серо-коричневый, чёрный, пыльно-розовый.
Совет: зелёные оттенки делают кожу визуально свежее и теплее.

8. Пудрово-розовый — нежность против серости

Самый женственный и неожиданный цвет сезона. Этот оттенок появился в коллекциях Miu Miu, Khaite и Alaïa, добавив мягкости и контраста насыщенным зимним цветам.

Создайте современный монохром: укороченный розовый свитер и широкие брюки. Или просто добавьте акцент — сумку, перчатки или шарф.

С чем сочетать: белый, серый, шоколадный, серебристый.
Совет: пудрово-розовый отлично работает как нейтральный, особенно в сочетании с шерстью и кашемиром. Палитра зимы 2025

Цвет

Ассоциации

С чем сочетать

Шоколадно-коричневый

Тепло, стабильность

Кремовый, бордовый

Пурпурный

Роскошь, уверенность

Серый, белый

Бордовый

Глубина, элегантность

Кремовый, синий

Вишнёво-красный

Энергия, страсть

Белый, чёрный

Ледяной голубой

Спокойствие, свежесть

Серебро, графит

Ноготок (жёлтый)

Радость, креатив

Бежевый, зелёный

Приглушённый зелёный

Уют, баланс

Коричневый, розовый

Пудрово-розовый

Нежность, гармония

Серый, белый

3 интересных факта

  • Цветотерапевты считают, что тёплые коричневые и зелёные оттенки снижают уровень стресса зимой.
  • Ледяной синий — фаворит дизайнеров интерьерной моды сезона 2025-26.
  • Пудрово-розовый стал новым "нюдом" в аксессуарах — его используют вместо бежевого.

Этой зимой мода предлагает баланс: между теплом и прохладой, между уютом и силой. От шоколадного до ледяного голубого — каждый цвет несёт характер и настроение. Выберите свой оттенок сезона и сделайте зиму 2025 не серой, а роскошной.

