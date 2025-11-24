Зима тает ещё в облаках: Россия входит в эпоху дождливых морозов и исчезающих снегов

Аномально тёплые зимы перестают быть редкостью: всё чаще снег в российской атмосфере превращается в дождь, не успевая достичь поверхности в виде кристаллов. Об этом сообщает Pravda. Ru. Устойчивое повышение среднегодовой температуры создаёт условия, при которых привычный снежный покров сокращается, а зимние осадки меняют свою форму.

Долгосрочные наблюдения и текущие показатели

По данным ТАСС, площадь снежного покрова в России уменьшилась до 87 процентов, что стало очередным маркером происходящих климатических изменений. Наблюдения Росгидромета за последние годы фиксируют устойчивый рост доли жидких осадков. Климатолог Андрей Киселев отмечает:

"Доля твердых осадков уменьшилась, а доля жидких увеличилась. Это четко отражено в статистике Росгидромета за последние годы, и тенденция подтверждается на большом временном интервале. В целом можно говорить о закономерности: зимние осадки все чаще выпадают в виде дождя, а не снега".

Такая динамика наблюдается в различных регионах страны, независимо от индивидуальных погодных циклов. Специалисты подчёркивают, что в условиях потепления даже традиционно снежные зоны сталкиваются с периодами, когда снегопады сменяются дождями.

Изменчивость осадков и сезонные колебания

Несмотря на устойчивую тенденцию, климатолог подчёркивает, что осадки остаются крайне переменчивыми.

"Нельзя утверждать, что каждый сезон будет обязательно подтверждать эту тенденцию, потому что осадки — очень переменчивое природное явление. Бывают зимы почти без снега, как это случалось несколько лет назад, когда европейская часть страны фактически осталась бесснежной. А бывают годы с обильными снегопадами, поэтому говорить о постоянном ухудшении ситуации нельзя", — пояснил специалист.

Эти колебания стали характерной чертой современных зим: в одном году регион может столкнуться с минимальным количеством снега, а в следующем — с сильными и продолжительными снегопадами. Тем не менее общая траектория изменений очевидна: средняя температура повышается, а снег становится менее устойчивым элементом зимнего ландшафта.

Научные объяснения и физика процесса

Основным фактором сокращения снежных осадков учёный называет рост температуры воздуха. Более тёплая атмосфера не позволяет снежинкам сформироваться и сохраниться в пути к поверхности. Киселев подчёркивает, что потепление приводит к таянию ледяных частиц ещё на высоте, поэтому дождь всё чаще вытесняет снег даже при околонулевых значениях.

Этот процесс влияет не только на вид осадков, но и на структуру снежного покрова. Даже выпавший снег быстрее тает, изменяет плотность и хуже удерживается на поверхности. Для регионов центральной России это означает смещение привычных сезонных сценариев и увеличение числа оттепелей.