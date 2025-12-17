Думала, что предновогодняя уборка — это только полы и пыль, пока не узнала, какие места требуют особого внимания

Декабрь — это время, когда не хочется думать о больших уборках. Но подготовка к Новому году может стать отличным поводом для того, чтобы навести порядок в доме. Эта статья предлагает несколько полезных советов для зимней уборки, которая принесет не только чистоту, но и приятное ощущение уюта. Об этом сообщает дзен-канал "Интерьер&Пространство".

Порядок в прихожей

Зимой, особенно в условиях "еврозимы", на улице часто грязно и слякотно. Это приводит к тому, что прихожая становится одним из самых проблемных мест в доме. Чтобы поддерживать порядок в этой зоне, важно регулярно разбирать одежду и обувь. Оставляйте на виду только актуальные вещи, соответствующие погодным условиям. Важно поддерживать чистоту на ковриках — используйте не один, а два коврика: один прорезиненный возле двери, а второй джутовый или аналогичный — перед переходом в жилое пространство.

Кроме того, важно бороться с солью и противогололедными реагентами на обуви. Регулярно вытирайте белесые разводы и пятна. Вне сезона храните зимнюю обувь в сухом месте, а не носимую одежду отправьте на хранение в коробки, не забыв их подписать.

Полы, плинтусы и дверные коробки

В зимний период необходимо углубленно подходить к уборке, уделяя внимание таким деталям, как плинтусы и дверные коробки. Даже если вы регулярно производите влажную уборку, стоит снять ковры и ковровые покрытия, чтобы тщательно вымыть полы с применением моющих и чистящих средств. Плинтусы часто собирают жирный налёт и песок, который скапливается за лето. Поэтому важно уделить внимание и этим участкам.

Если выпал снег, можно почистить ковры по старинке, по свежему снегу, что поможет избавиться от пыли и грязи. В противном случае ковры можно отдать в профессиональную чистку. Обратите внимание на дверные коробки — этот элемент часто упускается, но его стоит мыть и очищать от пыли.

Проверка кухни и ванной на наличие плесени

Плесень — это серьезная угроза для здоровья, особенно в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня и ванная. Чтобы избежать её появления, регулярно проверяйте межплиточные швы и вентиляцию. В ванной комнате стоит не только осмотреть, но и постирать шторки, так как они могут собирать влагу и загрязнения.

Очаги плесени можно обработать домашними средствами, например, отбеливателем. Также не забывайте о чистке вентиляционных отверстий, так как плохая вентиляция может способствовать образованию плесени.

Климатическая система

Не забывайте о состоянии климатической системы в вашем доме. Зимой важно следить за радиаторами отопления — на них часто скапливается пыль, паутина и другие загрязнения. Чтобы избежать проблем с отоплением, рекомендуется промывать радиаторы. Также стоит позаботиться о климатической системе — пригласите мастера для замены фильтров и технического обслуживания. Это поможет избежать проблем в будущем и сэкономить время и деньги весной, когда количество таких работ возрастает.

Капитальная чистка мягкой мебели

Мягкая мебель требует особого внимания, так как она может аккумулировать пыль, шерсть домашних животных и неприятные запахи. Регулярно осматривайте диваны и кресла, проверяя их на пятна или залысины. Если мебель не чистить, она начинает накапливать запахи, что негативно сказывается на воздухе в доме.

Для очистки можно использовать пылесос с одежной и щелевой насадками, а также народные средства, такие как уксус и пищевая сода. В случае с трудными пятнами всегда можно пригласить специалистов для профессиональной чистки мебели.