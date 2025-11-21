Куры мёрзли и плохо неслись зимой — изменила рацион, и результат удивил
Зима для кур — испытание, требующее от организма огромных затрат энергии. Понижение температуры и сокращение светового дня неизбежно сказываются на их активности, иммунитете и способности стабильно нести яйца. Чтобы flock хорошо пережил морозы и сохранил продуктивность, рацион нужно перестраивать заранее — обычного корма недостаточно. Основной упор делают на калорийность, качество белка и обязательные минералы, которые курица расходует даже быстрее, чем летом.
Правильное питание зимой — это не роскошь, а необходимость. Если питание бедное, несушки быстро переходят в состояние дефицита: теряют массу, хуже удерживают тепло, заболевают инфекциями, а яйценоскость падает почти до нуля. При грамотном подходе можно избежать этих проблем: достаточно добавить один ключевой корм и усилить рацион продуктами, помогающими птицам удерживать тепло и восстанавливать силы. Такой подход обеспечивает стабильные яйца даже в самые холодные месяцы.
Почему рацион зимой должен быть другим
Когда температура падает, птица тратит больше энергии, чем обычно, — поддержание тепла становится приоритетом. Пастбищные корма исчезают: зимой нет насекомых и зелёной массы, которые летом закрывают потребности в витаминаx и белке. Если этот дефицит не компенсировать, организм начинает расходовать внутренние резервы. Это быстро отражается на яйцах: скорлупа становится тоньше, кладка реже, иногда она полностью прекращается.
Сбалансированное зимнее меню помогает курам формировать плотное оперение и сопротивляться сквознякам. Но особенно важна энергетическая составляющая: вечером птица должна получать корм, который помогает ей сохранять тепло всю ночь. Таким продуктом традиционно становится кукуруза — главный зимний компонент, обеспечивающий стабильную яйценоскость.
Сравнение основных зимних кормов
|
Компонент
|
Зачем нужен
|
Особенности использования
|
Кукуруза
|
Энергия и тепло ночью
|
Давать вечером, в умеренных порциях
|
Белок (горох, соя, мучные черви)
|
Поддержание яйценоскости
|
Избегать переизбытка сои
|
Жиры (семечки, орехи, масло)
|
Долговременная энергия
|
Добавлять немного, чтобы избежать ожирения
|
Минеральные добавки
|
Крепкая скорлупа и кости
|
Незаменимы даже при хорошем корме
|
Зимние овощи
|
Витамины и клетчатка
|
Тереть или рубить для удобства поедания
Советы шаг за шагом
- Добавьте энергию с помощью кукурузы. Это главный зимний корм: он помогает курам сохранять тепло ночью.
- Увеличьте белковую долю. Подмешивайте дроблёный горох, чечевицу, немного соевого шрота или мучных червей.
- Включите полезные жиры. Семечки подсолнечника, измельчённые орехи и чайная ложка льняного масла сделают рацион калорийнее.
- Давайте кальций ежедневно. Мел, ракушка или специальная минеральная добавка — обязательны.
- Дополните меню овощами. Капуста, тертая морковь, шпинат — источник витаминов зимой.
- Следите за чистотой кормушек. Влажный корм быстро плесневеет и может вызвать отравление.
- Контролируйте воду. Проверяйте, не замёрз ли поильник, и подавайте слегка тёплую воду утром.
- Раз в неделю проводите витаминную подкормку. Готовые смеси повышают иммунитет и качество яиц.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Полагаться только на углеводы
→ снижение яйценоскости
→ добавляйте белок (горох, мучные черви).
- Избыток жиров
→ ожирение, проблемы с яйцеводом
→ давайте семечки и орехи строго дозировано.
- Отсутствие кальция
→ мягкая скорлупа, риск травм
→ используйте измельчённые раковины или минеральные блоки.
- Грязные кормушки в сырости
→ плесень и кишечные инфекции
→ мойте и сушите кормушки, убирайте остатки.
А что если…
А что если куры уже плохо несутся?
Начните с корректировки белка и кальция: чаще всего именно их не хватает. Через 10-14 дней результат будет заметен.
А что если птенцы и взрослые живут вместе?
У молодых другие потребности. Зимой желательно разделить кормление или давать комбикорм разных типов.
А что если ваш регион очень холодный?
Увеличьте вечернюю порцию кукурузы — это повысит ночную теплоотдачу.
Плюсы и минусы зимнего кормления с усиленной энергетикой
|
Плюсы
|
Минусы
|
Лучшее удержание тепла
|
Требует строгого контроля объёма
|
Стабильная яйценоскость
|
Риск перекорма при избытке жиров
|
Крепкая скорлупа
|
Нужно дополнять витаминами
|
Больше энергии у птицы
|
Увеличение расхода корма
FAQ
Какой продукт является самым важным зимой?
Кукуруза — она даёт энергию и помогает сохранять тепло ночью.
Как часто давать белок?
Небольшими порциями ежедневно, комбинируя разные источники.
Сколько овощей можно давать?
Зимой 10-15% рациона — достаточный объём для витаминов и клетчатки.
Мифы и правда
- Миф: зимой яйца нести невозможно.
Правда: при правильном кормлении и освещении куры продолжают кладку.
- Миф: достаточно просто увеличить порцию зерна.
Правда: птицам нужны белки, минералы и витамины, иначе яйценоскость падает.
- Миф: холод сам по себе снижает продуктивность.
Правда: причина — дефицит энергии и питательных веществ, а не морозы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru