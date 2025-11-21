Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Курица
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Елена Малинина Опубликована сегодня в 9:54

Куры мёрзли и плохо неслись зимой — изменила рацион, и результат удивил

Белковые корма поддерживают зимнюю яйценоскость, отмечают фермеров

Зима для кур — испытание, требующее от организма огромных затрат энергии. Понижение температуры и сокращение светового дня неизбежно сказываются на их активности, иммунитете и способности стабильно нести яйца. Чтобы flock хорошо пережил морозы и сохранил продуктивность, рацион нужно перестраивать заранее — обычного корма недостаточно. Основной упор делают на калорийность, качество белка и обязательные минералы, которые курица расходует даже быстрее, чем летом.

Правильное питание зимой — это не роскошь, а необходимость. Если питание бедное, несушки быстро переходят в состояние дефицита: теряют массу, хуже удерживают тепло, заболевают инфекциями, а яйценоскость падает почти до нуля. При грамотном подходе можно избежать этих проблем: достаточно добавить один ключевой корм и усилить рацион продуктами, помогающими птицам удерживать тепло и восстанавливать силы. Такой подход обеспечивает стабильные яйца даже в самые холодные месяцы.

Почему рацион зимой должен быть другим

Когда температура падает, птица тратит больше энергии, чем обычно, — поддержание тепла становится приоритетом. Пастбищные корма исчезают: зимой нет насекомых и зелёной массы, которые летом закрывают потребности в витаминаx и белке. Если этот дефицит не компенсировать, организм начинает расходовать внутренние резервы. Это быстро отражается на яйцах: скорлупа становится тоньше, кладка реже, иногда она полностью прекращается.

Сбалансированное зимнее меню помогает курам формировать плотное оперение и сопротивляться сквознякам. Но особенно важна энергетическая составляющая: вечером птица должна получать корм, который помогает ей сохранять тепло всю ночь. Таким продуктом традиционно становится кукуруза — главный зимний компонент, обеспечивающий стабильную яйценоскость.

Сравнение основных зимних кормов

Компонент

Зачем нужен

Особенности использования

Кукуруза

Энергия и тепло ночью

Давать вечером, в умеренных порциях

Белок (горох, соя, мучные черви)

Поддержание яйценоскости

Избегать переизбытка сои

Жиры (семечки, орехи, масло)

Долговременная энергия

Добавлять немного, чтобы избежать ожирения

Минеральные добавки

Крепкая скорлупа и кости

Незаменимы даже при хорошем корме

Зимние овощи

Витамины и клетчатка

Тереть или рубить для удобства поедания

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте энергию с помощью кукурузы. Это главный зимний корм: он помогает курам сохранять тепло ночью.
  2. Увеличьте белковую долю. Подмешивайте дроблёный горох, чечевицу, немного соевого шрота или мучных червей.
  3. Включите полезные жиры. Семечки подсолнечника, измельчённые орехи и чайная ложка льняного масла сделают рацион калорийнее.
  4. Давайте кальций ежедневно. Мел, ракушка или специальная минеральная добавка — обязательны.
  5. Дополните меню овощами. Капуста, тертая морковь, шпинат — источник витаминов зимой.
  6. Следите за чистотой кормушек. Влажный корм быстро плесневеет и может вызвать отравление.
  7. Контролируйте воду. Проверяйте, не замёрз ли поильник, и подавайте слегка тёплую воду утром.
  8. Раз в неделю проводите витаминную подкормку. Готовые смеси повышают иммунитет и качество яиц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Полагаться только на углеводы
    → снижение яйценоскости
    → добавляйте белок (горох, мучные черви).
  2. Избыток жиров
    → ожирение, проблемы с яйцеводом
    → давайте семечки и орехи строго дозировано.
  3. Отсутствие кальция
    → мягкая скорлупа, риск травм
    → используйте измельчённые раковины или минеральные блоки.
  4. Грязные кормушки в сырости
    → плесень и кишечные инфекции
    → мойте и сушите кормушки, убирайте остатки.

А что если…

А что если куры уже плохо несутся?
Начните с корректировки белка и кальция: чаще всего именно их не хватает. Через 10-14 дней результат будет заметен.

А что если птенцы и взрослые живут вместе?
У молодых другие потребности. Зимой желательно разделить кормление или давать комбикорм разных типов.

А что если ваш регион очень холодный?
Увеличьте вечернюю порцию кукурузы — это повысит ночную теплоотдачу.

Плюсы и минусы зимнего кормления с усиленной энергетикой

Плюсы

Минусы

Лучшее удержание тепла

Требует строгого контроля объёма

Стабильная яйценоскость

Риск перекорма при избытке жиров

Крепкая скорлупа

Нужно дополнять витаминами

Больше энергии у птицы

Увеличение расхода корма

FAQ

Какой продукт является самым важным зимой?
Кукуруза — она даёт энергию и помогает сохранять тепло ночью.

Как часто давать белок?
Небольшими порциями ежедневно, комбинируя разные источники.

Сколько овощей можно давать?
Зимой 10-15% рациона — достаточный объём для витаминов и клетчатки.

Мифы и правда

  • Миф: зимой яйца нести невозможно.
    Правда: при правильном кормлении и освещении куры продолжают кладку.
  • Миф: достаточно просто увеличить порцию зерна.
    Правда: птицам нужны белки, минералы и витамины, иначе яйценоскость падает.
  • Миф: холод сам по себе снижает продуктивность.
    Правда: причина — дефицит энергии и питательных веществ, а не морозы.

