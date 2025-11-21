Куры мёрзли и плохо неслись зимой — изменила рацион, и результат удивил

Зима для кур — испытание, требующее от организма огромных затрат энергии. Понижение температуры и сокращение светового дня неизбежно сказываются на их активности, иммунитете и способности стабильно нести яйца. Чтобы flock хорошо пережил морозы и сохранил продуктивность, рацион нужно перестраивать заранее — обычного корма недостаточно. Основной упор делают на калорийность, качество белка и обязательные минералы, которые курица расходует даже быстрее, чем летом.

Правильное питание зимой — это не роскошь, а необходимость. Если питание бедное, несушки быстро переходят в состояние дефицита: теряют массу, хуже удерживают тепло, заболевают инфекциями, а яйценоскость падает почти до нуля. При грамотном подходе можно избежать этих проблем: достаточно добавить один ключевой корм и усилить рацион продуктами, помогающими птицам удерживать тепло и восстанавливать силы. Такой подход обеспечивает стабильные яйца даже в самые холодные месяцы.

Почему рацион зимой должен быть другим

Когда температура падает, птица тратит больше энергии, чем обычно, — поддержание тепла становится приоритетом. Пастбищные корма исчезают: зимой нет насекомых и зелёной массы, которые летом закрывают потребности в витаминаx и белке. Если этот дефицит не компенсировать, организм начинает расходовать внутренние резервы. Это быстро отражается на яйцах: скорлупа становится тоньше, кладка реже, иногда она полностью прекращается.

Сбалансированное зимнее меню помогает курам формировать плотное оперение и сопротивляться сквознякам. Но особенно важна энергетическая составляющая: вечером птица должна получать корм, который помогает ей сохранять тепло всю ночь. Таким продуктом традиционно становится кукуруза — главный зимний компонент, обеспечивающий стабильную яйценоскость.

Сравнение основных зимних кормов

Компонент Зачем нужен Особенности использования Кукуруза Энергия и тепло ночью Давать вечером, в умеренных порциях Белок (горох, соя, мучные черви) Поддержание яйценоскости Избегать переизбытка сои Жиры (семечки, орехи, масло) Долговременная энергия Добавлять немного, чтобы избежать ожирения Минеральные добавки Крепкая скорлупа и кости Незаменимы даже при хорошем корме Зимние овощи Витамины и клетчатка Тереть или рубить для удобства поедания

Советы шаг за шагом

Добавьте энергию с помощью кукурузы. Это главный зимний корм: он помогает курам сохранять тепло ночью. Увеличьте белковую долю. Подмешивайте дроблёный горох, чечевицу, немного соевого шрота или мучных червей. Включите полезные жиры. Семечки подсолнечника, измельчённые орехи и чайная ложка льняного масла сделают рацион калорийнее. Давайте кальций ежедневно. Мел, ракушка или специальная минеральная добавка — обязательны. Дополните меню овощами. Капуста, тертая морковь, шпинат — источник витаминов зимой. Следите за чистотой кормушек. Влажный корм быстро плесневеет и может вызвать отравление. Контролируйте воду. Проверяйте, не замёрз ли поильник, и подавайте слегка тёплую воду утром. Раз в неделю проводите витаминную подкормку. Готовые смеси повышают иммунитет и качество яиц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Полагаться только на углеводы

→ снижение яйценоскости

→ добавляйте белок (горох, мучные черви). Избыток жиров

→ ожирение, проблемы с яйцеводом

→ давайте семечки и орехи строго дозировано. Отсутствие кальция

→ мягкая скорлупа, риск травм

→ используйте измельчённые раковины или минеральные блоки. Грязные кормушки в сырости

→ плесень и кишечные инфекции

→ мойте и сушите кормушки, убирайте остатки.

А что если…

А что если куры уже плохо несутся?

Начните с корректировки белка и кальция: чаще всего именно их не хватает. Через 10-14 дней результат будет заметен.

А что если птенцы и взрослые живут вместе?

У молодых другие потребности. Зимой желательно разделить кормление или давать комбикорм разных типов.

А что если ваш регион очень холодный?

Увеличьте вечернюю порцию кукурузы — это повысит ночную теплоотдачу.

Плюсы и минусы зимнего кормления с усиленной энергетикой

Плюсы Минусы Лучшее удержание тепла Требует строгого контроля объёма Стабильная яйценоскость Риск перекорма при избытке жиров Крепкая скорлупа Нужно дополнять витаминами Больше энергии у птицы Увеличение расхода корма

FAQ

Какой продукт является самым важным зимой?

Кукуруза — она даёт энергию и помогает сохранять тепло ночью.

Как часто давать белок?

Небольшими порциями ежедневно, комбинируя разные источники.

Сколько овощей можно давать?

Зимой 10-15% рациона — достаточный объём для витаминов и клетчатки.

Мифы и правда