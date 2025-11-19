Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Куриный кризис в деревне
Куриный кризис в деревне
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:22

Не знал, что эти меры спасают кур в холода: теперь их яйценоскость увеличена на 30%

Увлажнённые корма для кур зимой увеличивают яйценоскость — рекомендации фермеров

В зимний период важно создать для кур оптимальные условия, чтобы они оставались здоровыми, активными и продолжали нестись. Хотя куры могут выдерживать холод до -15…-20 °C, важно учитывать, что недостаток тепла и сырость могут привести к снижению яйценоскости, проблемам со здоровьем и даже гибели птицы. Рассмотрим эффективные меры по защите кур от холода, а также советы по организации правильного питания.

Как утеплить курятник и защитить его от сырости

1. Укрытие от ветра

Чтобы избежать прямого воздействия ветра, курятник рекомендуется устанавливать в защищённом от сквозняков месте. Если подобное пространство недоступно, создайте ветрозащиту с помощью живых изгородей или плотных кустарников, которые будут блокировать холодные потоки воздуха.

2. Герметичная крыша и стены

Крыша должна быть абсолютно герметичной, чтобы не пропускать дождь и холодный воздух. Если крыша не обеспечивает должной защиты, можно её дополнительно утеплить, установив второй слой покрытия или закрепив плёнку.

Для стен можно использовать утепляющие материалы, такие как деревянные панели или пробковая изоляция, которые скрываются от кур, чтобы они не расклёвывали их. Однако важно не забывать, что вентиляция необходима для предотвращения сырости внутри курятника. Душное помещение может вызвать болезни.

3. Подстилка и отопление

В курятнике должна быть толстая подстилка из соломы или стружки, которая помогает удерживать тепло. В морозы можно установить наружную инфракрасную лампу для обогрева, что способствует не только поддержанию комфортной температуры, но и стимулирует яйценоскость.

Питание кур зимой: как поддержать здоровье и энергию

Зимой куры расходуют больше энергии, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела, поэтому им необходимо более питательное и разнообразное питание. Для этого важно увеличить содержание белка, витаминов и минеральных веществ в корме.

1. Увлажнённые питательные смеси

Для повышения энергетического запаса кормите кур питательными влажными кормами, например, кашами на основе риса или макарон, с добавлением варёных овощей. Это не только поддержит их в зимний период, но и поможет накапливать жировой запас, который птицы используют в холода.

2. Дополнительные белки и витамины

Увеличьте потребление белка, включая в корм смеси с большим количеством бобовых, яиц и соевых добавок. Также полезно добавлять витаминные комплексы или специальные подкормки для зимнего периода.

3. Увлажнение и добавки

Многие фермеры добавляют в корм кукурузу или сушёных насекомых (например, мучных червей), а также ракушки или специальные добавки для улучшения кальциевого баланса. Эти элементы крайне полезны для здоровья костей и яйценоскости.

Дополнительные меры зимнего ухода

1. Выбор морозостойких пород

Для зимы лучше выбирать породы, которые более устойчивы к холоду, такие как:

  • Суссекс

  • Русская рыжая

  • Брама

Эти породы обладают высокой стойкостью к морозам и ветру, что снижает риск заболеваний и потери яйценоскости.

2. Защита внешней территории

Куры должны гулять на свежем воздухе, но для их комфорта важно защитить вольер от ветра и осадков. Для этого можно использовать укрытие, которое защитит кур от дождя и снега, а также обеспечить сухой слой подстилки в помещении для прогулок.

3. Вода

Зимой вода в поилках может замерзать, поэтому следует заменять её дважды в день, а также следить за тем, чтобы вода оставалась тёплой и не превращалась в лёд. Это поможет избежать замерзания и дефицита жидкости для птиц.

Рекомендуемый план действий

Мера Ожидаемый эффект
Установка утеплённой крыши и стен Уменьшение теплопотерь
Дополнительное обогревание с помощью лампы Поддержание оптимальной температуры
Увлажнённые корма и витамины Улучшение иммунитета и здоровья
Использование морозостойких пород Снижение рисков заболеваний
Постоянная замена воды и защита от замерзания Повышение водоснабжения и здоровья птиц

Частые ошибки и способы их устранения

Ошибка: недостаточная защита от ветра и дождя.
Решение: обеспечить эффективное утепление курятника и территориальное укрытие для птиц.

Ошибка: использование однообразного корма.
Решение: разнообразить рацион птиц, добавляя богатые белком и витаминами добавки.

Ошибка: замерзание воды в поилке.
Решение: дважды в день заменять воду и поддерживать её температуру.

Мифы и правда

Миф: куры не нуждаются в дополнительном тепле зимой.
Правда: дополнительный обогрев помогает птицам сохранять яйценоскость и предотвращать болезни.

Миф: зимний рацион кур должен быть таким же, как летом.
Правда: зимой питание должно быть более калорийным и насыщенным витаминами.

Миф: все породы кур одинаково зимостойки.
Правда: для зимних условий следует выбирать морозостойкие породы.

3 интересных факта

  1. Куры могут выдерживать морозы до -20 °C при правильном утеплении курятника.

  2. Сушёные насекомые, такие как мучные черви, являются отличным источником белка для кур зимой.

  3. Постоянный доступ к тёплой воде помогает предотвратить болезни и поддерживать здоровье кур.

