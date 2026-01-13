Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Fernando Losada Rodríguez is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:49

Солнечный ожог ствола портит магнолию зимой: простая обмотка спасает, но есть нюанс

Осенний полив магнолии проводят до промерзания почвы - Better Homes and Gardens

Зима для магнолии — не "пауза", а период, когда закладывается качество будущего цветения. Дерево переживает перепады температур, иссушающий ветер и промерзание почвы, поэтому даже неприхотливым сортам бывает нужна поддержка. Особенно важно помочь молодым посадкам и тем видам, которые растут на границе своей зимостойкости. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Почему зимний уход так влияет на весенние бутоны

Разные магнолии заметно отличаются по выносливости: одни спокойно переносят холод, другие сильнее реагируют на мороз и резкие оттепели. В любом случае растение выигрывает, если у него достаточно влаги до промерзания грунта, корни защищены от перепадов, а кора не получает зимних повреждений. В результате дерево выходит в весну без лишнего стресса и охотнее формирует полноценные цветы.

1) Почва, влага и кислотность — база спокойной зимовки

Магнолия лучше чувствует себя в глубокой, влажной, но хорошо дренированной почве. Если осенью стояла сухая погода, дереву полезен хороший полив до того, как земля окончательно замёрзнет. Это особенно актуально для вечнозелёных магнолий: зимой они продолжают терять влагу и сильнее зависят от её запасов в почве. Ещё один момент — реакция грунта: магнолии предпочитают слабокислую среду, а при излишней щёлочности листья могут желтеть из-за дефицита железа, поэтому уместен анализ почвы и корректировка кислотности подходящими средствами.

2) Мульча защищает корни и удерживает влагу

У магнолий корни расположены относительно близко к поверхности и чувствительны к повреждениям. Поэтому вместо посадок "под деревом" лучше сделать приствольный круг и замульчировать его органикой — например, сосновыми иглами или корой. Рекомендуемый слой — примерно 5-7 см, при этом мульчу важно не подводить вплотную к стволу: между ней и корой оставляют зазор около 10-15 см и больше. Так корневая зона меньше страдает от промерзания и пересыхания.

3) Укрытие: кому оно действительно нужно

Зимняя защита в первую очередь важна менее холодостойким вечнозелёным магнолиям и молодым деревьям, которые ещё не успели хорошо укорениться. Вечнозелёные экземпляры можно оборачивать мешковиной, снижая воздействие ветра и холода. Небольшие листопадные магнолии иногда защищают "каркасом": ставят колышки, крепят к ним мешковину и заполняют пространство сухими листьями, а весной укрытие снимают, чтобы растение нормально тронулось в рост.

4) Как избежать солнечного ожога коры

У недавно посаженных магнолий с гладкой корой зимой может возникать солнечный ожог: днём южная сторона ствола нагревается, а ночью при резком похолодании ткань быстро подмерзает. Это оставляет продолговатую рану, ослабляет дерево и повышает риск проблем в дальнейшем. Для профилактики ствол обматывают специальной древесной обёрткой, начиная от основания и делая перекрытие витков примерно на треть, а весной материал снимают, чтобы не создавать условия для вредителей и не мешать развитию коры.

5) Обрезку лучше отложить до правильного момента

Магнолии цветут на прошлогодних побегах, поэтому осенняя обрезка может лишить дерево части будущих бутонов. Оптимально корректировать крону сразу после цветения, когда риск потерять весеннее украшение минимален. Весной же обрезка нежелательна из-за "кровоточивости" срезов и лишнего стресса, хотя сухие, больные или сломанные ветви можно удалять в любое время.

6) Подкормки — только по сезону

Свежепосаженные магнолии, как правило, не требуют удобрений в первый год. Укоренившимся деревьям подходит медленно высвобождающее удобрение для цветущих деревьев и кустарников, внесённое в конце зимы или ранней весной. Поздние подкормки нежелательны: они стимулируют новый рост, который не успевает окрепнуть к следующей зиме.

Зимний уход за магнолией сводится к простым, но точным действиям: напоить дерево вовремя, защитить корни мульчей, помочь уязвимым сортам укрытием и не мешать цветению неудачной обрезкой. Если сделать эти шаги аккуратно, магнолия встретит весну в хорошем состоянии и отблагодарит более уверенным, ровным цветением.

