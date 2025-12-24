Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Julia Kadel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:59

Пока водитель ждёт весны, металл сдаётся: скрытая угроза зимних дорог

Отказ от мойки зимой повышает риск повреждения лакокрасочного покрытия — автоспециалисты

Зимой автомобиль почти сразу теряет ухоженный вид и большую часть времени проводит под слоем грязи. Снег, слякоть и химия с дорог создают иллюзию, что поддерживать чистоту бессмысленно. Многие водители сознательно отказываются от мойки, полагая, что до весны с кузовом ничего не случится. Об этом сообщает дзен-канал "Людям о машинах".

Почему зимняя грязь опаснее, чем кажется

На первый взгляд отказ от мойки выглядит логичным: машина всё равно испачкается через несколько минут. Более того, существует мнение, будто плотный налёт из снега и пыли работает как защитный слой. На практике всё иначе — грязь удерживает влагу и химические соединения, создавая для металла агрессивную среду.

Особую роль играют дорожные реагенты. В их основе лежит техническая соль, которая в смеси с водой превращается в активный раствор. Он медленно, но стабильно разрушает лак и ускоряет коррозию, особенно если под налётом скрываются микросколы. Именно поэтому реагенты и грязь считаются одним из ключевых факторов зимнего износа кузова.

Какие зоны страдают сильнее всего

В холодный сезон в первую очередь повреждаются нижние части автомобиля. Колёсные арки, пороги и днище постоянно контактируют с солёной жижей и дорожным абразивом. Здесь больше всего сколов от камней, а значит и выше риск появления ржавчины. Солевые разводы со временем тускнеют хром и портят внешний вид даже сравнительно свежих машин.

Регулярная мойка позволяет снизить этот эффект. Специалисты рекомендуют очищать кузов хотя бы один-два раза в месяц. Чем чаще удаляется грязь, тем менее агрессивные средства требуются, а риск повреждения покрытия заметно уменьшается.

Как правильно мыть автомобиль зимой

Зимняя мойка требует правильных условий. Оптимальный вариант — тёплый бокс или оттепель, чтобы вода не замерзала на поверхности. Перед смывом налёта полезно нанести активную пену и дать ей несколько минут на растворение солей. Воду лучше подавать снизу вверх, чтобы загрязнения смывались слоями, не размазываясь по кузову.

Особое внимание стоит уделять скрытым зонам. Колёсные арки, пороги и днище накапливают больше всего грязи, поэтому их важно промывать тщательно. При этом даже антикоррозийная обработка не всегда спасает, если в покрытии есть повреждения. Именно поэтому владельцы машин, которые часто стоят на улице, всё чаще задумываются о дополнительных мерах защиты, включая зимнюю стоянку без гаража.

После мойки важно удалить остатки воды. Дверные проёмы, уплотнители и замки лучше вытереть насухо или продуть воздухом. Это снижает риск примерзания и повреждения механизмов. Уплотнители дополнительно можно обработать силиконовой смазкой, избегая попадания на стекло.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на неисправные двигатели вырос на фоне дефицита запчастей — автоэксперт Ладушкин вчера в 15:32
Сломанные моторы внезапно стали золотом: что происходит на рынке автозапчастей

В России растет спрос на неисправные двигатели: дефицит новых моторов толкает рынок к восстановленным агрегатам с непредсказуемым ресурсом.

Читать полностью » Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты вчера в 14:12
Не спорт и не экстрим: как обычная поездка может закончиться разрывом шины

Перегрев шин может случиться не только в жару и не только на трассе. Почему он опасен, как его распознать и что делать водителю, чтобы избежать риска.

Читать полностью » Кроссовер Амберавто A7 выведут на рынок в 2026 году — АВТОСТАТ вчера в 11:29
"Амберавто" идёт ва-банк в 2026-м: бренд выводит сразу две новые электрические модели

В 2026 году российский производитель 'Амберавто' представит две новых модели электромобилей — кроссовер и хетчбэк, направленные на разные аудитории.

Читать полностью » Седан и SW Cross заняли 84% сделок по LADA Iskra — Шапринский коммерческий директор вчера в 10:43
У LADA Iskra появился явный фаворит: какие версии расходятся лучше всего

Продажи LADA Iskra показали неожиданный перекос в пользу отдельных версий. Дилеры раскрыли, какие конфигурации покупают чаще всего.

Читать полностью » Брелок может дистанционно управлять стеклами автомобиля — автоэксперт вчера в 10:39
Эта скрытая функция в салоне заменит вам холодильник летом: жаль, не знал об этом раньше

В машине могут быть функции, о которых вы даже не подозреваете: от блокировки задних дверей до дистанционного управления окнами и подсказки по лючку бака.

Читать полностью » Зимой автоматические коробки передач требуют прогрева из-за загустевшего масла — автоэксперты вчера в 6:10
Масло густеет, давление падает: опасный сценарий для трансмиссии в мороз

Зимой автоматические коробки ведут себя иначе: холод влияет на масло и работу механизмов. Когда прогрев действительно необходим и как избежать лишнего износа.

Читать полностью » Задние тормоза блокируются при использовании ручника зимой — автоэксперт вчера в 2:14
Беру обычный шланг — и проблема с примерзшими колодками решается сама собой

Зимой примерзшие тормозные колодки могут лишить автомобиль хода. Эксперты объяснили, как быстро решить проблему и не допустить ее повторения.

Читать полностью » Смесь бензина АИ-92 и АИ-95 снижает стоимость заправки, но несёт риски — автоэксперты 22.12.2025 в 21:55
Экономия на колонке — счёт в сервисе: что на самом деле происходит при смешивании 92-го и 95-го

Можно ли сэкономить, смешивая АИ-92 и АИ-95, и правда ли, что машина едет как на "девяносто пятом" — разбираемся без мифов и эмоций.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Зимняя дорога увеличивает тормозной путь машины — автоэксперт Петров
Россия
Эксперимент с биометрией для въезда мигрантов расширят на регионы — ТАСС
Красота и здоровье
Ватные палочки уплотняют серу в слуховом проходе — лор-врач Зайцев лор-врач
Общество
РЖД прорабатывают онлайн-заказ встречи пассажиров и доставки багажа к поезду — ТАСС
Экономика
Дефицит рабочих кадров в промышленности превышает 800 тыс человек — Панкратов
Общество
Москвич потребовал признать незаконными ограничения звонков в WhatsApp — ТАСС
Красота и здоровье
Храп может указывать на смертельно опасное апноэ сна – невролог Эдуард Якупов
Общество
Путин поручил правительству подготовить гибкую поддержку многодетных семей – Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet