Пока водитель ждёт весны, металл сдаётся: скрытая угроза зимних дорог

Зимой автомобиль почти сразу теряет ухоженный вид и большую часть времени проводит под слоем грязи. Снег, слякоть и химия с дорог создают иллюзию, что поддерживать чистоту бессмысленно. Многие водители сознательно отказываются от мойки, полагая, что до весны с кузовом ничего не случится. Об этом сообщает дзен-канал "Людям о машинах".

Почему зимняя грязь опаснее, чем кажется

На первый взгляд отказ от мойки выглядит логичным: машина всё равно испачкается через несколько минут. Более того, существует мнение, будто плотный налёт из снега и пыли работает как защитный слой. На практике всё иначе — грязь удерживает влагу и химические соединения, создавая для металла агрессивную среду.

Особую роль играют дорожные реагенты. В их основе лежит техническая соль, которая в смеси с водой превращается в активный раствор. Он медленно, но стабильно разрушает лак и ускоряет коррозию, особенно если под налётом скрываются микросколы. Именно поэтому реагенты и грязь считаются одним из ключевых факторов зимнего износа кузова.

Какие зоны страдают сильнее всего

В холодный сезон в первую очередь повреждаются нижние части автомобиля. Колёсные арки, пороги и днище постоянно контактируют с солёной жижей и дорожным абразивом. Здесь больше всего сколов от камней, а значит и выше риск появления ржавчины. Солевые разводы со временем тускнеют хром и портят внешний вид даже сравнительно свежих машин.

Регулярная мойка позволяет снизить этот эффект. Специалисты рекомендуют очищать кузов хотя бы один-два раза в месяц. Чем чаще удаляется грязь, тем менее агрессивные средства требуются, а риск повреждения покрытия заметно уменьшается.

Как правильно мыть автомобиль зимой

Зимняя мойка требует правильных условий. Оптимальный вариант — тёплый бокс или оттепель, чтобы вода не замерзала на поверхности. Перед смывом налёта полезно нанести активную пену и дать ей несколько минут на растворение солей. Воду лучше подавать снизу вверх, чтобы загрязнения смывались слоями, не размазываясь по кузову.

Особое внимание стоит уделять скрытым зонам. Колёсные арки, пороги и днище накапливают больше всего грязи, поэтому их важно промывать тщательно. При этом даже антикоррозийная обработка не всегда спасает, если в покрытии есть повреждения. Именно поэтому владельцы машин, которые часто стоят на улице, всё чаще задумываются о дополнительных мерах защиты, включая зимнюю стоянку без гаража.

После мойки важно удалить остатки воды. Дверные проёмы, уплотнители и замки лучше вытереть насухо или продуть воздухом. Это снижает риск примерзания и повреждения механизмов. Уплотнители дополнительно можно обработать силиконовой смазкой, избегая попадания на стекло.