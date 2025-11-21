Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
водитель на заснеженной дороге зимой
водитель на заснеженной дороге зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:58

Авто или ледяная ловушка? Этот маленький набор превращает мороз в союзника

В зимний набор для автомобиля включают термобелье, утеплённую одежду и валенки — эксперты

Попасть в затруднительную ситуацию на дороге зимой может каждый. Сильный мороз, внезапный снегопад или поломка автомобиля превращают привычное путешествие в испытание на выживание. Даже если двигатель работает и топливо есть, этого может не хватить, чтобы дождаться помощи. Чтобы минимизировать риски и сохранить тепло, стоит заранее подготовить "зимний набор" для автомобиля. Он не требует больших затрат и занимает совсем немного места в багажнике.

Канистра с топливом

Даже небольшой запас топлива — 5-7 литров — может стать спасением. Если бак почти пуст, а двигатель исправен, дополнительные литры позволят машине работать еще несколько часов. Кроме того, топливо пригодится для розжига костра или смачивания древесины для лучшего горения.

Спецодежда и термобелье

Главная задача — сохранить тепло собственного организма. Утепленная куртка, зимние брюки, шерстяные носки и валенки помогут противостоять холоду. Термобелье стоит надевать первым слоем на тело — это усиливает теплоизоляцию. Даже обычные рабочие комплекты, используемые дворниками или строителями, способны долго удерживать тепло и защищать от ветра и влаги.

Средства для огня

  1. Коробок охотничьих спичек и зажигалка. Такие спички с толстым черенком и улучшенной обмазкой загораются даже во влажную или ветреную погоду. Газовая зажигалка лучше выбирать ветрозащитную или с бензиновым наполнением для длительного горения.

  2. Туристическая газовая горелка с насадкой-обогревателем и металлической кружкой. Компактный набор позволяет кипятить воду, разогревать еду и увеличивать теплоотдачу.

  3. Плитка с сухим топливом. Ее преимущества — компактность, долговечность хранения и минимальная зольность. Недостаток — короткое время горения, около 5-7 минут, и высокий расход кислорода в замкнутом пространстве.

Термосы и термокружки

Если есть возможность нагреть воду или сохранить заряд батареи автомобиля, термос и термокружка с подогревом от прикуривателя обеспечат долгий запас горячей жидкости. В них можно приготовить чай или быстроприготовляемую лапшу.

Плед, спальный мешок и спасательное одеяло

Плед всегда пригодится, чтобы укутаться сверху одежды, использовать как подушку или покрывало при ремонте автомобиля. Спасательное одеяло, или термическое, отражает до 90% тепла тела и помогает замедлить его потерю. Одеяло из полиэтиленовой пленки с металлизированным покрытием не продувается, не пропускает воду и сохраняет тепло даже при сильном морозе.

Греющий комплект на батарейках

Модульный комплект с нагревательными элементами для одежды позволяет согреть тело при помощи аккумуляторов Power Bank. Чем больше модулей, тем больше зон тела прогревается. Обычно рекомендуются аккумуляторы с силой тока не менее 2А и емкостью от 4000 мАч. Некоторые комплекты можно подключать к прикуривателю автомобиля.

Дрова

Небольшой запас сухих дров пригодится даже в условиях ограниченной лесистости. Они легко разгораются, обеспечивают стабильное пламя и дают возможность собрать дополнительные ветки для костра.

Газеты и скотч

Газеты служат не только для разжига огня, но и как утеплитель. Их можно использовать для заделки щелей в автомобиле или как дополнительный слой под одеждой и в обуви. Если холод мешает скотчу прилипнуть, листы газеты можно слегка намочить.

Советы шаг за шагом

  1. Сначала убедитесь, что двигатель исправен и есть топливо.

  2. Наденьте термобелье и утепленную одежду, надставьте шерстяные носки и валенки.

  3. Организуйте источник тепла: газовая горелка или плитка с сухим топливом.

  4. Используйте термос или термокружку для горячих напитков.

  5. Укутайтесь пледом, спальным мешком и спасательным одеялом.

  6. Расположите греющие модули по телу для дополнительного тепла.

  7. При необходимости разожгите костер из дров или используйте газету для усиления теплоизоляции.

Плюсы и минусы подготовки автомобиля

Плюсы: обеспечивает комфорт и тепло, повышает шансы на выживание, компактно хранится.
Минусы: требует некоторых затрат, нужно периодически проверять состояние запасов.

FAQ

Как выбрать термос для машины?
Ищите модели с качественной теплоизоляцией и возможностью подогрева от прикуривателя.

Сколько стоит базовый зимний набор?
В среднем 3000-7000 рублей в зависимости от качества термобелья, пледа и греющих модулей.

Что лучше брать — газовую горелку или плитку с сухим топливом?
Газовая горелка удобнее для длительного использования, плитка компактнее и безопаснее в хранении.

Мифы и правда

Миф: дополнительная одежда не нужна, если машина с подогревом.
Правда: при поломке или остановке на морозе теплый комплект одежды критически важен.

Миф: газета не помогает сохранять тепло.
Правда: слой газет под одеждой или на сидении значительно снижает потерю тепла.

Сон и психология

Сохраняя тепло и комфорт, даже в экстренной ситуации легче оставаться спокойным и принимать верные решения. Спокойствие снижает расход энергии и помогает сохранять здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт назвал лето лучшим временем для сдачи на права вчера в 18:24
Зимой — заносы и туман, летом — уверенность и контроль: сезонная разница объясняет, когда сдавать на права выгоднее

Эксперты объяснили, почему сдавать на права лучше летом: сухие дороги, минимум рисков и комфортные условия для новичков. Зимой же понадобится дополнительная подготовка.

Читать полностью » Финансовые долги и штрафы ГИБДД могут стать причиной отказа в аренде машины — специалист вчера в 17:58
Аренда авто превращается в лотерею: почему даже с правами не гарантируют машину

Какие неожиданные факторы могут стать причиной отказа в аренде автомобиля и как подготовиться, чтобы получить машину без проблем.

Читать полностью » Старый аккумулятор и густое масло затрудняют запуск двигателя на морозе — специалисты вчера в 16:53
Машина молчит на морозе? Вот что на самом деле блокирует запуск — проверено каждым водителем

Почему двигатель ведёт себя капризно на морозе и какие скрытые слабости проявляются сильнее всего — разбираем, что именно мешает машине завестись зимой.

Читать полностью » Езда на летних шинах зимой увеличивает тормозной путь и риск ДТП — автоэксперты вчера в 15:59
Поехал зимой на летней резине — и сразу пожалел: такого я не ожидал

Что происходит с автомобилем, когда морозы приходят раньше, чем вы успеваете сменить шины? Разбираем реальные риски и стратегии, которые помогают избежать проблем на дороге.

Читать полностью » Спидометр и одометр могут завышать показатели на 5-7% — автоэксперты вчера в 14:59
Проверил приборы авто — и понял, что некоторые могут поставить жизнь под угрозу

Автомобильные приборы не всегда показывают точные данные. Узнайте, каким датчикам доверять осторожно и как избежать ошибок на дороге.

Читать полностью » Россия рассматривает внедрение автоматизированных экзаменов на права — ТАСС вчера в 13:26
Экзамен на права могут перевернуть: новая система сделает проверку навыков похожей на тест машины, а не человека

Власти обсуждают возможность автоматизировать экзамены на водительские права: новые технологии могут изменить порядок сдачи и сделать оценку прозрачнее.

Читать полностью » Снижение сцепления происходит из-за повышенного давления в шинах — эксперт Марков вчера в 12:16
Подкачал шины "для экономии" — и сразу пожалел: машина начала вести себя так, что я всерьёз испугался

Что происходит с автомобилем, когда давление в шинах выше нормы: эксперт объясняет влияние перекачки на комфорт, управляемость и ресурс покрышек.

Читать полностью » Эксперт Иванов отметил серьёзный дефицит модельного ряда Jetour в России вчера в 11:16
Зашёл к дилеру за Jetour T2 — а вышел в полном недоумении: почему на него охота, как на дефицитный товар

Российские дилеры сообщают о нехватке популярных моделей Belgee, Geely, Jetour, Haval и GAC — склады пустеют, а покупатели сталкиваются с задержками и ростом цен.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Различные виды отжиманий укрепляют мышцы рук и груди — спортивные врачи
Авто и мото
Стоки, пороги и колесные арки становятся первыми местами коррозии на авто – автоспециалисты
Красота и здоровье
Диетические напитки могут быть столь же опасны, как и сладкие
Садоводство
Зелёная обрезка предотвращает загущение кроны граната, сообщают агрономы
Садоводство
Обрезка старой древесины прекращает рост розмарина, отмечает агроном Арвилла
УрФО
В Тюмени усилили безопасность на водоемах из-за неокрепшего льда — URA.RU
Питомцы
Кошки используют медленное моргание для выражения доверия — ветеринар
Садоводство
Декабрь — идеальное время для посадки баклажанов и помидоров — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet