Мужчина с автомобилем
Мужчина с автомобилем
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:02

Мороз проверяет на прочность: автомобиль зимой страдает из-за привычных действий водителей

Сильные морозы увеличивают нагрузку на основные узлы автомобиля — автомеханики

Эта зима быстро напомнила, что автомобиль — не абстрактная техника, а набор деталей, чувствительных к холоду. Снегопады и крепкие морозы создают нагрузку на кузов, двигатель и подвеску, а часть проблем водители нередко провоцируют сами. Разобрались, какие риски несёт мороз и как снизить их последствия. Об этом сообщает auto.onliner.by.

Как сильный мороз влияет на кузов автомобиля

При низких температурах пластик и резина теряют эластичность и становятся ломкими. В первую очередь это касается дверных ручек, клипс, элементов бамперов и уплотнителей. Особенно часто повреждения возникают после оттепелей, когда снег уплотняется и становится тяжёлым. Попытки "штурмовать" сугробы в такие дни нередко заканчиваются трещинами.

Опасность представляют и примерзшие элементы. Резкое открывание дверей может повредить уплотнители, а попытки сдвинуть дворники или зеркала электроприводом приводят к поломке механизмов. Использование WD-40 для разморозки дверей также может навредить резине, поэтому безопаснее применять специальные размораживатели. Резкий прогрев стекол в сильный мороз способен вызвать трещины, включая заднее стекло.

Мороз и лакокрасочное покрытие

Со временем на кузове появляются микротрещины и сколы, куда попадает влага. При замерзании она расширяется и постепенно увеличивает повреждения.

"Если в лакокрасочном покрытии есть микротрещины, в них попадает влага. За ночь машина остыла, вода превратилась в лед — он расширяется и увеличивает повреждение", — объясняет специалист по восстановлению кузовов Алексей.

Снизить риски помогают защитные покрытия и антикоррозийная обработка, выполненные заранее. Мыть автомобиль в сильный мороз не рекомендуется из-за перепадов температур и риска замерзания замков. При этом машина, стоящая под слоем снега, не страдает — снег уменьшает температурные колебания.

Снег в салоне и запуск двигателя

Снег, попадающий в салон с обувью, повышает влажность и приводит к конденсату. Влага под ковриками опасна не только для пола, но и для электронных блоков, расположенных внизу салона.

Запуск двигателя в мороз — ещё одна зона риска. Современные автомобили сертифицируются до -25 градусов, а проблемы ниже этой отметки не считаются неисправностью.

"Если машина не заводится при температуре ниже -25 градусов, это не нарушение технического регламента", — отмечает инженер холдинга "Атлант-М" Дмитрий Перлин.

Возрастные автомобили уязвимее из-за износа патрубков, уплотнителей и системы зажигания. Многократные попытки запуска разряжают аккумулятор и перегружают стартер.

Прогрев и первые километры

Холодный пуск — тяжёлый режим для двигателя: густое масло медленно распределяется, детали прогреваются неравномерно. Однако и длительный прогрев вреден — мотор дольше работает на переобогащённой смеси. Оптимальный прогрев двигателя зимой предполагает короткий холостой ход и аккуратное начало движения.

Первые километры опасны и для трансмиссии: масло в коробке густеет, а резкие ускорения и переключения увеличивают износ. Плавная езда позволяет прогреть агрегаты без лишней нагрузки.

Амортизаторы и холод

Масло в амортизаторах на морозе густеет, из-за чего подвеска первое время работает жёстче. Особенно быстро выходят из строя детали, рассчитанные на тёплый климат.

"При минусовой температуре такое масло может застывать, и амортизатор перестаёт нормально работать", — предупреждает Дмитрий.

Аккуратная езда в начале поездки помогает продлить срок службы подвески.

Зимняя эксплуатация автомобиля требует внимательности и спокойного стиля вождения. Большинство проблем в мороз можно предотвратить, если учитывать особенности техники и не торопиться в первые минуты движения.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

