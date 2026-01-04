Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото ключей от машины
Фото ключей от машины
© https://unsplash.com by Dominik Garbera is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 22:53

Стартер крутит, а мотор молчит: зимой водители массово сталкиваются с этой проблемой

Морозы мешают запуску двигателя при проблемах с АКБ, топливом и свечами — автомеханики

Холодное утро способно испортить планы даже самым опытным водителям. Машина внешне исправна, стартер работает, но двигатель будто игнорирует все попытки запуска. Зимой такие ситуации повторяются особенно часто и редко бывают случайными. Причины, как правило, типичны и напрямую связаны с морозами. Об этом сообщает дзен-канал "FoD".

Аккумулятор под давлением холода

Зимой аккумулятор первым принимает удар низких температур. При минусе химические процессы внутри батареи замедляются, а отдача энергии резко падает. Стартеру становится сложно провернуть двигатель, даже если ещё осенью проблем не было.

Ситуацию усугубляют короткие поездки, когда батарея не успевает восстановить заряд, возраст аккумулятора и постоянная работа электроники. Характерные признаки — медленное вращение стартера, щелчки реле и потускневшие фары при попытке запуска. Особенно уязвимыми оказываются автомобили, которые ночуют под открытым небом и редко выезжают на длительные маршруты, из-за чего аккумулятор постепенно теряет рабочую ёмкость.

Топливо, которое не доходит до двигателя

Для дизельных автомобилей зима — отдельное испытание. При низких температурах дизельное топливо густеет, парафины кристаллизуются и забивают фильтр. Насос не может подать горючее, и мотор остаётся без питания.

Проблема часто возникает при использовании летнего дизеля, некачественного топлива или давно не меняемого фильтра. У бензиновых машин риск ниже, но конденсат в баке или нагар на свечах также могут помешать запуску. В мороз такие мелочи быстро превращаются в критичный фактор, особенно если автомобиль долго стоит без движения.

Масло, которое мешает запуску

Моторное масло на морозе густеет, и если его вязкость не рассчитана на зиму, двигатель сталкивается с дополнительным сопротивлением. Стартеру приходится работать с перегрузкой, а масляный насос не сразу создаёт нужное давление.

Для холодного сезона подходят синтетические масла с индексами 0W или 5W. Старое или неподходящее по сезону масло превращает запуск в настоящую лотерею, особенно при температуре ниже -20 градусов. Именно поэтому зимой так важно учитывать, как моторное масло густеет при морозе и влияет на первые секунды работы двигателя.

Свечи зажигания и слабая искра

Свечи играют ключевую роль в воспламенении смеси, но зимой их эффективность снижается. Нагар, износ или заливка топливом после неудачных попыток запуска приводят к исчезновению стабильной искры.

О проблеме сигнализируют запах бензина, неровная работа двигателя и многократные безрезультатные попытки запуска. Если мотор не завёлся сразу, длительное прокручивание стартера только ухудшает ситуацию. Гораздо надёжнее заранее проверить состояние свечей и при необходимости заменить их до наступления морозов.

Заблокированный выхлоп — незаметная причина

Иногда причина отказа запуска оказывается неожиданной. Снег или лёд могут полностью перекрыть выхлопную трубу, особенно если автомобиль ночевал в сугробе или на обочине после работы снегоуборочной техники. Отработанные газы не выходят, и двигатель не может нормально запуститься.

В таких случаях стартер крутит легко, но мотор не схватывает. Простая очистка выхлопа часто решает проблему за считаные минуты.

Подготовка автомобиля к зиме остаётся самым надёжным способом избежать подобных ситуаций. Проверка аккумулятора, своевременная замена масла и свечей, правильный выбор топлива и внимание к мелочам позволяют значительно снизить риск утренних сюрпризов. Потраченное заранее время почти всегда оказывается дешевле и спокойнее экстренного ремонта в мороз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ford EcoSport и Suzuki Vitara выделяются надёжностью среди компактных кроссоверов с пробегом — перекупы вчера в 13:46
Эти кроссоверы не пугают сервисом и не теряют в цене: редкое сочетание на вторичке

Компактные кроссоверы на вторичке ценят за клиренс и надежность. Какие модели действительно стоят внимания и чем они выгодно отличаются от конкурентов.

Читать полностью » Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист вчера в 9:21
Никогда не говорите инспектору, когда вы пили — это простая ловушка для водителя

Один вопрос инспектора о спиртном может привести к проверке и проблемам. Как отвечать корректно, не наговорить лишнего и действовать строго по закону.

Читать полностью » Сизый выхлоп возникает при износе поршневых колец и клапанов двигателя — автоспециалисты вчера в 5:11
Сначала появляется этот дым, потом — серьёзные расходы: признак, который пропускают

Синий дым из выхлопной трубы — тревожный признак для любого водителя. Разбираемся, почему он появляется, чем опасен и как действовать дальше.

Читать полностью » Запуск двигателя в мороз требует отключения лишних приборов — СТО вчера в 1:53
Никогда не используйте эфир для запуска мотора: вред, о котором молчат продавцы

Запуск двигателя в сильный мороз зависит от подготовки авто. Какие правила помогают завести мотор, что выключать перед стартом и почему дизель капризнее зимой.

Читать полностью » Поддельные иридиевые свечи зажигания выявляют с помощью магнита и мультиметра — соцсети 02.01.2026 в 20:51
Дорогие свечи зажигания всё чаще оказываются подделкой: этот простой тест вскрывает обман за минуту

Поддельные иридиевые свечи всё чаще попадаются даже в привычных магазинах. Магнит и мультиметр помогают быстро понять, стоит ли доверять покупке.

Читать полностью » Сигнализация может заблокировать запуск при открытой двери — автоэксперт 02.01.2026 в 16:18
Сигнализация снова закрывает двери без команды: что ваша машина умеет делать без вас

Сигнализация может сама блокировать запуск и снова закрывать двери — и это норма. Какие скрытые функции есть у охранных систем и как ими пользоваться без паники.

Читать полностью » Мороз снижает эффективность ключевых систем двигателя — автомеханики 02.01.2026 в 12:34
Мороз запускает цепную реакцию: почему подготовка к зиме важнее прогрева

Зимний запуск двигателя зависит не от удачи, а от грамотной подготовки. Какие системы критичны в мороз и как избежать утренних проблем.

Читать полностью » Большинство автомобилей на вторичном рынке России старше 10 лет — Авто.ру Бизнес 02.01.2026 в 9:14
Искали надёжную замену — нашли возраст: вторичка стремительно стареет

Большинство автомобилей с пробегом в России старше 10 лет. Аналитики показали, как меняется структура вторичного рынка в регионах и столицах.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром
Спорт и фитнес
Развитие выносливости повысило общий уровень энергии — Людмила Титова
Еда
Предварительное томление капусты меняет вкус щей и снижает резкость бульона — кулинары
Наука
На Марсе обнаружили восемь ранее неизвестных пещер — AJL
Красота и здоровье
Учёные связали регулярное потребление кофе со снижением риска цирроза — Food & Function
Питомцы
Поведение собак сигнализирует о боли и стрессе — Topetmou
Еда
Классический крабовый салат с кукурузой и огурцом готовится без риса — повар
Садоводство
Мох разрастается на участке при сырости и недостатке солнца — Антонов сад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet