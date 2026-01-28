Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 12:09

Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора

Зимняя дорога легко превращает обычную поездку в испытание: снег, колея и лёд под днищем способны обездвижить даже исправный автомобиль. В такой ситуации многие сразу думают об эвакуаторе, хотя часто выбраться можно самостоятельно. Всё решает не мощность машины, а подготовка и спокойные действия водителя. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на руководителя автошколы "ОРЛАН" Владимира Покровского.

Подготовка важнее, чем кажется

По словам эксперта, большинство "застреваний" можно предотвратить ещё до того, как колёса потеряют сцепление. Зимой в машине должен быть минимальный набор, который помогает в нештатной ситуации. Речь идёт не о сложном оборудовании, а о простых и доступных вещах, которые не занимают много места, но могут сэкономить время и нервы.

"Я рекомендовал бы в такие погодные условия возить с собой элементарный набор: лопата, коврик, чтобы можно было его подстелить, подложить под колеса. Большинство проблем решается мудростью водителя. Прежде чем куда-то заехать, нужно глубоко подумать, очень ли хочется заехать в сугроб, как тут будем проезжать", — отметил эксперт.

Покровский подчёркивает: разумная оценка обстановки часто важнее любого полного привода. Если есть сомнения в проходимости участка, лучше остановиться заранее.

Как освободить автомобиль из снежного "плена"

Если машина всё же застряла, ключевая задача — расчистить путь, а не сразу давить на газ. Плотный снег и лёд под днищем и колёсами становятся главным препятствием для движения. Эксперт советует сначала убрать всё, что мешает геометрической проходимости автомобиля.
Иногда достаточно утоптать снег ногами, раздробить крупные куски льда или отгрести их в сторону, чтобы колёса получили пространство для движения.

"Вся история с выездом из сугроба сводится только к тому, чтобы освободить себе путь. Геометрическая проходимость автомобиля при выезде из сугроба играет ключевую роль. Перед тем, как двигаться, расчищаем путь, используя силу ног. Крупные куски снега или льда откидываем, пытаемся их раздробить, из-под колёс ботинком выгрести снег, или лопатой", — пояснил Покровский.

Механика и "автомат": есть важная разница

Отдельное внимание специалист уделяет типу трансмиссии. Водители автомобилей с механической коробкой передач могут попытаться аккуратно "раскачать" машину, чередуя движение вперёд и назад. Такой приём иногда помогает выбраться из рыхлого снега.

С автоматической трансмиссией этот способ практически бесполезен и даже опасен для коробки. В этом случае остаются только спокойный расчёт, хорошая зимняя резина и ручная расчистка пространства под колёсами.

"Если на механике, то можно движение вперед-назад пробовать, как бы раскачивать автомобиль. На "автомате" только разум водителя, хорошая зимняя резина и лопата в помощь", — обратил внимание эксперт.

Лучшая стратегия — не застревать

По мнению Покровского, самый надёжный способ избежать проблем — изначально не создавать их. Иногда разумнее оставить автомобиль на уже расчищенном месте и пройтись пешком несколько минут, чем рисковать и заезжать в сугроб.

"Я встану там, где почищено, пройду пять минут пешком и не буду иметь проблем ни с заездом, ни с выездом. А большинство автомобилистов лезут сами в сугроб и потом долго пытаются оттуда выкопаться", — посетовал специалист.

Зимняя езда требует терпения и трезвого расчёта. Если не спешить, оценивать дорогу заранее и иметь под рукой простые инструменты, шанс выбраться из снежной ловушки без эвакуатора становится гораздо выше.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

