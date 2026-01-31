Газ в пол кажется спасением, но это ловушка: зимний рефлекс, после которого авто вязнет намертво

Зимняя парковка нередко заканчивается неожиданно — автомобиль оказывается в снегу и не спешит возвращаться на дорогу. Причины могут быть разными: ошибка при манёвре или последствия активной уборки улиц. В таких ситуациях важно не паниковать и понимать, какие действия действительно помогут, а какие только усугубят положение. Об этом сообщает издание "За рулем".

Как автомобиль оказывается в сугробе

На практике чаще всего встречаются два сценария. Первый связан с движением: водитель не рассчитал траекторию, машину снесло на скользком покрытии или она сама заехала в рыхлый снег у обочины. Автомобиль теряет сцепление, колёса начинают буксовать, а попытки резко добавить газ только усугубляют ситуацию, что хорошо знакомо тем, кто сталкивался с типичной зимней ловушкой, когда давил на газ — стало только хуже.

Вторая причина возникает уже после остановки. За время стоянки вокруг машины может вырасти снежный вал — после снегопада, работы дворников или проезда уборочной техники. В итоге автомобиль оказывается заперт на небольшом участке, отрезанном плотным бруствером, который мешает выезду как при параллельной, так и при перпендикулярной парковке.

Что делать, если машина заехала в снег сама

Если автомобиль оказался в сугробе во время движения, наиболее логичное решение — попытаться выехать назад, по собственным следам. Колёса уже уплотнили снег, а бампер срезал верхнюю часть насыпи, что облегчает манёвр. Особенно это важно для машин с моноприводом, которым сложнее выбраться без дополнительной помощи.

Для увеличения сцепления часто используют песок, крошку или песко-соляную смесь, подсыпанную под ведущие колёса. Ещё один рабочий вариант — противобуксовочные браслеты, которые многие опытные водители советуют держать в багажнике зимой. Если ничего из этого нет, остаётся рассчитывать на помощь окружающих — прохожих или других автомобилистов, готовых подтолкнуть или вытянуть машину.

Сугроб после стоянки: когда без лопаты не обойтись

Самые сложные случаи возникают, если автомобиль простоял несколько дней. За это время рыхлый снег успевает подтаять и затем замёрзнуть, превращаясь в плотную и тяжёлую преграду. Особенно неприятна ситуация при парковке вдоль бордюра, когда спереди и сзади остаётся около метра свободного пространства, а вдоль всей машины лежит снежный вал.

Разогнаться в таких условиях невозможно, а выезжать приходится с максимально вывернутыми колёсами, которым нужно одновременно преодолеть препятствие. Чтобы не повредить соседние автомобили и собственный кузов, разумнее всего воспользоваться лопатой. Расчищать следует траекторию для передних и задних колёс, а если сугроб выше порога — освобождать пространство вдоль всей длины автомобиля. Опасность здесь в том, что внутри снежного вала могут скрываться камни или твёрдый мусор.

Полный привод и скрытые риски

Полноприводные автомобили действительно имеют преимущество и при перпендикулярной парковке нередко способны выбраться через небольшой сугроб самостоятельно. Однако даже в этом случае высота снежной преграды не должна доходить до бампера. Современные пластиковые элементы на сильном морозе становятся хрупкими и легко повреждаются при контакте с твёрдыми предметами, спрятанными в снегу.

Кроме того, важно помнить, что буксующее колесо само по себе не создаёт тяги — без сопротивления усилия уходят впустую, и именно поэтому в сложных условиях решающую роль играет крутящий момент, а не мощность двигателя. В сомнительных ситуациях лучше не рисковать и потратить время на расчистку, чем потом заниматься ремонтом.

Зимняя эксплуатация автомобиля требует не только аккуратного вождения, но и подготовки к таким мелочам, как снежные ловушки на парковке. Лопата, противобуксовочные средства и спокойная оценка обстановки часто оказываются важнее технических характеристик машины и помогают сохранить её в целости до весны.