Проехал первые километры на новых шинах — и едва не потерял управление: понял, почему нужна обкатка

Зима в Екатеринбурге хоть и задерживается, но неизбежно вступит в свои права. Стоит появиться первым устойчивым снегопадам — и машина сразу оказывается под нагрузкой: холод, наледь, реагенты, перепады температур. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют готовить автомобиль заранее. Специалисты Авто. ру объяснили, на что жителям Екатеринбурга стоит обратить внимание в первую очередь и как сделать так, чтобы зимние дороги не стали источником проблем.

Выбор зимних шин

Подбор покрышек зависит от климата, качества уборки улиц и особенностей городского трафика. Для зимней эксплуатации используют три основных типа шин.

Какие виды шин подходят для зимы

• Шины-"липучки" рассчитаны на мягкую зиму с оттепелями и температурой около нуля. Их главный плюс — мягкий состав резины и уверенное поведение на дорогах, обработанных реагентами.

• "Скандинавские" шины предназначены для стабильных морозов ниже -25 °C: глубокий протектор помогает сохранять сцепление на укатанном снеге.

• Шипованные модели — лучший вариант для гололёда и нечищеных трасс, где важна максимальная стабильность.

Для Екатеринбурга оптимальным выбором остаются именно шипованные варианты, поскольку в городе часто образуется ледяная корка.

Что важно проверить при установке зимних шин

При переходе на зимний комплект стоит внимательно оценить состояние покрышек и крепежа:

Остаточная глубина протектора. Допустимый минимум — 4 мм. Проверить можно десятирублёвой монетой: если бородка скрывается, шины пригодны к эксплуатации. Распределение шин по степени износа. Менее изношенные обычно ставят на ведущую ось. Совместимость болтов и дисков. Слишком длинные болты могут повредить тормозной механизм. Резьба не должна выступать более чем на 3-5 мм. Балансировка. Даже если комплект не новый, балансировка обязательна — от неё зависит устойчивость и ровность хода. Обработка резьбы. Специальная смазка защитит болты от коррозии и облегчит демонтаж весной. Обкатка новых шин. Первые 200 км лучше избегать резких манёвров: транспортировочный слой делает резину более скользкой. Контроль давления. В холода давление падает — его можно увеличить на 0,1-0,2 бара от рекомендованного значения, сверив данные с табличкой на стойке.

Как защитить кузов зимой

Реагенты, грязь и снежная корка сильно увеличивают нагрузку на кузов: лакокрасочное покрытие быстрее изнашивается, а скрытые полости подвержены коррозии.

Чтобы сохранить внешний вид машины, важно:

• провести тщательную мойку и нанести защитный состав — воск или полимерное покрытие;

• обработать скрытые элементы антикором;

• заменить летние щётки стеклоочистителя на зимние модели с резиновыми кожухами;

• смазывать замки WD-40, а уплотнители — силиконом;

• регулярно посещать мойку, чтобы удалять реагенты.

Парковка в тёплом помещении или крытом паркинге значительно снижает воздействие соли и влаги.

Проверка техники перед зимними морозами

Холодный сезон — испытание всех систем автомобиля. Чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент, специалисты рекомендуют:

• проверить аккумулятор: напряжение должно быть около 12,6 В;

• очистить клеммы от окислов;

• заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на морозостойкую;

• убедиться, что исправно работает печка, обогрев сидений, стёкол и зеркал.

Передвижение в морозы становится комфортнее и безопаснее, если все электросистемы функционируют без сбоев.

Как меняется стиль вождения зимой

Низкие температуры требуют внимательности. Перед поездкой нужно прогреть автомобиль, очистить кузов и стёкла от снега и льда, проверить фары. На дороге важно соблюдать плавность, увеличивать дистанцию, учитывать увеличение тормозного пути. В солнечный морозный день полезно надевать солнцезащитные очки — свежий снег сильно отражает свет.

Если автомобиль застрял в сугробе, действия зависят от типа привода:

• Задний привод: руль держат прямо и раскачивают машину вперёд-назад.

• Передний привод: к раскачке добавляют повороты руля, чтобы найти точки сцепления.

• Для повышения устойчивости можно подложить под ведущие колёса коврики, песок или наполнитель для кошачьего туалета.

Что положить в багажник зимой

Менее подготовленный автомобиль зимой — источник риска. Чтобы справиться с непредвидёнными ситуациями, стоит возить с собой:

• лопату;

• фонарик;

• буксировочный трос;

• щётку-скребок;

• термокружку;

• запасные тёплые перчатки.

Сравнение зимних комплектов и защитных мер

Категория Лучшие варианты Подойдут для Екатеринбурга Зимние шины Шипованные, "скандинавские", "липучка" Шипованные Защита кузова Антикор, воск, зимние щётки Полимер + обработка скрытых полостей Замки и уплотнители WD-40, силикон Да Подготовка техники Проверка АКБ, замена жидкости, тест обогревов Да Зимний набор Лопата, трос, фонарь, перчатки Обязательно

Советы шаг за шагом: практическая подготовка

Проверить состояние шин и установить зимний комплект. Оценить толщину протектора и провести балансировку. Нанести защитное покрытие кузова. Обработать уплотнители и замки. Проверить аккумулятор и обогревательные элементы. Сложить в багажник набор для зимних поездок. Привыкнуть к плавному зимнему стилю вождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Оставить летнюю жидкость в бачке → замерзание и отсутствие обзора → залить зимний состав. Игнорировать проверку АКБ → автомобиль не заведётся в мороз → диагностировать заранее и при необходимости зарядить. Не обрабатывать уплотнители → двери примерзают → использовать силиконовую смазку.

А что если… морозы наступят внезапно?

В такой ситуации помогает базовая подготовка: зимние шины, исправная батарея, обработанные замки и рабочие обогревы. Если автомобиль уже не готов, стоит отложить дальние поездки до полного прогрева двигателя и внимательной проверки систем.

Плюсы и минусы зимней подготовки автомобиля

Плюсы Минусы Снижение рисков поломок Затраты времени Повышенная безопасность Необходимость покупки расходников Комфортная эксплуатация Требуется регулярность Долговечность кузова Стоимость защиты и химии

FAQ

Когда менять шины на зимние?

При средней температуре ниже +5 °C рекомендуется перейти на зимний комплект.

Нужно ли прогревать современный автомобиль?

Да — хотя бы 1-2 минуты, чтобы стабилизировать обороты и улучшить работу трансмиссии.

Как сохранить кузов зимой?

Регулярные мойки, защитные покрытия и обработка скрытых полостей замедляют коррозию.

Мифы и правда

Миф: липучка подходит для любого климата.

Правда: в сильные морозы лучше работают скандинавские и шипованные шины. Миф: антикор нужен только старым авто.

Правда: реагенты вредны даже новым машинам. Миф: зимняя резина ухудшает расход топлива всегда.

Правда: влияние есть, но незначительное по сравнению с ростом безопасности.

Три интересных факта

У шипованных шин в первые 300 км формируется рабочая посадка шипов — в этот период важно избегать резких манёвров. Зимой давление в шинах падает примерно на 0,1 бара каждые 7-10 °C охлаждения. Самым уязвимым местом зимой остаются пороги и арки — там быстрее всего скапливается грязь и реагенты.

Исторический контекст