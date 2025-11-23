Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шипованные и нешипованные зимние шины
Шипованные и нешипованные зимние шины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:16

Проехал первые километры на новых шинах — и едва не потерял управление: понял, почему нужна обкатка

Для Екатеринбурга рекомендованы шипованные модели из-за ледяной корки — специалисты Авто.ру

Зима в Екатеринбурге хоть и задерживается, но неизбежно вступит в свои права. Стоит появиться первым устойчивым снегопадам — и машина сразу оказывается под нагрузкой: холод, наледь, реагенты, перепады температур. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют готовить автомобиль заранее. Специалисты Авто. ру объяснили, на что жителям Екатеринбурга стоит обратить внимание в первую очередь и как сделать так, чтобы зимние дороги не стали источником проблем.

Выбор зимних шин

Подбор покрышек зависит от климата, качества уборки улиц и особенностей городского трафика. Для зимней эксплуатации используют три основных типа шин.

Какие виды шин подходят для зимы

• Шины-"липучки" рассчитаны на мягкую зиму с оттепелями и температурой около нуля. Их главный плюс — мягкий состав резины и уверенное поведение на дорогах, обработанных реагентами.
• "Скандинавские" шины предназначены для стабильных морозов ниже -25 °C: глубокий протектор помогает сохранять сцепление на укатанном снеге.
• Шипованные модели — лучший вариант для гололёда и нечищеных трасс, где важна максимальная стабильность.

Для Екатеринбурга оптимальным выбором остаются именно шипованные варианты, поскольку в городе часто образуется ледяная корка.

Что важно проверить при установке зимних шин

При переходе на зимний комплект стоит внимательно оценить состояние покрышек и крепежа:

  1. Остаточная глубина протектора. Допустимый минимум — 4 мм. Проверить можно десятирублёвой монетой: если бородка скрывается, шины пригодны к эксплуатации.

  2. Распределение шин по степени износа. Менее изношенные обычно ставят на ведущую ось.

  3. Совместимость болтов и дисков. Слишком длинные болты могут повредить тормозной механизм. Резьба не должна выступать более чем на 3-5 мм.

  4. Балансировка. Даже если комплект не новый, балансировка обязательна — от неё зависит устойчивость и ровность хода.

  5. Обработка резьбы. Специальная смазка защитит болты от коррозии и облегчит демонтаж весной.

  6. Обкатка новых шин. Первые 200 км лучше избегать резких манёвров: транспортировочный слой делает резину более скользкой.

  7. Контроль давления. В холода давление падает — его можно увеличить на 0,1-0,2 бара от рекомендованного значения, сверив данные с табличкой на стойке.

Как защитить кузов зимой

Реагенты, грязь и снежная корка сильно увеличивают нагрузку на кузов: лакокрасочное покрытие быстрее изнашивается, а скрытые полости подвержены коррозии.

Чтобы сохранить внешний вид машины, важно:
• провести тщательную мойку и нанести защитный состав — воск или полимерное покрытие;
• обработать скрытые элементы антикором;
• заменить летние щётки стеклоочистителя на зимние модели с резиновыми кожухами;
• смазывать замки WD-40, а уплотнители — силиконом;
• регулярно посещать мойку, чтобы удалять реагенты.

Парковка в тёплом помещении или крытом паркинге значительно снижает воздействие соли и влаги.

Проверка техники перед зимними морозами

Холодный сезон — испытание всех систем автомобиля. Чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент, специалисты рекомендуют:
• проверить аккумулятор: напряжение должно быть около 12,6 В;
• очистить клеммы от окислов;
• заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на морозостойкую;
• убедиться, что исправно работает печка, обогрев сидений, стёкол и зеркал.

Передвижение в морозы становится комфортнее и безопаснее, если все электросистемы функционируют без сбоев.

Как меняется стиль вождения зимой

Низкие температуры требуют внимательности. Перед поездкой нужно прогреть автомобиль, очистить кузов и стёкла от снега и льда, проверить фары. На дороге важно соблюдать плавность, увеличивать дистанцию, учитывать увеличение тормозного пути. В солнечный морозный день полезно надевать солнцезащитные очки — свежий снег сильно отражает свет.

Если автомобиль застрял в сугробе, действия зависят от типа привода:
Задний привод: руль держат прямо и раскачивают машину вперёд-назад.
Передний привод: к раскачке добавляют повороты руля, чтобы найти точки сцепления.
• Для повышения устойчивости можно подложить под ведущие колёса коврики, песок или наполнитель для кошачьего туалета.

Что положить в багажник зимой

Менее подготовленный автомобиль зимой — источник риска. Чтобы справиться с непредвидёнными ситуациями, стоит возить с собой:
• лопату;
• фонарик;
• буксировочный трос;
• щётку-скребок;
• термокружку;
• запасные тёплые перчатки.

Сравнение зимних комплектов и защитных мер

Категория Лучшие варианты Подойдут для Екатеринбурга
Зимние шины Шипованные, "скандинавские", "липучка" Шипованные
Защита кузова Антикор, воск, зимние щётки Полимер + обработка скрытых полостей
Замки и уплотнители WD-40, силикон Да
Подготовка техники Проверка АКБ, замена жидкости, тест обогревов Да
Зимний набор Лопата, трос, фонарь, перчатки Обязательно

Советы шаг за шагом: практическая подготовка

  1. Проверить состояние шин и установить зимний комплект.

  2. Оценить толщину протектора и провести балансировку.

  3. Нанести защитное покрытие кузова.

  4. Обработать уплотнители и замки.

  5. Проверить аккумулятор и обогревательные элементы.

  6. Сложить в багажник набор для зимних поездок.

  7. Привыкнуть к плавному зимнему стилю вождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставить летнюю жидкость в бачке → замерзание и отсутствие обзора → залить зимний состав.

  2. Игнорировать проверку АКБ → автомобиль не заведётся в мороз → диагностировать заранее и при необходимости зарядить.

  3. Не обрабатывать уплотнители → двери примерзают → использовать силиконовую смазку.

А что если… морозы наступят внезапно?

В такой ситуации помогает базовая подготовка: зимние шины, исправная батарея, обработанные замки и рабочие обогревы. Если автомобиль уже не готов, стоит отложить дальние поездки до полного прогрева двигателя и внимательной проверки систем.

Плюсы и минусы зимней подготовки автомобиля

Плюсы Минусы
Снижение рисков поломок Затраты времени
Повышенная безопасность Необходимость покупки расходников
Комфортная эксплуатация Требуется регулярность
Долговечность кузова Стоимость защиты и химии

FAQ

Когда менять шины на зимние?

При средней температуре ниже +5 °C рекомендуется перейти на зимний комплект.

Нужно ли прогревать современный автомобиль?

Да — хотя бы 1-2 минуты, чтобы стабилизировать обороты и улучшить работу трансмиссии.

Как сохранить кузов зимой?

Регулярные мойки, защитные покрытия и обработка скрытых полостей замедляют коррозию.

Мифы и правда

  1. Миф: липучка подходит для любого климата.
    Правда: в сильные морозы лучше работают скандинавские и шипованные шины.

  2. Миф: антикор нужен только старым авто.
    Правда: реагенты вредны даже новым машинам.

  3. Миф: зимняя резина ухудшает расход топлива всегда.
    Правда: влияние есть, но незначительное по сравнению с ростом безопасности.

Три интересных факта

  1. У шипованных шин в первые 300 км формируется рабочая посадка шипов — в этот период важно избегать резких манёвров.

  2. Зимой давление в шинах падает примерно на 0,1 бара каждые 7-10 °C охлаждения.

  3. Самым уязвимым местом зимой остаются пороги и арки — там быстрее всего скапливается грязь и реагенты.

Исторический контекст

  1. Первые зимние шины появились в 1930-х в Скандинавии.

  2. Шипованные покрышки массово распространились в СССР в 1970-х.

  3. С развитием автомобильной химии в 2000-х стали широко использоваться нанополимерные покрытия для зимней защиты кузова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Паспортный расход топлива автомобилей отличается от реального на 10–30% — лабораторные данные сегодня в 7:42
Вот что реально увеличивает расход бензина в городе — раньше даже не догадывался

Почему паспортный расход топлива всегда отличается от реального и как понимать эти цифры, чтобы не разочароваться в автомобиле.

Читать полностью » Каждый запуск двигателя создает нагрузку на его компоненты — инженер-механик Ершов сегодня в 7:34
Завожу авто зимой по-другому — двигатель служит дольше, чем раньше

Как простые привычки в эксплуатации автомобиля влияют на здоровье двигателя и почему даже небольшие изменения в уходе способны продлить ресурс мотора на многие годы.

Читать полностью » Средний срок службы зимних шин составляет 30–50 км — автоэксперт сегодня в 6:48
Мои шины стирались почти мгновенно — пока не узнал этот секрет

Почему одни шины служат 20 тысяч километров, а другие выдерживают 60, и как продлить жизнь резины без лишних затрат.

Читать полностью » Царапины увеличивают риск коррозии на кузове — автоэксперт Балашов сегодня в 6:33
Перекрасил один элемент — и потом долго жалел: вот что произошло с машиной

Как решить проблему царапин и сколов без лишних расходов и почему перекраска бывает опаснее самой царапины — подробный разбор с практическими рекомендациями.

Читать полностью » Китайские автомобильные магнитолы выходят из строя через пару лет из-за перегрева — инженер сегодня в 5:59
Берёшь новую мультимедийку и удивляешься: она может сгореть от одной пылинки

Китайские мультимедийные системы в авто привлекают функционалом, но часто выходят из строя. Узнайте, как продлить их жизнь и сохранить комфорт.

Читать полностью » Летние шины показывают лучшую устойчивость к воде — автоэксперт Абрамейцев сегодня в 5:23
Мокрая дорога едва не подвела — теперь всегда смотрю на шины по-другому

Почему автомобиль на мокрой дороге начинает "плыть" и что можно сделать, чтобы избежать этой коварной ловушки, даже если дождь идёт стеной?

Читать полностью » Управление автомобилем с МКПП без отметки сегодня в 4:55
Сел за руль механики без отметки — получил штраф 15 тысяч: вот что произошло со мной

Новички часто выбирают автомат для комфорта, но езда на "механике" без отметки в правах может обойтись в 15 тысяч рублей.

Читать полностью » Проверка фильтров снижает риск перегрева мотора — механики сегодня в 4:15
Машина перестала ломаться зимой — один простой шаг спас мой кошелёк

Регулярные проверки автомобиля способны уменьшить расходы на обслуживание в разы, но многие водители недооценивают эту простую привычку — и зря.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследователи фиксируют новые километры подводных ходов крупнейшей системы Ox Bel Ha — Алексей Мартынов
Туризм
Семибашенный замок открыл тихие коридоры старого Стамбула
Еда
Заваривание муки кипятком предотвращает разрывы блинов — кулинары
Туризм
Национальный музей Бутана представил реликвии нескольких эпох
Еда
Запеканка из свинины, шампиньонов и томатов под сыром получается сочной — повар
Садоводство
Мульчирование газетами сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков — эксперты
Питомцы
Неопытные кошки игнорируют новорождённых котят — фелинологи
Садоводство
Осеннее внесение кальция улучшает структуру почвы — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet