Проехал первые километры на новых шинах — и едва не потерял управление: понял, почему нужна обкатка
Зима в Екатеринбурге хоть и задерживается, но неизбежно вступит в свои права. Стоит появиться первым устойчивым снегопадам — и машина сразу оказывается под нагрузкой: холод, наледь, реагенты, перепады температур. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют готовить автомобиль заранее. Специалисты Авто. ру объяснили, на что жителям Екатеринбурга стоит обратить внимание в первую очередь и как сделать так, чтобы зимние дороги не стали источником проблем.
Выбор зимних шин
Подбор покрышек зависит от климата, качества уборки улиц и особенностей городского трафика. Для зимней эксплуатации используют три основных типа шин.
Какие виды шин подходят для зимы
• Шины-"липучки" рассчитаны на мягкую зиму с оттепелями и температурой около нуля. Их главный плюс — мягкий состав резины и уверенное поведение на дорогах, обработанных реагентами.
• "Скандинавские" шины предназначены для стабильных морозов ниже -25 °C: глубокий протектор помогает сохранять сцепление на укатанном снеге.
• Шипованные модели — лучший вариант для гололёда и нечищеных трасс, где важна максимальная стабильность.
Для Екатеринбурга оптимальным выбором остаются именно шипованные варианты, поскольку в городе часто образуется ледяная корка.
Что важно проверить при установке зимних шин
При переходе на зимний комплект стоит внимательно оценить состояние покрышек и крепежа:
-
Остаточная глубина протектора. Допустимый минимум — 4 мм. Проверить можно десятирублёвой монетой: если бородка скрывается, шины пригодны к эксплуатации.
-
Распределение шин по степени износа. Менее изношенные обычно ставят на ведущую ось.
-
Совместимость болтов и дисков. Слишком длинные болты могут повредить тормозной механизм. Резьба не должна выступать более чем на 3-5 мм.
-
Балансировка. Даже если комплект не новый, балансировка обязательна — от неё зависит устойчивость и ровность хода.
-
Обработка резьбы. Специальная смазка защитит болты от коррозии и облегчит демонтаж весной.
-
Обкатка новых шин. Первые 200 км лучше избегать резких манёвров: транспортировочный слой делает резину более скользкой.
-
Контроль давления. В холода давление падает — его можно увеличить на 0,1-0,2 бара от рекомендованного значения, сверив данные с табличкой на стойке.
Как защитить кузов зимой
Реагенты, грязь и снежная корка сильно увеличивают нагрузку на кузов: лакокрасочное покрытие быстрее изнашивается, а скрытые полости подвержены коррозии.
Чтобы сохранить внешний вид машины, важно:
• провести тщательную мойку и нанести защитный состав — воск или полимерное покрытие;
• обработать скрытые элементы антикором;
• заменить летние щётки стеклоочистителя на зимние модели с резиновыми кожухами;
• смазывать замки WD-40, а уплотнители — силиконом;
• регулярно посещать мойку, чтобы удалять реагенты.
Парковка в тёплом помещении или крытом паркинге значительно снижает воздействие соли и влаги.
Проверка техники перед зимними морозами
Холодный сезон — испытание всех систем автомобиля. Чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент, специалисты рекомендуют:
• проверить аккумулятор: напряжение должно быть около 12,6 В;
• очистить клеммы от окислов;
• заменить летнюю жидкость в бачке омывателя на морозостойкую;
• убедиться, что исправно работает печка, обогрев сидений, стёкол и зеркал.
Передвижение в морозы становится комфортнее и безопаснее, если все электросистемы функционируют без сбоев.
Как меняется стиль вождения зимой
Низкие температуры требуют внимательности. Перед поездкой нужно прогреть автомобиль, очистить кузов и стёкла от снега и льда, проверить фары. На дороге важно соблюдать плавность, увеличивать дистанцию, учитывать увеличение тормозного пути. В солнечный морозный день полезно надевать солнцезащитные очки — свежий снег сильно отражает свет.
Если автомобиль застрял в сугробе, действия зависят от типа привода:
• Задний привод: руль держат прямо и раскачивают машину вперёд-назад.
• Передний привод: к раскачке добавляют повороты руля, чтобы найти точки сцепления.
• Для повышения устойчивости можно подложить под ведущие колёса коврики, песок или наполнитель для кошачьего туалета.
Что положить в багажник зимой
Менее подготовленный автомобиль зимой — источник риска. Чтобы справиться с непредвидёнными ситуациями, стоит возить с собой:
• лопату;
• фонарик;
• буксировочный трос;
• щётку-скребок;
• термокружку;
• запасные тёплые перчатки.
Сравнение зимних комплектов и защитных мер
|Категория
|Лучшие варианты
|Подойдут для Екатеринбурга
|Зимние шины
|Шипованные, "скандинавские", "липучка"
|Шипованные
|Защита кузова
|Антикор, воск, зимние щётки
|Полимер + обработка скрытых полостей
|Замки и уплотнители
|WD-40, силикон
|Да
|Подготовка техники
|Проверка АКБ, замена жидкости, тест обогревов
|Да
|Зимний набор
|Лопата, трос, фонарь, перчатки
|Обязательно
Советы шаг за шагом: практическая подготовка
-
Проверить состояние шин и установить зимний комплект.
-
Оценить толщину протектора и провести балансировку.
-
Нанести защитное покрытие кузова.
-
Обработать уплотнители и замки.
-
Проверить аккумулятор и обогревательные элементы.
-
Сложить в багажник набор для зимних поездок.
-
Привыкнуть к плавному зимнему стилю вождения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Оставить летнюю жидкость в бачке → замерзание и отсутствие обзора → залить зимний состав.
-
Игнорировать проверку АКБ → автомобиль не заведётся в мороз → диагностировать заранее и при необходимости зарядить.
-
Не обрабатывать уплотнители → двери примерзают → использовать силиконовую смазку.
А что если… морозы наступят внезапно?
В такой ситуации помогает базовая подготовка: зимние шины, исправная батарея, обработанные замки и рабочие обогревы. Если автомобиль уже не готов, стоит отложить дальние поездки до полного прогрева двигателя и внимательной проверки систем.
Плюсы и минусы зимней подготовки автомобиля
|Плюсы
|Минусы
|Снижение рисков поломок
|Затраты времени
|Повышенная безопасность
|Необходимость покупки расходников
|Комфортная эксплуатация
|Требуется регулярность
|Долговечность кузова
|Стоимость защиты и химии
FAQ
Когда менять шины на зимние?
При средней температуре ниже +5 °C рекомендуется перейти на зимний комплект.
Нужно ли прогревать современный автомобиль?
Да — хотя бы 1-2 минуты, чтобы стабилизировать обороты и улучшить работу трансмиссии.
Как сохранить кузов зимой?
Регулярные мойки, защитные покрытия и обработка скрытых полостей замедляют коррозию.
Мифы и правда
-
Миф: липучка подходит для любого климата.
Правда: в сильные морозы лучше работают скандинавские и шипованные шины.
-
Миф: антикор нужен только старым авто.
Правда: реагенты вредны даже новым машинам.
-
Миф: зимняя резина ухудшает расход топлива всегда.
Правда: влияние есть, но незначительное по сравнению с ростом безопасности.
Три интересных факта
-
У шипованных шин в первые 300 км формируется рабочая посадка шипов — в этот период важно избегать резких манёвров.
-
Зимой давление в шинах падает примерно на 0,1 бара каждые 7-10 °C охлаждения.
-
Самым уязвимым местом зимой остаются пороги и арки — там быстрее всего скапливается грязь и реагенты.
Исторический контекст
-
Первые зимние шины появились в 1930-х в Скандинавии.
-
Шипованные покрышки массово распространились в СССР в 1970-х.
-
С развитием автомобильной химии в 2000-х стали широко использоваться нанополимерные покрытия для зимней защиты кузова.
