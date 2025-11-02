Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
багажник
багажник
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 0:54

Зима не прощает забывчивых: что не должно покидать ваш багажник до весны

Эксперт Абрамов: в зимний набор водителя должны входить трос, щётка и провода прикуривания

Зимой дорога не прощает забывчивости. И если замена резины и заливка зимней "омывайки" давно стали привычным делом, то про содержимое багажника многие вспоминают лишь тогда, когда уже поздно. Мороз, снег, пробуксовка на парковке или внезапная разряженная батарея — всё это проверка на готовность водителя к холодному сезону.

"В первую очередь всегда пригодится щетка. Если у вас паркетник или минивэн, купите телескопическую щетку", — отметил технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов.

Почему важно подготовить багажник заранее

Погода в России непредсказуема. Утром — лёгкий снег, вечером — ледяной дождь, а ночью — метель. Автомобилисту, оказавшемуся на трассе или во дворе без нужных вещей, остаётся только надеяться на помощь случайных прохожих. Зимний набор — это не просто вопрос удобства, а элемент личной безопасности.

Если летом можно легко дойти до магазина или вызвать эвакуатор, то в морозном воздухе каждая минута на улице становится испытанием. Поэтому эксперты советуют собрать базовый комплект ещё в ноябре и не вынимать его до весны.

Основной зимний набор автомобилиста

"Обязательно в багажнике должен быть скребок, чтобы не остаться без обзора из-за обледенения стёкол", — добавил эксперт.

Этот элемент — мелочь, но именно он спасает обзор, когда дворники бесполезны.

Помимо скребка, стоит положить следующие предметы:

  1. щетка-телескоп — позволяет очищать снег с крыши, капота и труднодоступных мест, особенно у кроссоверов.

  2. лопата — поможет освободить колёса из сугроба или расчистить место для парковки. Лучше выбрать складную алюминиевую или пластиковую — она лёгкая и не займёт много места.

  3. провода прикуривания ("крокодилы") — незаменимы в мороз, когда аккумулятор слабеет. Подключение к соседнему авто позволит завестись без визита эвакуатора.

  4. буксировочный трос — важен не только для выезда из снега, но и на случай, если понадобится помочь другому водителю.

"Рекомендую подойти к его выбору со всей тщательностью. Он должен быть прочным, надёжным, чтобы точно выдержал нагрузку", — подчеркнул Алексей Абрамов.

  1. жидкости на долив — запас масла, антифриза и стеклоомывающей жидкости обеспечит спокойствие в дороге.

  2. размораживатель замков — особенно актуален после мойки или внезапной оттепели.

  3. цепи противоскольжения — для тех, кто часто ездит за город, это настоящая страховка.

"Если часто уезжаете далеко за город, то рекомендую иметь с собой цепи противоскольжения", — отметил эксперт.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте срок годности жидкости для стеклоомывателя — летом и зимой используются разные составы.

  2. Не оставляйте "размораживатель" в бардачке — при минусовой температуре дверь может не открыться.

  3. Храните провода и трос в отдельных мешках: резина и металл могут повредить обивку багажника.

  4. Если в машине часто ездят дети, добавьте тёплое одеяло и небольшой термос с горячим напитком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать летнюю жидкость в бачке.
    Последствие: замерзание системы и выход насоса из строя.
    Альтернатива: купить концентрат зимней омывайки с температурой до -25 °C.

  • Ошибка: выбрать слишком тонкий буксировочный трос.
    Последствие: он порвётся в самый неподходящий момент.
    Альтернатива: стальной или капроновый трос с запасом прочности 3-5 тонн.

  • Ошибка: оставлять аккумулятор без проверки.
    Последствие: машина не заведётся утром.
    Альтернатива: зарядное устройство или пусковое устройство (jump starter).

А что если дорога дальняя?

Если предстоит поездка за город, добавьте к стандартному набору фонарик, запас батареек, аптечку и энергетические батончики. Эти вещи займут минимум места, но при нештатной остановке окажутся крайне полезными. В сельской местности или на трассах с редким движением также пригодится компактный обогреватель от прикуривателя и запас топлива в канистре.

Плюсы и минусы популярных аксессуаров

Предмет Плюсы Минусы
Телескопическая щетка Удобна для высоких машин, лёгкая Хрупкая при сильном морозе
Лопата складная Компактна, недорогая Не справится с плотным снегом
Провода прикуривания Быстрая помощь при разряде АКБ Требует второго автомобиля
Цепи противоскольжения Улучшают сцепление, повышают безопасность Долгая установка, шум
Размораживатель замков Работает мгновенно Нужно хранить в тепле

FAQ

Как выбрать хороший трос?
Ориентируйтесь на вес автомобиля. Для легковушек подойдёт трос на 3-4 тонны, для внедорожников — от 5 тонн. Обратите внимание на материал и надёжность крюков.

Сколько стоят цепи противоскольжения?
Цены начинаются от 2 тысяч рублей за простые текстильные модели и достигают 10-12 тысяч за усиленные металлические комплекты.

Что лучше — пластиковая или металлическая лопата?
Пластиковая легче и безопаснее для лакокрасочного покрытия, но для плотного снега и наледи больше подойдёт металлическая.

Мифы и правда

Миф: зимняя омывайка нужна только при снегопадах.
Правда: даже в сухую погоду реагенты с дороги оставляют налёт, который мешает обзору.

Миф: буксировочный трос — пережиток прошлого.
Правда: в сильный мороз даже новый аккумулятор может не справиться, и помощь другого водителя остаётся самым быстрым решением.

Миф: если есть полный привод, цепи не нужны.
Правда: на льду и в рыхлом снегу они обеспечивают лучшее сцепление даже для кроссоверов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Использование режима Eco снижает расход топлива в среднем на 10% вчера в 19:09
Топливные хитрости старой школы: как заставить двигатель пить меньше без потери мощности

Даже при высоких ценах на бензин можно тратить меньше. Простые привычки, правильный стиль вождения и уход за машиной помогут снизить расход топлива почти на треть.

Читать полностью » Использование соли в машине помогает избежать обледенения лобового стекла зимой вчера в 18:03
Когда химия бессильна: советский трюк с солью, который спасает стёкла автомобиля от запотевания

Обычный мешочек с солью может стать вашим лучшим помощником зимой: он защищает стёкла от запотевания, предотвращает лёд и делает вождение безопаснее.

Читать полностью » Большинство неисправностей омывателя связано с насосом или шлангами вчера в 17:58
Три признака, что пора под капот: как спасти омыватель до первых заморозков

Когда привычный рычажок омывателя вдруг перестаёт работать, не спешите в сервис. Причину можно найти и устранить своими руками — быстро, просто и с минимальными затратами.

Читать полностью » По цвету выхлопа можно определить неисправность двигателя вчера в 16:59
Цвет выхлопа подскажет диагноз: как распознать поломку двигателя без сервиса

Белый, синий или черный дым из выхлопной трубы может рассказать о проблемах двигателя лучше любого сканера. Как распознать поломку по цвету дыма — разбираемся подробно.

Читать полностью » На руле автомобиля может находиться до 700 колоний бактерий вчера в 15:28
Невидимая угроза на колёсах: где в машине прячутся миллионы бактерий

Даже самый ухоженный автомобиль может быть полон микробов. Где именно они прячутся и как избавиться от них, не тратя целое состояние?

Читать полностью » Инженеры размещают лючок бензобака с учётом компоновки кузова и безопасности вчера в 14:24
Авто как зеркало эпохи: почему лючок бензобака менял сторону вместе с историей

Почему автопроизводители до сих пор не договорились, где делать лючок бензобака — слева или справа? История, инженерные причины и практические нюансы, о которых мало кто знает.

Читать полностью » TopSpeed включил двигатели Toyota, Honda и Nissan в топ-6 самых надёжных в мире вчера в 13:16
Эти моторы выживут даже после хозяина: 6 легенд, которые не убить

TopSpeed назвал шесть самых надёжных двигателей в мире: рейтинг возглавил Toyota 2TR-FE с ресурсом свыше 400 тыс. км, за ним — Honda K24 и Toyota A25A-FXS.

Читать полностью » Эксперт Зиновьев назвал основные недостатки Volkswagen Tiguan II поколения вчера в 12:16
Тишина в салоне, а под капотом — мина: с чем сталкиваются владельцы Tiguan

Автоэксперт Сергей Зиновьев назвал шесть основных минусов Volkswagen Tiguan II — от сбоев электроники до износа цепи ГРМ и насосов при пробеге до 100 тысяч километров.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Энтони Хопкинс продаёт поместье в Лос-Анджелесе за 5,1 миллиона фунтов стерлингов
Садоводство
Плохой дренаж приводит к застою влаги и гибели корней даже при мягкой зиме
Красота и здоровье
Эксперт Бузунов объяснил, почему физическая активность важнее таблеток при бессоннице
Садоводство
Пересадка орхидеи помогает избежать увядания и сохранить корни здоровыми – Анна Черкасова
Наука
Геолог Андрес Русо подтвердил существование кипящей реки в Амазонии
Туризм
Emirates: бразильские пилоты могут подать заявку на работу в Дубае
Дом
Дизайнер объяснила, как сочетать антиквариат и современный интерьер без ощущения музея
Еда
Диетолог: котлеты из черной фасоли — отличный выбор для здорового ужина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet