Снег вскрыл неприятную правду: мороз превратил китайские авто в опасную лотерею

Январский снегопад стал неожиданным стресс-тестом для автопарка во многих регионах России. Резкое похолодание и обильные осадки показали, как современные машины ведут себя в реальных зимних условиях. Особое внимание привлекли автомобили китайских марок, владельцы которых столкнулись с повторяющимися проблемами. Об этом сообщает "Газета.ru".

Мороз против замков и уплотнителей

Одной из самых частых жалоб стало примерзание дверей и сбои в работе замков. После ночной стоянки в снегу водители нередко не могли открыть автомобиль с первого раза: механизмы блокировались льдом, а электроника реагировала с задержкой. Такие ситуации отмечали владельцы Geely Monjaro и Geely Atlas второго поколения, а также Haval M6 и Haval F7. В условиях повышенной влажности и резких перепадов температур влага скапливается в уплотнителях, что со временем может привести не только к заеданию дверей, но и к ускоренному износу элементов кузова при неправильном хранении машины зимой.

Необычные звуки при движении по снегу

Второй блок жалоб касался посторонних шумов. Владельцы Changan CS55 и Haval F7 рассказывали о звуках, напоминающих работу дизельного двигателя, которые появлялись после поездок по заснеженным дорогам. Эти шумы возникали в движении и пропадали после остановки или смены покрытия. Подобные эффекты чаще всего связаны с налипанием снега и льда на защиту днища или элементы подвески, что в мороз усиливает вибрации и делает их более заметными для водителя.

Выдвижные пороги и холод

Дополнительные опции также оказались уязвимы. Владельцы Exeed TXL и VX столкнулись с примерзанием штатных выдвижных порогов. В условиях сильного мороза механизм терял подвижность, из-за чего пользоваться автомобилем становилось менее удобно. Для регионов с суровым климатом такие решения требуют регулярной очистки и профилактики, иначе риск отказа возрастает уже в первый сезон эксплуатации.

Конденсат в выхлопе и запуск двигателя

Еще одна проблема проявилась при сильных морозах — замерзание конденсата в выхлопной системе. В отдельных случаях это приводило к невозможности запуска двигателя после коротких поездок. Подобные ситуации особенно чувствительны к состоянию электрики и источников питания, поскольку в холодное время года даже незначительные потери энергии могут усугублять сложности с пуском, как это происходит при скрытых утечках тока.

Повреждения при попытках выбраться из сугроба

Снегопады привели и к внештатным ситуациям на парковках и дворах. В одном из случаев при попытке вытянуть кроссовер Jetour из сугроба с помощью Toyota Land Cruiser был поврежден передний бампер и его усилитель. Инцидент показал, что буксировка в сложных условиях требует аккуратного выбора точек крепления и учета прочности пластиковых элементов.

В целом январский циклон стал наглядным напоминанием о том, что суровая зима быстро выявляет слабые места конструкции. Для владельцев это повод внимательнее относиться к эксплуатации и хранению автомобиля в холодный сезон, а для производителей — сигнал учитывать реальные климатические условия, где мороз, влага и реагенты могут ускорять износ и коррозию кузова, особенно при стоянке в неподготовленных условиях, о чем ранее писали в материале про холодный гараж.