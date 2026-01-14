Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дорога через зимний лес
Дорога через зимний лес
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:19

Снег вскрыл неприятную правду: мороз превратил китайские авто в опасную лотерею

Снегопад выявил технические проблемы китайских автомобилей — автоэксперты

Январский снегопад стал неожиданным стресс-тестом для автопарка во многих регионах России. Резкое похолодание и обильные осадки показали, как современные машины ведут себя в реальных зимних условиях. Особое внимание привлекли автомобили китайских марок, владельцы которых столкнулись с повторяющимися проблемами. Об этом сообщает "Газета.ru".

Мороз против замков и уплотнителей

Одной из самых частых жалоб стало примерзание дверей и сбои в работе замков. После ночной стоянки в снегу водители нередко не могли открыть автомобиль с первого раза: механизмы блокировались льдом, а электроника реагировала с задержкой. Такие ситуации отмечали владельцы Geely Monjaro и Geely Atlas второго поколения, а также Haval M6 и Haval F7. В условиях повышенной влажности и резких перепадов температур влага скапливается в уплотнителях, что со временем может привести не только к заеданию дверей, но и к ускоренному износу элементов кузова при неправильном хранении машины зимой.

Необычные звуки при движении по снегу

Второй блок жалоб касался посторонних шумов. Владельцы Changan CS55 и Haval F7 рассказывали о звуках, напоминающих работу дизельного двигателя, которые появлялись после поездок по заснеженным дорогам. Эти шумы возникали в движении и пропадали после остановки или смены покрытия. Подобные эффекты чаще всего связаны с налипанием снега и льда на защиту днища или элементы подвески, что в мороз усиливает вибрации и делает их более заметными для водителя.

Выдвижные пороги и холод

Дополнительные опции также оказались уязвимы. Владельцы Exeed TXL и VX столкнулись с примерзанием штатных выдвижных порогов. В условиях сильного мороза механизм терял подвижность, из-за чего пользоваться автомобилем становилось менее удобно. Для регионов с суровым климатом такие решения требуют регулярной очистки и профилактики, иначе риск отказа возрастает уже в первый сезон эксплуатации.

Конденсат в выхлопе и запуск двигателя

Еще одна проблема проявилась при сильных морозах — замерзание конденсата в выхлопной системе. В отдельных случаях это приводило к невозможности запуска двигателя после коротких поездок. Подобные ситуации особенно чувствительны к состоянию электрики и источников питания, поскольку в холодное время года даже незначительные потери энергии могут усугублять сложности с пуском, как это происходит при скрытых утечках тока.

Повреждения при попытках выбраться из сугроба

Снегопады привели и к внештатным ситуациям на парковках и дворах. В одном из случаев при попытке вытянуть кроссовер Jetour из сугроба с помощью Toyota Land Cruiser был поврежден передний бампер и его усилитель. Инцидент показал, что буксировка в сложных условиях требует аккуратного выбора точек крепления и учета прочности пластиковых элементов.

В целом январский циклон стал наглядным напоминанием о том, что суровая зима быстро выявляет слабые места конструкции. Для владельцев это повод внимательнее относиться к эксплуатации и хранению автомобиля в холодный сезон, а для производителей — сигнал учитывать реальные климатические условия, где мороз, влага и реагенты могут ускорять износ и коррозию кузова, особенно при стоянке в неподготовленных условиях, о чем ранее писали в материале про холодный гараж.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холодный гараж ускоряет коррозию кузова автомобиля — автоэксперт сегодня в 8:32
Ваш автомобиль тихо ржавеет в гараже: 3 скрытые угрозы, о которых вы не подозреваете

Холодный гараж не всегда спасает машину зимой: простой портит тормоза, шины, масло и ускоряет коррозию. Почему весной может понадобиться ремонт.

Читать полностью » Нарушение дистанции приводит к большинству ДТП — автоэксперт сегодня в 0:58
Перестал делать это в машине — и риск аварии упал в разы: теперь только так

Автоинструктор назвал три привычки, которые снижают риск ДТП: внимание на дороге, соблюдение правил и контроль эмоций и усталости.

Читать полностью » Безалкогольное пиво не влияет на реакцию водителя — нарколог Шуров вчера в 14:44
Безалкогольное пиво и вождение: выявит ли алкотестор промилле

Нарколог Василий Шуров объяснил NewsInfo можно ли садиться за руль после безалкогольного пива.

Читать полностью » Госуслуги запустили проверку легальности такси по реестрам — Минцифры вчера в 12:30
Сел в такси — а оно вне закона: "Госуслуги" научились вскрывать подмену за минуту

На Госуслугах запустили новый инструмент для проверки легальности такси, который поможет пассажирам избежать мошенников и повысить безопасность на дорогах.

Читать полностью » Подержанные автомобили скрывают много проблем — продавцы вчера в 11:29
Секрет перекупщика: какая покупка в кризис спасет бюджет и нервы, а какая опустошит кошелек

Перекупщик объяснил, стоит ли покупать машину сейчас: почему цены могут продолжить рост, чем опасна вторичка и как выбирать авто в кризис.

Читать полностью » Ошибка при замене масла ускоряет износ двигателя — специалисты вчера в 3:55
Перестал экономить на этой процедуре — и мотор задышал по-новому: результат заметен уже через 1000 км

Обычная замена масла не всегда очищает двигатель: на дне картера остаётся осадок со стружкой. Как убрать его и продлить ресурс мотора.

Читать полностью » Грибок в кондиционере появляется из-за резкого отключения двигателя — автоэксперт 12.01.2026 в 18:35
Не глушите мотор, пока не сделали это: простой секрет против запаха в салоне

Почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером и как избежать запаха и грибка: простой приём и правила ухода за системой круглый год.

Читать полностью » Накладки на ремни безопасности приведут к штрафам — автоэксперт Васильев 12.01.2026 в 16:49
Ремень безопасности с сюрпризом: эта деталь станет причиной штрафа

Автоэксперт Егор Васильев рассказал NewsInfo, почему накладки на ремни безопасности могут привести к штрафам и проблемам с системами контроля.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila
Красота и здоровье
Смесь соли с калием снизила артериальное давление — учёные
Еда
Стейки горбуши с розмарином и перцем готовятся за 15 минут — повар
Наука
Риск Паркинсона растёт при рабочем контакте с хлорпирифосом — UCLA
Питомцы
Рацион собак подбирают по возрасту и активности вместо универсального корма — ветеринары
Спорт и фитнес
Тренировка без прогрессии веса не даёт стимула роста мышц — UOL
Наука
В Ирландии нашли крупное поселение бронзового века — Antiquity
Питомцы
Совместный сон с питомцем повышает чувство защищенности — психологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet