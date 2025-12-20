Зимой проверяют не навыки, а подготовку: этого набора в машине не хватает большинству водителей

Зимняя дорога нередко проверяет водителя на готовность к неожиданностям. Даже привычная поездка может резко осложниться, если техника подведёт в мороз, а помощь окажется не сразу доступной. В таких условиях значение имеют не только навыки вождения, но и то, что лежит в машине. Об этом со ссылкой на тренера обучающего центра сети автосервисов рассказал "Российской газете" Константин Ершов.

Тепло, освещение и возможность связи

Первое, о чём стоит подумать зимой, — защита от холода. В багажнике автомобиля, по словам эксперта, обязательно должно находиться плотное одеяло и простой комплект тёплой одежды. Речь идёт не о громоздких вещах, а о базовом наборе: запасная шапка, перчатки, тёплые носки, шарф и свитер. Такой комплект поможет сохранить тепло, если придётся надолго остановиться на трассе в ожидании помощи. Особенно актуально это для семейных поездок за город, где риск застрять возрастает из-за сложных условий зимнего вождения и повышенной аварийности на фоне гололёда и снижения сцепления шин.

Дополнением к одежде могут стать грелки — одноразовые химические или многоразовые. Они не занимают много места и позволяют быстро согреть руки. Не менее важно заранее позаботиться о связи. Зимой аккумуляторы смартфонов разряжаются быстрее, поэтому в машине нужен полностью заряженный пауэрбанк или пуско-зарядное устройство. Отдельный фонарик — ручной или налобный — позволит осветить дорогу или моторный отсек и обозначить автомобиль на обочине, не расходуя заряд телефона.

Помощь в снегу и ожидание эвакуатора

Заснеженные дворы и трассы часто становятся ловушкой даже для опытных водителей. Чтобы выбраться из рыхлого снега, специалист рекомендует всегда возить складную лопату. Предпочтение лучше отдавать металлической модели — она прочнее и надёжнее при низких температурах. В багажнике также полезно держать небольшой запас песка или резиновые коврики: их можно подложить под ведущие колёса, если машина начала буксовать.

К этому набору стоит добавить буксировочный трос и плотные рабочие перчатки. Даже автомобили с полным приводом не застрахованы от ситуаций, когда требуется посторонняя помощь, а собственный трос избавляет от необходимости искать его у других водителей. Для длительного ожидания эвакуатора или дорожных служб в салоне желательно иметь воду и калорийные перекусы — орехи, батончики или сухофрукты. Они помогают поддержать силы, особенно если остановка затянулась из-за погодных условий или проблем с разряженным аккумулятором в мороз.

Обзор, мелкие поломки и базовая безопасность

Зимой особенно важно сохранять хороший обзор. В автомобиле должны постоянно находиться щётка для снега и скребок для льда, а также средство для размораживания замков и стёкол. Без этих предметов водители нередко выезжают с ограниченной видимостью, что повышает риск аварийных ситуаций. Пара тканевых салфеток пригодится для протирки стёкол и зеркал.

Эксперт также обращает внимание на аптечку. Помимо обязательного стандартного набора, разумно дополнить её обезболивающими средствами и пластырями. Для временного устранения мелких повреждений полезен минимальный комплект инструментов, изолента или пластиковые стяжки. Они позволяют зафиксировать оторвавшийся подкрылок или элемент бампера и без лишнего риска доехать до сервиса.