© unsplash.com by Mert Kahveci is licensed under Free to use under the Unsplash License
Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:58

С виду всё нормально, а внутри уже проблемы: что происходит с техникой на морозе

Аккумуляторы гаджетов в машине зимой теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автоэксперты

Зимняя привычка оставлять технику в машине может обернуться неожиданными последствиями. Мороз действует на электронику незаметно, но последовательно, запуская процессы, которые не всегда видны сразу. Даже полностью исправный гаджет после нескольких часов в холодном салоне способен отключиться или начать работать с перебоями. Об этом сообщает дзен-канал "Алтапресс".

Почему автомобиль зимой опасен для техники

Зимой салон машины превращается в зону резких температурных колебаний. Холод снижает активность химических процессов в аккумуляторах, из-за чего заряд уходит быстрее обычного, а устройства могут внезапно выключаться. Даже при показателях в 30-40 процентов система воспринимает падение напряжения как полный разряд, что хорошо знакомо владельцам смартфонов и другой портативной электроники, чувствительной к морозу, так же как и аккумулятор теряет до 50% емкости при -20°C.

Дополнительную угрозу создаёт резкий переход из холода в тепло. Когда водитель заводит автомобиль и включает печку, внутри гаджетов начинает образовываться конденсат. Влага оседает не только на поверхности, но и на платах, контактах и под экранами, повышая риск коротких замыканий и коррозии.

Что происходит с электроникой на морозе

Низкие температуры влияют на гаджеты сразу на нескольких уровнях. В литиевых батареях загустевает электролит, замедляется ионный обмен и падает рабочее напряжение. Вслед за аккумуляторами страдают дисплеи, особенно OLED-матрицы, которые начинают реагировать медленнее, а изображение может выглядеть тусклым.

Опаснее всего скрытый конденсат. Он образуется внутри корпуса при резком нагреве и может оставаться незаметным. Со временем влага приводит к окислению контактов, сбоям в памяти и повреждению микросхем, из-за чего устройство теряет стабильность работы.

Какие гаджеты особенно уязвимы зимой

Сильнее всего мороз бьёт по компактным устройствам с небольшими батареями. Смартфоны, планшеты и электронные книги часто выключаются даже при достаточном уровне заряда. После прогрева возможны сбои в работе камер и модулей связи.

Пауэрбанки также плохо переносят холод. Одного переохлаждения достаточно, чтобы часть ёмкости была утрачена навсегда. В дальнейшем такие аккумуляторы могут выдавать нестабильный ток или нагреваться при зарядке, по аналогии с тем, как аэрозольные баллончики теряют герметичность при морозе в машине.

Ноутбуки кажутся более защищёнными, но и они страдают от мороза. Конденсат скапливается под клавиатурой и в системе охлаждения, а после резкого прогрева может влиять на накопители и внутренние модули, вызывая ошибки при запуске.

Как правильно вернуть технику к жизни

Если гаджет пролежал в холодной машине, включать его сразу не стоит. Устройство лучше перенести в помещение с ровной температурой и оставить минимум на час. За это время корпус и внутренние компоненты прогреются постепенно, а влага испарится естественным образом.

Не рекомендуется ускорять процесс с помощью фена или горячего воздуха из печки. Такой нагрев создаёт новые перепады температур и только увеличивает количество конденсата внутри корпуса.

Если после прогрева техника работает нестабильно, быстро разряжается или показывает искажения на экране, ей требуется дополнительное время при комнатной температуре. Сохраняющиеся сбои — повод обратиться в сервис.

Как защитить гаджеты от зимних рисков

Самый надёжный вариант — не оставлять технику в машине. Если это неизбежно, устройство лучше выключить полностью и убрать в багажник, где температура меняется мягче. Герметичный пакет без воздуха поможет снизить риск образования влаги.

