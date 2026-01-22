Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:01

Лень счищать снег обходится дорого: под белым покровом автомобиль медленно подписывает себе приговор

Мокрый снег увеличивает нагрузку на кузов автомобиля — Касьяненко автоэксперт

Несвоевременная очистка автомобиля от снега кажется мелочью, особенно в разгар зимы. Многие водители откладывают эту процедуру, ограничиваясь минимальными действиями перед поездкой. Однако такие привычки могут обернуться скрытыми проблемами, которые проявляются не сразу. Об этом сообщает vesti.ru.

Почему снег опасен для кузова

На первый взгляд снежная шапка на машине выглядит безобидно, но на практике она создаёт дополнительную нагрузку на кузов. Особенно опасен мокрый и плотный снег, который быстро набирает вес и давит на элементы автомобиля. В результате на крыше, капоте и багажнике могут появляться вмятины, которые сначала сложно заметить, но со временем они становятся всё более выраженными. При движении снег смещается и неравномерно нагружает металл, усиливая деформацию.

"Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый", — рассказал автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

Влага, наледь и повреждение покрытия

Помимо давления на кузов, снег несёт ещё одну угрозу — постоянную влагу. Во время оттепелей вода проникает в микротрещины и технологические зазоры, задерживаясь там на длительное время. При последующем похолодании она превращается в наледь, которая постепенно разрушает защитный слой краски. В таких условиях лакокрасочное покрытие быстрее теряет целостность, а на поверхности появляются царапины и сколы.

Ситуацию усугубляет воздействие дорожной химии: реагенты и соль, смешиваясь с талым снегом, ускоряют разрушение защитных слоёв и создают благоприятную среду для ржавчины. Именно поэтому зимой важно учитывать не только механическую нагрузку, но и химическое воздействие, которое подробно описывается в материалах о том, как соль и реагенты вызывают коррозию кузова.

Коррозия и долгосрочные последствия

По словам эксперта, влага под слоем снега ускоряет коррозионные процессы, особенно в уязвимых зонах — вокруг стёкол, уплотнителей и кромок кузовных панелей. Визуально такие повреждения могут долго не проявляться, но внутри металл постепенно теряет прочность. Дополнительным фактором риска становится хранение машины в условиях перепадов температуры, когда влага не успевает испаряться и остаётся на кузове.

Даже привычка ставить автомобиль в неотапливаемое помещение не всегда спасает ситуацию: при резких сменах температуры процессы разрушения могут идти быстрее, чем кажется, особенно если речь идёт о том, как холодный гараж ускоряет коррозию кузова автомобиля.

Регулярная очистка машины от снега остаётся одним из самых простых и эффективных способов защиты. Использование мягких щёток, своевременное удаление наледи и контроль за состоянием покрытия помогают сохранить внешний вид автомобиля и снизить риск дорогостоящего кузовного ремонта.

В зимний период уход за машиной становится не вопросом эстетики, а элементом базовой эксплуатации. Простые действия, выполняемые регулярно, помогают продлить срок службы кузова и избежать накопления проблем, которые проявляются уже после окончания холодного сезона.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

