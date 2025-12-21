Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самшит
Самшит
© pixabay.com by Hans is licensed under commons.wikimedia.org
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 11:13

Самшит может не пережить зиму — эту ошибку совершают почти все

Промёрзшая почва зимой блокирует самшиту поступление воды — House Digest

Зима может стать настоящим испытанием даже для самых выносливых садовых растений. Самшит, который большую часть года выглядит безупречно, в холодный сезон особенно уязвим. Без правильной подготовки вечнозелёные кусты рискуют потерять декоративность и войти в весну ослабленными. Об этом сообщает House Digest.

Почему самшит страдает зимой

Самшит относится к вечнозелёным растениям, а значит, продолжает испарять влагу даже в морозы. Проблема возникает в тот момент, когда корни больше не могут восполнять потери: промёрзшая почва блокирует поступление воды. В результате развивается так называемый зимний ожог — листья буреют, желтеют или осыпаются ближе к концу зимы. Это не всегда означает гибель куста, но серьёзно влияет на его внешний вид и восстановление весной.

Кустарники считаются достаточно выносливыми и подходят для зон морозостойкости USDA с пятой по девятую, а отдельные гибриды — даже для четвёртой. Тем не менее в северных регионах самшит требует повышенного внимания, особенно если участок открыт ветрам или отличается сухими зимами.

Роль воды, мульчи и защиты от ветра

Один из ключевых этапов подготовки — осенний полив. В прохладную погоду садоводы часто сокращают количество воды, рассчитывая на дожди, но самшиту важно войти в зиму хорошо увлажнённым. Тщательный полив за несколько недель до устойчивых заморозков снижает риск обезвоживания, особенно после жаркого и сухого лета.

Не менее важна мульча. Слой толщиной около 5-7 сантиметров помогает удерживать влагу, выравнивает температурные колебания и защищает корневую систему. Это особенно актуально, если растение выращивается на границе своей климатической зоны. Дополнительную роль играет защита от ветра: сильные зимние порывы усиливают испарение и усугубляют ожоги. Если естественных преград нет, самшит можно аккуратно укрыть дышащей тканью, например мешковиной.

Что делать не стоит в холодный сезон

Несмотря на соблазн привести кусты в порядок, специалисты советуют отказаться от обрезки осенью и зимой. Молодые побеги, особенно у обыкновенного самшита, чувствительны к холоду и легко повреждаются морозами. По этой же причине не рекомендуется вносить удобрения поздней осенью: стимуляция роста перед зимой делает растение уязвимым. Все работы по формированию и подкормке лучше перенести на весну.

При укрытии важно избегать непроницаемых материалов. Плёнка и тенты задерживают влагу и могут привести к выпреванию и дополнительным повреждениям. Укрытие должно быть свободным и воздухопроницаемым, а с наступлением оттепелей его следует своевременно снимать. Также не стоит стряхивать лёд с ветвей: в сильный мороз они становятся ломкими и легко трескаются.

Если весной куст выглядит плохо

Даже при соблюдении всех мер самшит может выйти из зимы ослабленным. В таком случае причина не всегда связана с морозами. Повреждения солью, засуха или вредители тоже способны ухудшить состояние растения. Зимние травмы остаются главной угрозой, но при затяжных проблемах стоит внимательно осмотреть кусты и условия их выращивания.

Грамотная подготовка к зиме не требует сложных процедур, но помогает сохранить форму, цвет и здоровье самшита. Забота осенью и внимательное отношение зимой значительно повышают шансы увидеть плотные, зелёные кусты уже в начале нового сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скорлупа яиц служит источником кальция для растений и укрепляет почву — садоводы вчера в 2:15
Не верила, пока не попробовала: использую это вместо мульчи — и никаких проблем с почвой

Зимой дачники собирают полезные отходы, которые становятся отличными удобрениями для растений. Узнайте, как использовать скорлупу яиц, луковую шелуху и другие материалы для улучшения почвы и защиты от вредителей.

Читать полностью » Плотная посадка многолетников лишает сорняки света и места — House Digest 19.12.2025 в 21:38
Сорняки исчезают сами — я просто изменила одну деталь при посадке многолетников

Сорняки среди многолетников можно победить без химии: простой приём с плотной посадкой растений помогает сохранить сад ухоженным и здоровым.

Читать полностью » Пятилитровые бутылки заменяют систему капельного полива на даче — садоводы 19.12.2025 в 17:46
Пластиковые бутылки заменили мне часть садового инвентаря — жаль, раньше не додумалась

Пятилитровые пластиковые бутылки могут стать полезными помощниками на даче. Простые идеи помогут упростить уход за растениями и сделать участок удобнее.

Читать полностью » Зимнее планирование помогает увеличить урожай — садоводы 19.12.2025 в 13:36
Зимой дачники делают это — и потом собирают урожай без лишних хлопот

Что делать дачнику зимой: планирование участка, выбор семян, огород на подоконнике и подготовка к новому сезону без спешки.

Читать полностью » Тёмный шнур вокруг всходов снижает риск инея в морозные ночи — 20minutes 19.12.2025 в 9:31
Первые заморозки пришли внезапно — спасла посадки вещь, которую обычно не считают “защитой”

Откройте для себя простой, экологичный и эффективный способ защиты растений от ночных заморозков с помощью тёмной нити — минимальный вмешательство, максимум результата.

Читать полностью » Овощи сохраняют свежесть до весны при хранении при 0–5 градусах — садоводы 19.12.2025 в 5:46
Думала, что без подвала овощи не сохранить — оказалось, всё решает один приём

Как сохранить овощи свежими всю зиму без подвала и дачи. Простые правила хранения в квартире, которые помогут уберечь урожай от гнили и потерь.

Читать полностью » Домашние подкормки ускоряют рост комнатных растений — цветоводы 19.12.2025 в 1:07
Полила цветы этим из кухни — листья стали ярче уже через неделю

Молоко, банановая кожура и кофейная гуща могут заменить магазинные удобрения. Как правильно использовать домашние подкормки для роста и цветения растений.

Читать полностью » Бурачник советуют использовать как зелёное удобрение на грядках — House Digest 18.12.2025 в 20:14
Посадила это растение в конце зимы — весной почва стала рыхлее и плодороднее без удобрений

Посейте бораго в конце зимы: он рыхлит почву корнем и возвращает питательные вещества при разложении. Как вырастить и пересадить без стресса.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Долголетие после 100 лет зависит от генов и образа жизни — Pakistan Observer
Дом
Специалист предупредила о вреде аммиака для мебели из кожи
Питомцы
Ключевые виды животных определяют устойчивость экосистем — Earth
Красота и здоровье
Алкоголь с жирной пищей усиливает нагрузку на печень – гастроэнтеролог Кашух
Красота и здоровье
Подтяжка лица через рот не даёт эффекта омоложения – хирург Амжад Аль-Юсеф
Красота и здоровье
Шампанское повышает кислотность во рту и ослабляет эмаль – стоматолог Халилбеков
Красота и здоровье
Игрушки над кроваткой могут спровоцировать косоглазие у младенцев – офтальмолог Павлова
Красота и здоровье
Холод зимой повышает нагрузку на сердце и давление – кардиолог Баймуканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet