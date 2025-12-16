Собака стала вялой и странной зимой — эти тревожные признаки хозяева часто списывают на холод

Зима радует уютом, праздниками и снежными прогулками, но для многих собак холодный сезон становится испытанием. Владельцы всё чаще замечают, что питомцы становятся менее активными, замкнутыми или апатичными. Причина может скрываться не в характере и не в возрасте, а в сезонных изменениях, влияющих на эмоциональное состояние животных. Об этом рассказала ветеринар Джордин Зоул, консультант по ветеринарии в компании Spot & Tango.

Бывает ли у собак зимняя хандра

Специалисты подтверждают: у собак действительно может развиваться состояние, похожее на сезонную депрессию. Оно связано не столько с морозами, сколько с сокращением светового дня и изменением привычного ритма жизни. Организм животных чувствителен к количеству солнечного света, а его дефицит способен вызывать гормональные изменения.

Дополнительную роль играет и то, что зимой собаки проводят меньше времени на улице. Холод, лёд и реагенты делают прогулки короче и менее комфортными, поэтому уход за собакой зимой становится важным фактором сохранения физического и эмоционального благополучия питомца.

Снижение активности и вялость

Один из самых заметных признаков зимней хандры — потеря привычной бодрости. Собака больше спит, не проявляет интереса к играм и прогулкам, реже откликается на инициативу хозяина. Такое состояние легко спутать с ленью, но зимой оно часто связано с дефицитом стимулов и снижением общей активности.

Ветеринары рекомендуют компенсировать это за счёт домашних занятий: коротких тренировок, интеллектуальных игрушек и игр, которые поддерживают умственную нагрузку даже в условиях ограниченного пространства.

Изменения аппетита и веса

Зимой у собак нередко меняется аппетит. У одних он снижается из-за гормональных колебаний, у других — усиливается на фоне скуки. При этом обмен веществ часто замедляется, что повышает риск набора лишнего веса.

"Потребность обычной домашней собаки в калориях не должна меняться только потому, что на улице холодно", — подчёркивает Джордин Зоул.

Перемены в поведении и тревожность

Нарушение привычного распорядка дня из-за непогоды может отражаться на поведении. Некоторые собаки становятся более тревожными, раздражительными или навязчивыми. В такие периоды владельцы часто неверно интерпретируют сигналы питомца, не понимая, что виноватый взгляд у собак — это форма примирения, а не осознанное чувство вины.

Склонность к изоляции

Некоторые собаки зимой меньше ищут контакта и предпочитают проводить время в одиночестве. Это может выглядеть как усталость, но иногда указывает на эмоциональный спад.

"Не стоит навязывать контакт, но важно быть рядом и поддерживать питомца голосом и присутствием", — советует Зоул.

В большинстве случаев зимняя хандра у собак корректируется вниманием, стабильным режимом и умеренной активностью. Если симптомы усиливаются или сохраняются длительное время, консультация с ветеринаром поможет исключить проблемы со здоровьем и подобрать оптимальную поддержку.