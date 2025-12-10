Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимующие птицы на снегу у кормушки
Зимующие птицы на снегу у кормушки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:23

Кормлю птиц особым угощением — за окном теперь целый птичий парад

Нельзя кормить птиц зимой солёным салом и хлебом — орнитологи

Зимой кормушка во дворе или за окном превращается в маленькую "столовую”, где видно, кому действительно тяжело добывать еду. Но подкармливать птиц нужно не как попало: одни продукты помогают пережить морозы, а другие вредят, и иногда мы сами привлекаем к кормушке тех, кто и без нас отлично справляется. Разобраться в этом несложно — достаточно пары правил и немного наблюдательности. Об этом сообщает издание "МОЁ! Online".

Когда подкармливать птиц, а когда лучше не вмешиваться

Помощь человека особенно важна в снежные и морозные месяцы, когда привычный корм скрыт под сугробами, а насекомых почти нет. В такие периоды птицам действительно труднее находить семена и ягоды, а энергетические затраты на обогрев тела растут.

А вот в тёплое время года регулярная подкормка может принести больше вреда, чем пользы. Птицы быстро привыкают к "готовому столу” и начинают меньше искать естественный корм. К тому же летом у них есть то, что им нужно по природе: жучки, паучки и другие мелкие беспозвоночные, которые не заменят хлебные крошки и крупа. Поэтому идея простая: кормим зимой, а до осени — даём птицам жить своим нормальным ритмом.

Кого стоит кормить: кто прилетает к кормушкам чаще всего

В городе у кормушек обычно в первую очередь появляются синицы. К ним присоединяются домовые и полевые воробьи — они быстро находят место, где регулярно есть корм.

Если вы живёте ближе к окраинам, паркам и лесополосам, список гостей расширяется. Там могут прилетать поползни, сойки, снегири, свиристели и другие виды, которые зимой ищут семена, ягоды или подходящие добавки.

Но есть птицы, которых подкармливать не рекомендуют. Голуби и вороны, как правило, способны добывать пищу самостоятельно, а их численность не требует поддержки. Кроме того, они часто ведут себя "по-хозяйски”: занимают кормушку, шумят и буквально оттесняют более мелких птиц, которым подкормка как раз и нужна.

Где размещать кормушку: чтобы птицам было удобно и безопасно

Кормушка не обязана быть сложной: важнее, чтобы корм в ней не заносило снегом и не сдувало ветром. Поэтому лучше выбирать конструкцию с крышей. Её делают из дерева, пластика, плотного картона — главное, чтобы материал выдерживал влагу и не разваливался после первого снегопада.

Простой вариант — использовать упаковку из-под молока: она держит форму, не размокает так быстро и защищает корм. Более "капитальные” кормушки делают из дерева, но и самодельная "столовая” вполне работает, если продумать защиту от снега.

Разместить кормушку можно за окном — это удобно для наблюдения. Но если квартира высоко, есть нюанс: птицам сложнее регулярно подниматься на большой этаж. В исходном материале отмечается, что выше 5-го этажа им бывает трудно долететь, поэтому в таком случае лучше закрепить кормушку на дереве рядом с домом. При этом исключения возможны, поэтому можно попробовать разные варианты и посмотреть, где "посещаемость” будет выше.

Чем кормить зимой: что действительно подходит разным видам

Выбор корма лучше делать по принципу "кому мы помогаем”. Синицы и другие птицы, которые зимой во многом переключаются на более калорийный рацион, оценят жирные и питательные добавки. В исходнике приводится рекомендация Союза охраны птиц России: для подкормки подходят несолёное сало, нежареные семечки (подсолнечника, а также арбуза, дыни, тыквы), и в меньшей степени — крошки сухого белого хлеба.

Для птиц, которые любят ягоды, можно использовать сушёные плоды. Например, боярышник и рябина хорошо подходят снегирям и свиристелям: зимой им как раз интересны такие "натуральные сладости”.

Тем, кто предпочитает более "лесной” рацион, пригодятся орехи и жёлуди. Их нередко оценивают дятлы и сойки, а также некоторые другие виды, которые умеют добывать корм кусочками и запасать его.

При этом важно помнить: кормушка — это не "стол для всего съедобного”. Кусочки еды со стола человека часто вредны птицам, особенно если там соль, специи и жиры, которые не предназначены для их пищеварения.

Что лучше не класть в кормушку: типичные ошибки

Есть продукты, которые просто не подходят как идея подкормки. Например, в исходнике говорится, что пшено и серый хлеб для кормушки неудачны: такая еда скорее привлечёт воробьёв и голубей, а цель подкормки обычно другая — поддержать более уязвимых мелких птиц, не создавая "столпотворение”.

Есть и то, что запрещено давать птицам категорически. В списке из исходного текста — чипсы, пирожки и беляши, солёный арахис, пряности, картофель, бананы, мандарины, свежий белый и ржаной хлеб. Логика запрета понятна: солёное, пряное, жареное и "человеческая выпечка” не рассчитаны на птиц и могут навредить.

Сравнение: чем угощать разные группы зимующих птиц

Если хочется сделать кормушку "умной”, полезно ориентироваться на предпочтения.

Синицы и многие мелкие зимующие птицы лучше всего реагируют на нежареные семечки и несолёное сало. Эти продукты калорийны и помогают держаться в мороз.

Снегири и свиристели чаще выбирают ягоды — поэтому сушёная рябина или боярышник будут уместнее, чем хлебные крошки.

Сойки и дятлы обычно интересуются орехами и желудями. Им подходят более крупные угощения, которые можно утащить или расколоть.

В итоге кормушка может быть "смешанной”, но без крайностей: лучше несколько правильных вариантов, чем много случайной еды.

Советы шаг за шагом: как организовать кормушку зимой

  1. Начинайте подкармливать в устойчивую снежную и морозную погоду, когда естественного корма мало.

  2. Выберите место, где кормушку не заметёт снегом и не будет постоянно продувать ветром; лучше — с крышей.

  3. Если живёте высоко, попробуйте вариант на дереве рядом с домом: так птицам легче прилетать регулярно.

  4. Кладите базовый безопасный корм: нежареные семечки, для синиц — несолёное сало, для ягодных птиц - сушёную рябину или боярышник.

  5. Не оставляйте "еду со стола” и всё солёное/пряное/жареное: это риск для здоровья птиц.

  6. Следите, кто прилетает: если кормушку "оккупируют” голуби или вороны, меняйте место или формат подачи корма.

  7. Поддерживайте чистоту: лучше понемногу, но регулярно, чем редкие "горы” корма, которые портятся.

  8. Весной постепенно прекращайте подкормку, чтобы птицы возвращались к естественному корму.

Популярные вопросы о том, чем подкормить диких птиц зимой

Что лучше выбрать для первой кормушки, если я новичок?

Самый простой и понятный вариант — кормушка с крышей и нежареные семечки. Это универсально для многих мелких зимующих птиц.

Можно ли кормить птиц хлебом?

В исходном материале допускаются крошки сухого белого хлеба, но "в меньшей степени”, то есть как редкая добавка, а не основа. Свежий хлеб, особенно ржаной, не подходит.

Сколько стоит подкормка зимой?

Минимальные расходы — пакет нежареных семечек и простая кормушка из подручных материалов. Больше затрат будет, если добавлять сушёные ягоды или орехи, но это не обязательно.

Что лучше: семечки или несолёное сало?

Это не взаимоисключающие варианты. Семечки — базовый корм, а несолёное сало особенно полезно в морозы для синиц и других птиц, которым нужна высокая калорийность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грифы возвращаются в Карпаты спустя сто лет отсутствия — Good News Network сегодня в 5:23
Сто лет тишины — и снова крики над скалами: Карпаты возвращают забытых стражей неба

Грифы возвращаются в Карпаты спустя век, чтобы восстановить природное равновесие и стать частью проекта по созданию Европейского Йеллоустоуна.

Читать полностью » У собак выявили зависимость состояния кишечника от питания — ветеринары сегодня в 3:25
Когда кишечник собаки решает всё: невидимая война, от которой зависит её жизнь

Баланс кишечной микрофлоры играет ключевую роль в здоровье собак. Рассказываем, как распознать дисбиоз и восстановить пищеварение питомца.

Читать полностью » Кошки выражают одиночество через поведение — ветеринар сегодня в 1:01
Если кошка делает это — ей одиноко и срочно нужна ваша помощь: проверьте прямо сейчас

Кошки тоже могут страдать от одиночества: по каким признакам это понять и как помочь питомцу с помощью игр, режима и правильной среды.

Читать полностью » Птицы стоят на одной лапе, чтобы сохранять тепло — Fanpage вчера в 23:17
Легенда о сонных фламинго рушится: стояние на одной лапе скрывает эволюционный трюк для выживания

Почему фламинго и утки стоят на одной лапе? Это не случайность, а эволюционный способ сохранять тепло, экономить энергию и выживать в холоде.

Читать полностью » Кошки регулируют температуру тела с помощью вылизывания — Patas da Casa вчера в 21:24
Когда кошка перестаёт чистить себя, дом наполняется тревогой — это знак, который нельзя пропустить

Почему кошка перестаёт вылизываться, что это значит для её здоровья и как помочь питомцу восстановить гигиену без стресса и ошибок.

Читать полностью » Собаке нужна дистанция при встрече с детьми — зоопсихологи вчера в 19:55
Жалею, что не знала этого раньше: простой способ избежать ссор на прогулке с питомцем

6 правил этикета собаковода: поводок, уборка за питомцем, безопасные знакомства, течка, уважение к чужим собакам и без непрошеных советов.

Читать полностью » Настроение человека влияет на восприятие эмоций собаки — Fanpage вчера в 17:55
Хорошее настроение играет злую шутку: эмоции хозяина перекрашивают собаку в неверное состояние

Учёные выяснили: когда человек счастлив, собака кажется грустной — и наоборот. Почему мозг искажает восприятие эмоций питомцев и что с этим делать.

Читать полностью » Собаки унаследовали привычку носить предметы в пасти от волков — Patas da Casa вчера в 15:06
Игра, инстинкт или тревога: что собака на самом деле говорит, нося мяч в пасти

Почему собаки так любят носить предметы в зубах и стоит ли беспокоиться, если питомец делает это слишком часто? Ответ — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Пониженная температура почвы зимой останавливает рост растений — цветоводы
Спорт и фитнес
Танцовщица Аннмария Маццини показала три упражнения для спины — SELF
Красота и здоровье
Плохая осанка снижает работоспособность и память – доктор Диринг
Авто и мото
Тяжелый запуск мотора является признаком слабого аккумулятора — автоэксперт
Туризм
Сан-Франциско, Берлин и Амстердам считаются лучшими городами для путешествий в одиночку — гиды
Авто и мото
Некачественный бензин вызывает нестабильную работу двигателя — Сергей Петров
Спорт и фитнес
Эллиптический тренажер улучшает кардиовыносливость и силу — Femina
Наука
Кофе сокращает сон на 13 минут но повышает его глубину — Journal of Psychopharmacology
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet