Кормлю птиц особым угощением — за окном теперь целый птичий парад

Зимой кормушка во дворе или за окном превращается в маленькую "столовую”, где видно, кому действительно тяжело добывать еду. Но подкармливать птиц нужно не как попало: одни продукты помогают пережить морозы, а другие вредят, и иногда мы сами привлекаем к кормушке тех, кто и без нас отлично справляется. Разобраться в этом несложно — достаточно пары правил и немного наблюдательности. Об этом сообщает издание "МОЁ! Online".

Когда подкармливать птиц, а когда лучше не вмешиваться

Помощь человека особенно важна в снежные и морозные месяцы, когда привычный корм скрыт под сугробами, а насекомых почти нет. В такие периоды птицам действительно труднее находить семена и ягоды, а энергетические затраты на обогрев тела растут.

А вот в тёплое время года регулярная подкормка может принести больше вреда, чем пользы. Птицы быстро привыкают к "готовому столу” и начинают меньше искать естественный корм. К тому же летом у них есть то, что им нужно по природе: жучки, паучки и другие мелкие беспозвоночные, которые не заменят хлебные крошки и крупа. Поэтому идея простая: кормим зимой, а до осени — даём птицам жить своим нормальным ритмом.

Кого стоит кормить: кто прилетает к кормушкам чаще всего

В городе у кормушек обычно в первую очередь появляются синицы. К ним присоединяются домовые и полевые воробьи — они быстро находят место, где регулярно есть корм.

Если вы живёте ближе к окраинам, паркам и лесополосам, список гостей расширяется. Там могут прилетать поползни, сойки, снегири, свиристели и другие виды, которые зимой ищут семена, ягоды или подходящие добавки.

Но есть птицы, которых подкармливать не рекомендуют. Голуби и вороны, как правило, способны добывать пищу самостоятельно, а их численность не требует поддержки. Кроме того, они часто ведут себя "по-хозяйски”: занимают кормушку, шумят и буквально оттесняют более мелких птиц, которым подкормка как раз и нужна.

Где размещать кормушку: чтобы птицам было удобно и безопасно

Кормушка не обязана быть сложной: важнее, чтобы корм в ней не заносило снегом и не сдувало ветром. Поэтому лучше выбирать конструкцию с крышей. Её делают из дерева, пластика, плотного картона — главное, чтобы материал выдерживал влагу и не разваливался после первого снегопада.

Простой вариант — использовать упаковку из-под молока: она держит форму, не размокает так быстро и защищает корм. Более "капитальные” кормушки делают из дерева, но и самодельная "столовая” вполне работает, если продумать защиту от снега.

Разместить кормушку можно за окном — это удобно для наблюдения. Но если квартира высоко, есть нюанс: птицам сложнее регулярно подниматься на большой этаж. В исходном материале отмечается, что выше 5-го этажа им бывает трудно долететь, поэтому в таком случае лучше закрепить кормушку на дереве рядом с домом. При этом исключения возможны, поэтому можно попробовать разные варианты и посмотреть, где "посещаемость” будет выше.

Чем кормить зимой: что действительно подходит разным видам

Выбор корма лучше делать по принципу "кому мы помогаем”. Синицы и другие птицы, которые зимой во многом переключаются на более калорийный рацион, оценят жирные и питательные добавки. В исходнике приводится рекомендация Союза охраны птиц России: для подкормки подходят несолёное сало, нежареные семечки (подсолнечника, а также арбуза, дыни, тыквы), и в меньшей степени — крошки сухого белого хлеба.

Для птиц, которые любят ягоды, можно использовать сушёные плоды. Например, боярышник и рябина хорошо подходят снегирям и свиристелям: зимой им как раз интересны такие "натуральные сладости”.

Тем, кто предпочитает более "лесной” рацион, пригодятся орехи и жёлуди. Их нередко оценивают дятлы и сойки, а также некоторые другие виды, которые умеют добывать корм кусочками и запасать его.

При этом важно помнить: кормушка — это не "стол для всего съедобного”. Кусочки еды со стола человека часто вредны птицам, особенно если там соль, специи и жиры, которые не предназначены для их пищеварения.

Что лучше не класть в кормушку: типичные ошибки

Есть продукты, которые просто не подходят как идея подкормки. Например, в исходнике говорится, что пшено и серый хлеб для кормушки неудачны: такая еда скорее привлечёт воробьёв и голубей, а цель подкормки обычно другая — поддержать более уязвимых мелких птиц, не создавая "столпотворение”.

Есть и то, что запрещено давать птицам категорически. В списке из исходного текста — чипсы, пирожки и беляши, солёный арахис, пряности, картофель, бананы, мандарины, свежий белый и ржаной хлеб. Логика запрета понятна: солёное, пряное, жареное и "человеческая выпечка” не рассчитаны на птиц и могут навредить.

Сравнение: чем угощать разные группы зимующих птиц

Если хочется сделать кормушку "умной”, полезно ориентироваться на предпочтения.

Синицы и многие мелкие зимующие птицы лучше всего реагируют на нежареные семечки и несолёное сало. Эти продукты калорийны и помогают держаться в мороз.

Снегири и свиристели чаще выбирают ягоды — поэтому сушёная рябина или боярышник будут уместнее, чем хлебные крошки.

Сойки и дятлы обычно интересуются орехами и желудями. Им подходят более крупные угощения, которые можно утащить или расколоть.

В итоге кормушка может быть "смешанной”, но без крайностей: лучше несколько правильных вариантов, чем много случайной еды.

Советы шаг за шагом: как организовать кормушку зимой

Начинайте подкармливать в устойчивую снежную и морозную погоду, когда естественного корма мало. Выберите место, где кормушку не заметёт снегом и не будет постоянно продувать ветром; лучше — с крышей. Если живёте высоко, попробуйте вариант на дереве рядом с домом: так птицам легче прилетать регулярно. Кладите базовый безопасный корм: нежареные семечки, для синиц — несолёное сало, для ягодных птиц - сушёную рябину или боярышник. Не оставляйте "еду со стола” и всё солёное/пряное/жареное: это риск для здоровья птиц. Следите, кто прилетает: если кормушку "оккупируют” голуби или вороны, меняйте место или формат подачи корма. Поддерживайте чистоту: лучше понемногу, но регулярно, чем редкие "горы” корма, которые портятся. Весной постепенно прекращайте подкормку, чтобы птицы возвращались к естественному корму.

Популярные вопросы о том, чем подкормить диких птиц зимой

Что лучше выбрать для первой кормушки, если я новичок?

Самый простой и понятный вариант — кормушка с крышей и нежареные семечки. Это универсально для многих мелких зимующих птиц.

Можно ли кормить птиц хлебом?

В исходном материале допускаются крошки сухого белого хлеба, но "в меньшей степени”, то есть как редкая добавка, а не основа. Свежий хлеб, особенно ржаной, не подходит.

Сколько стоит подкормка зимой?

Минимальные расходы — пакет нежареных семечек и простая кормушка из подручных материалов. Больше затрат будет, если добавлять сушёные ягоды или орехи, но это не обязательно.

Что лучше: семечки или несолёное сало?

Это не взаимоисключающие варианты. Семечки — базовый корм, а несолёное сало особенно полезно в морозы для синиц и других птиц, которым нужна высокая калорийность.