Пернатое меню с правилами: одна ошибка у кормушки — и птицы забудут, как искать еду

Зимой городские птицы особенно нуждаются в поддержке — но чтобы помочь пернатым, важно не навредить им. Пермское орнитологическое сообщество напоминает: кормить нужно с умом и по правилам, иначе можно сделать птицам только хуже.

Зачем подкармливать, а не кормить?

Птицы не должны полностью зависеть от людей. Подкармливайте их — то есть помогайте только немного, чтобы они не разучились добывать корм самостоятельно. Изобилие и ежедневная полная миска приведут к тому, что птицы разучатся искать пищу.

Что положить в кормушку?

Семечки подсолнечника - универсальный корм.

Овес, просо, льняное и конопляное семя, орехи - ценные добавки.

Пшеничный, слегка подсушенный хлеб - можно иногда как лакомство (только свежий и без плесени).

Несоленое сало и мясо для синиц, дятлов, поползней — не в кормушку, а на верёвке на ветке.

Птичий пирог: растопленное несоленое сало с семечками, овсяными хлопьями, дроблёными орехами, кусочками сухофруктов.

Категорически нельзя

Всё солёное , копчёное , с приправами (чеснок, перец и пр.).

Жареное, сдоба, консервы, испорченные продукты.

Снеки, солёные орехи и чипсы - строго запрещено.

Режим подкормки

Подкармливать — значит делать это регулярно, 1-2 раза в день, в одно и то же время (утром и/или вечером).

Пусть часть суток кормушка остаётся пустой — это естественно, и птицы по-прежнему будут искать пищу самостоятельно.

Гигиена кормушки

Чистите кормушку раз в неделю или чаще: убирайте шелуху, помёт, снег и остатки хлеба, чтобы избежать заражений и нашествия крыс.

Особые случаи: голуби и утки