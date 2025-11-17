Пернатое меню с правилами: одна ошибка у кормушки — и птицы забудут, как искать еду
Зимой городские птицы особенно нуждаются в поддержке — но чтобы помочь пернатым, важно не навредить им. Пермское орнитологическое сообщество напоминает: кормить нужно с умом и по правилам, иначе можно сделать птицам только хуже.
Зачем подкармливать, а не кормить?
Птицы не должны полностью зависеть от людей. Подкармливайте их — то есть помогайте только немного, чтобы они не разучились добывать корм самостоятельно. Изобилие и ежедневная полная миска приведут к тому, что птицы разучатся искать пищу.
Что положить в кормушку?
-
Семечки подсолнечника - универсальный корм.
-
Овес, просо, льняное и конопляное семя, орехи - ценные добавки.
-
Пшеничный, слегка подсушенный хлеб - можно иногда как лакомство (только свежий и без плесени).
-
Несоленое сало и мясо для синиц, дятлов, поползней — не в кормушку, а на верёвке на ветке.
-
Птичий пирог: растопленное несоленое сало с семечками, овсяными хлопьями, дроблёными орехами, кусочками сухофруктов.
Категорически нельзя
-
Всё солёное, копчёное, с приправами (чеснок, перец и пр.).
-
Жареное, сдоба, консервы, испорченные продукты.
-
Снеки, солёные орехи и чипсы - строго запрещено.
Режим подкормки
-
Подкармливать — значит делать это регулярно, 1-2 раза в день, в одно и то же время (утром и/или вечером).
-
Пусть часть суток кормушка остаётся пустой — это естественно, и птицы по-прежнему будут искать пищу самостоятельно.
Гигиена кормушки
-
Чистите кормушку раз в неделю или чаще: убирайте шелуху, помёт, снег и остатки хлеба, чтобы избежать заражений и нашествия крыс.
Особые случаи: голуби и утки
-
Голубей в городе кормить необязательно — они отлично добывают еду сами. Если всё же хотите покормить, выбирайте ячмень.
-
Утки - идеальны овсяные хлопья, плавающие на воде. Лучше всего использовать специальный комбикорм для птиц. Хлеб не вреден, но и не полезен: лучше обойтись без него.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru