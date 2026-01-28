Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 9:04

Зима отменяется: россияне массово меняют февральский холод на тёплое море и дальние пляжи

Россияне чаще выбирают Азию для морского отдыха в феврале — аналитики

Февраль для многих россиян становится возможностью сбежать от зимы к теплому морю и солнцу. В конце этой зимы туристы все чаще делают ставку на дальние пляжные направления с устойчивой погодой и развитой инфраструктурой. Аналитики отмечают, что выбор стран напрямую связан с балансом цены, климата и удобства перелетов. Об этом сообщает издание "Известия".

Таиланд — безусловный лидер зимнего пляжного отдыха

Таиланд уверенно занял первое место среди самых популярных направлений для морского отдыха в феврале. По данным сервиса OneTwoTrip, именно эту страну выбрали 17,9% россиян, планирующих отпуск в конце зимы. Средняя стоимость проживания в отелях составляет 13,7 тыс. рублей за ночь, а стандартная продолжительность поездки — около 5,6 дня. Такой выбор объясняется сочетанием теплого климата, разнообразных курортов и стабильного туристического сервиса, а также тем, что первое знакомство с Таиландом не требует сложной логистики.

"В конце зимы россияне будут отдыхать в Таиланде — там отели уже забронировали 17,9% туристов, запланировавших пляжный отдых в феврале", — рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Вьетнам и ОАЭ сохраняют высокий интерес

Вторую строчку рейтинга занял Вьетнам с долей 5,2%. Россияне планируют проводить там в среднем 6,4 дня, выбирая жилье примерно за 8 тыс. рублей в сутки. Это направление привлекает сочетанием доступных цен, мягкого климата и разнообразия курортов, при этом туристы все чаще учитывают, что пляжный отдых во Вьетнаме зависит от сезона и конкретного региона. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, где доля бронирований составила 4,3%. Несмотря на более высокую стоимость проживания — около 28,4 тыс. рублей за ночь, туристы остаются в отелях в среднем 4,3 дня.

"На втором месте с долей 5,2% оказался Вьетнам. Третью строчку заняли ОАЭ", — указали в исследовании аналитики сервиса.

Экзотика и неожиданные направления в топ-10

В десятку популярных стран также вошли Индонезия, Индия, Филиппины, Шри-Ланка и Мальдивы. Эти направления выбирают реже, однако они привлекают туристов экзотикой, теплым океаном и возможностью совместить пляжный отдых с культурной программой. Отдельное внимание в рейтинге привлекли Катар и Австралия, которые тоже подходят для морского отдыха, хотя и остаются нишевыми вариантами. В Катаре россияне бронируют отели в среднем на 3,6 дня, а в Австралии планируют остановки почти на четыре дня, несмотря на удаленность континента.

Зимние путешествия остаются для россиян способом сменить обстановку и восстановить силы. Аналитика показывает, что даже при широком выборе направлений туристы ориентируются на комфорт, предсказуемую погоду и разумные траты. Пляжный отдых в феврале продолжает удерживать стабильный спрос, формируя понятные и устойчивые туристические предпочтения.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

