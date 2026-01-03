Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:18

Море тёплое везде, а впечатления — нет: чем на самом деле отличается отдых в Таиланде и Вьетнаме

Таиланд ориентирован на активный туризм, Вьетнам — на спокойный пляжный отдых — опытные туристы

Зимой многие путешественники ищут тёплое море, солнце и ощущение смены ритма, и Юго-Восточная Азия традиционно оказывается в числе фаворитов. Чаще всего выбор сводится к двум направлениям, которые на первый взгляд кажутся похожими, но на деле предлагают совершенно разный формат отдыха. Таиланд и Вьетнам регулярно конкурируют за внимание туристов, и у каждого из них есть свои сильные стороны. Об этом сообщает дзен-канал "Евгения Демидова".

Таиланд: разнообразие форматов и активный ритм

Таиланд привлекает возможностью легко комбинировать пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой. Самыми востребованными курортами остаются Паттайя и Пхукет, где представлены отели на любой вкус — от городских высоток до уединённых бунгало среди тропической зелени. Выбор локации во многом определяет стиль отпуска и впечатления от страны, а сам Пхукет давно стал самостоятельным туристическим миром с развитой инфраструктурой.

Паттайя чаще подходит тем, кто не готов проводить отпуск только у моря. Здесь сосредоточено множество достопримечательностей, тематических парков и природных объектов, а также удобно отправляться в поездки по стране. Популярностью пользуются маршруты к реке Квай, в древнюю Аюттайю и Бангкок, причём опытные путешественники советуют закладывать на столицу несколько дней, а не ограничиваться короткой экскурсией.

Пляжи, острова и городская жизнь Таиланда

Несмотря на не самое чистое море в самой Паттайе, ситуация легко решается поездками на острова. Бюджетным вариантом считается Ко Лан, а для более уединённого отдыха подойдут Самет или Чанг, куда часто отправляются с ночёвкой. Такие выезды позволяют совместить экскурсии и пляжи с прозрачной водой.

Пхукет, напротив, ориентирован на спокойный пляжный формат. Здесь удобно выбрать конкретный пляж и провести большую часть отпуска у моря, дополняя отдых морскими прогулками и поездками на острова Пхи-Пхи, Симиланы или в провинцию Краби. Вне зависимости от курорта, Таиланд славится развитой инфраструктурой, ночной жизнью и разнообразной кухней, поэтому многие туристы предпочитают бронировать отели только с завтраками.

Вьетнам: сезонность и размеренный отдых

Во Вьетнаме зимний сезон ограничен несколькими курортами. Для этого времени года лучше всего подходят Муйне и остров Фукуок, где сохраняется тёплая погода и комфортные условия для отдыха. Эти направления отличаются более спокойной атмосферой и подойдут тем, кто ценит размеренный ритм.

Муйне — компактный курорт с преимущественно невысокой застройкой и зелёными территориями отелей. При выборе размещения важно учитывать особенности пляжей, так как сильные волны и течение делают направление менее подходящим для отдыха с маленькими детьми. Инфраструктура посёлка развита достаточно, чтобы не испытывать бытовых неудобств, а экскурсионная программа включает природные и исторические объекты юга страны.

Фукуок выделяется чистым морем, протяжёнными пляжами и прямым авиасообщением, что избавляет от длительных трансферов. Остров часто рекомендуют для семейных поездок благодаря паркам развлечений, сафари-парку и развитой туристической среде, а растущий интерес к Фукуоку подтверждает его статус одного из главных зимних курортов страны.

Выбор между Таиландом и Вьетнамом зависит от ожиданий от отпуска. Первый предлагает насыщенность, разнообразие и динамику, второй — спокойствие и более камерную атмосферу. Для многих оптимальным решением становится знакомство с обоими направлениями, чтобы на собственном опыте понять, какой формат отдыха ближе.

