Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самуи, пляж Корал Коув
Самуи, пляж Корал Коув
© commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 6:15

Тайланд, Шри-Ланка или Мальдивы — где скрыться от зимы

Зимой температура +28 и тёплое море доступны в Таиланде, ОАЭ, Египте, Шри-Ланке и на Мальдивах — SCANNER.TRAVEL

Когда за окном серый мороз и слякоть, мечта о солнечном отпуске становится почти неотразимой. Зимой хочется тепла, моря и яркого солнца каждый день. К счастью, есть направления, где температура стабильно около +28, а вода в море мягкая, как парное молоко. Об этом рассказал дзен-канал SCANNER.TRAVEL.

Таиланд: тропическое лето круглый год

Таиланд давно заслужил репутацию надёжного зимнего направления. Пляжи Пхукета, Самуи и Краби идеальны для отдыха: белый песок, прозрачная вода и яркое солнце. В январе и феврале температура воздуха достигает +28, а вода в Андаманском море — почти как в горячей ванне. Здесь найдут отдых для себя и семьи, и любители активного туризма, и те, кто ищет спокойствие.

Местные рынки предлагают изобилие фруктов и морепродуктов, а разнообразие отелей удовлетворит любые запросы — от бюджетного проживания до роскошных вилл с видом на океан.

Плюсы и минусы Таиланда

Пляжи, сервис и еда создают идеальные условия для отдыха. Однако зимой на популярных курортах может быть многолюдно, а перелёт из России занимает около 9-10 часов. Тем не менее, для многих это оптимальное сочетание цены и качества.

Объединённые Арабские Эмираты: ближние Мальдивы

Зимняя температура в ОАЭ держится на уровне +26…+28 градусов, а вода в Персидском заливе достаточно тёплая для купания. Пляжи Дубая, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы отличаются чистотой и удобством. Курорты предлагают широкий спектр услуг: от аквапарков до пустынных сафари.

Для путешественников ОАЭ — это не только пляжи, но и возможность насладиться современными небоскрёбами, музеями и культурными объектами.

Сравнение Таиланда и ОАЭ

  1. Перелёт: Таиланд дольше, ОАЭ ближе для жителей России.

  2. Пляжи: Таиланд естественные, ОАЭ преимущественно искусственные набережные.

  3. Стоимость: ОАЭ дороже, но сервис на высоком уровне.

  4. Дополнительные развлечения: ОАЭ предлагают больше городских активностей и сафари.

Египет: ближе и доступнее

Красное море зимой прогревается до +25, что делает купание возможным даже в январе. Египет привлекает коралловыми рифами, сноркелингом и отелями с системой "all inclusive". Для комфортного отдыха рекомендуется выбирать отели в защищённых бухтах и с бассейном с подогревом.

Плюсы и минусы Египта

Плюсы: близость, выгодные цены, богатая морская жизнь. Минусы: возможен ветер, иногда прохладные вечера. Тем не менее, Египет остаётся одним из самых удобных направлений для зимнего пляжного отдыха.

Шри-Ланка: сочетание пляжа и культуры

Юго-западное побережье Шри-Ланки в январе и феврале почти без дождей, температура воздуха стабильно +28…+30, океан тёплый и спокойный. Пляжи Бентоты, Унаватуны и Хиккадувы обрамлены джунглями, чайными плантациями и древними храмами.

Здесь можно совместить пляжный отдых с поездками в национальные парки, к водопадам и культурным памятникам, что делает отпуск насыщенным и разнообразным.

Советы шаг за шагом: как выбрать отель на Шри-Ланке

  1. Определите, что важнее: близость к пляжу или к достопримечательностям.

  2. Уточните условия бассейна и наличие анимации для детей.

  3. Проверьте отзывы о ресторанах и свежести морепродуктов.

  4. Убедитесь, что пляж защищён от сильных течений и волн.

Мальдивы: райские острова

Для тех, кто ищет идеальные пейзажи, Мальдивы предлагают +30 градусов и бирюзовую воду с белым песком. Январь и февраль — пик сезона: море спокойное, идеальное для сноркелинга и дайвинга. На Мальдивах можно выбрать как бюджетные локальные острова, так и роскошные водные виллы с полным комфортом.

Плюсы и минусы Мальдив

Плюсы: природа, море, чистота, уединение. Минусы: дорогие перелёты, высокий ценник на проживание. Для тех, кто ценит визуальные впечатления и приватность, это лучший выбор.

Популярные вопросы о зимнем пляжном отдыхе

1. Как выбрать направление для зимнего отпуска?
Оцените климат, температуру воды, перелёт и наличие инфраструктуры.

2. Сколько стоит отдых в зимних тропических странах?
Цены варьируются: Египет и Таиланд дешевле, Мальдивы и Шри-Ланка дороже.

3. Что лучше для семьи с детьми: Таиланд или ОАЭ?
Оба варианта подходят, но ОАЭ больше ориентированы на городские развлечения и безопасные пляжи, а Таиланд — на природное разнообразие и приключения.

4. Как подготовиться к поездке в тропики зимой?
Не забудьте солнцезащитные средства, лёгкую одежду, репелленты и страховку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных отзывов — Radical Storage вчера в 17:09
Улицы сверкают идеально — этот европейский город удивляет туристов порядком и ухоженностью на каждом шагу

Краков стал мировым лидером по чистоте среди туристов. В топ-10 также попали города из ОАЭ, Японии и Европы.

Читать полностью » Отмена визового режима открыла россиянам въезд в Саудовскую Аравию зимой этой вчера в 16:17
Королевство меняет игру: отмена виз создаёт для россиян направление, где духовность, мегаполисы и море сходятся в одну точку притяжения

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией открывает новое направление, где святыни, современные города и тёплое побережье создают яркие возможности для путешествий и открытий.

Читать полностью » При утрате документов за границей способ вернуться домой есть — эксперт по туризму Мурадян вчера в 13:35
Паспорт потерян, карта украдена: один шаг, который поможет туристам вернуться в Россию

Эксперт по путешествиям Артур Мурадян рассказал NewsInfo, как туристу вернуться в Россию при утере паспорта.

Читать полностью » В декабре снижается турпоток и падают цены на билеты и отели — соцсети вчера в 12:45
Это случается только в декабре: тёплые курорты открывают то, чего не увидишь летом

Декабрь открывает редкую возможность увидеть мир без суеты и по выгодным ценам. Какие направления подходят лучше всего и как выбрать оптимальный маршрут — разбираем подробно.

Читать полностью » Власти Хунчуня ввели систему скидочных талонов по данным Tumenjiang Bao вчера в 10:15
Хунчунь превращается в магнит для россиян: город у границы запускает охоту за щедрыми скидочными талонами

Российские путешественники всё активнее едут в Хунчунь за покупками и медициной, а город привлекает их новыми мерами поддержки, включая систему скидочных талонов.

Читать полностью » Волгоградская область порадует историческими маршрутами и гастрономией — сервис вчера в 8:39
Волгоград за 27 тысяч: Мамаев курган и необычные гастрономические тайны — что ты ещё не пробовал

Планируете встретить Новый год недорого? Узнайте, куда поехать в России вдвоём за 30 тысяч рублей на три дня и насладиться историей, природой и местной кухней.

Читать полностью » Стихия нарушает транспортное сообщение и делает передвижение по острову невозможным – SHOT вчера в 5:18
Сезон дождей стал ловушкой: Шри-Ланка сталкивается с катастрофой, которая остановила движение по всей южной части острова

Российские туристы оказались заблокированы на Шри-Ланке после мощных наводнений и оползней, которые привели к разрушениям, перебоям со связью и сотням погибших.

Читать полностью » Новые визовые правила усложняют маршруты российских путешественников в Европу – Андрей Максимов вчера в 5:18
Испания ставит барьер на пути в Латинскую Америку: новые визовые правила рушат привычные маршруты россиян

Испания ужесточила правила транзита для граждан России, впервые потребовав визы даже для пересадочных рейсов, что меняет привычные маршруты и требует более тщательной подготовки путешественников.

Читать полностью »

Новости
Еда
Для люля-кебаба лучше всего подходит жирная баранина — повара
Спорт и фитнес
Физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении — The Conversation
Наука
Алгоритм BrainBody-LLM позволяет роботам адаптироваться в реальном времени — Винит Бхат
Питомцы
Собаки способны распознавать сотни предметов по названиям — Scientific Reports
Дом
Ёлки с литой хвоей имеют наивысший уровень пожаробезопасности — технологи
Еда
Специи в зимних напитках усиливают иммунитет и разгоняют обмен веществ — кулинары
Красота и здоровье
Избыток соли в переработанных продуктах увеличил нагрузку на сосуды – Анна Бирюкова
Авто и мото
Для большинства российских автомобилей оптимальный интервал замены масла 8–10 тысяч километров — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet