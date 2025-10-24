Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Озеро Байкал
Озеро Байкал
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:26

Байкал стал роскошью: почему зима на озере теперь не для всех

Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале

Путешествие на Байкал зимой давно перестало быть доступным массовому туристу. Сегодня поездка к знаменитому озеру — это скорее событие для тех, кто готов выложить немалые деньги ради возможности увидеть прозрачный лёд, причудливые трещины и бесконечные просторы заснеженного побережья.

Цены, которые отпугивают

Главная причина, по которой даже желающие увидеть зимний Байкал откладывают поездку, — стоимость. В новогодние дни ситуация становится особенно заметной: цены растут быстрее, чем успевают появляться предложения.

"В каникулы, понятное дело, работают, а вот в Новый год праздничных программ нет почти ни у кого, потому что это очень дорого", — рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

Многие турбазы и отели попросту закрываются на сам Новый год, а принимают гостей уже после праздников. Основные клиенты в этот период — жители соседних регионов, а не путешественники из Москвы или Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, отдых на Байкале этой зимой подорожал примерно на 10% по сравнению с прошлым сезоном, и этот рост, скорее всего, не последний.

Почему всё дорожает

Организатор туров по Байкалу Михаил Богдасаров объясняет, что повышение связано не только с общим ростом цен, но и с удорожанием конкретных услуг: аренды транспорта, топлива, работы инструкторов и гидов.

Гиды отмечают тревожное настроение и среди самих туристов. По словам байкальского экскурсовода Никиты Истомина, люди интересуются поездками, но бронировать не спешат.

"Не то, что продаж пока нет, нет даже заявок. И как мне известно, такая ситуация — не у меня одного", — сказал Никита.

Он добавил, что туристы, узнав цену, часто честно признаются: позволить себе такую поездку не могут.

Издержки на всё

"Собственник одного из отелей на Байкале мне рассказывал, что в прошлом году он платил за коммуналку около 40 тысяч рублей, а в этом году все те же услуги обходятся ему в 100 тысяч", — отметил Никита Истомин.

Многие гостиницы работают всего четыре месяца в году, поэтому расходы распределяются на короткий сезон, что дополнительно повышает цену за проживание.

Сравнение туров по Байкалу

Вариант тура Длительность Что включено Стоимость (на человека)
Бюджетный корпоративный выезд 3-4 дня Проживание, базовые экскурсии от 16 600 до 28 500 ₽
Классический рождественский тур 4 дня Ольхон, мыс Хобой, "Золотая Орда", экскурсия по Иркутску 47 500 ₽
Расширенный маршрут 4 дня Хужир, скала Шаманка, мыс Три брата, остров Огой 50 900 ₽
Премиум-тур 5 дней Отель на берегу, банкет, собачьи упряжки, канатка от 162 000 до 233 500 ₽

Советы шаг за шагом: как сэкономить на путешествии

  1. Планируйте заранее. Самые выгодные предложения появляются в сентябре-октябре.

  2. Откажитесь от пиковых дат. С 31 декабря по 2 января цены выше на 30-50%.

  3. Рассмотрите будни. Туроператоры часто снижают стоимость для поездок вне выходных.

  4. Выбирайте коллективные туры. Группы от 10 человек получают скидку до 15%.

  5. Заранее бронируйте транспорт. Перелёты и трансфер дорожают ближе к праздникам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Покупка тура в последний момент Переплата до 40% и отсутствие мест Забронировать осенью
Игнорирование страховки Потери при отмене поездки Выбрать тур с возвратом
Непроверенные турфирмы Риск срыва маршрута Проверять отзывы и наличие лицензии
Экономия на экипировке Обморожения, травмы Использовать качественные термокостюмы и обувь
Отказ от местных гидов Потеря интересных мест Заказывать услуги лицензированных гидов

А что если поехать весной?

Весенний Байкал — альтернатива дорогому зимнему отдыху. В марте и апреле лёд ещё не растаял, но туристов значительно меньше, цены на проживание и транспорт падают на 20-30%. Можно насладиться тишиной, увидеть знаменитый лёд без толп и сэкономить десятки тысяч рублей.

Плюсы и минусы отдыха зимой

Плюсы Минусы
Невероятные пейзажи и чистый воздух Высокие цены в праздники
Возможность кататься на коньках по льду Холод и сложная логистика
Фотогеничный лёд Байкала Мало работающих кафе и развлечений
Небольшие группы туристов Ограниченные маршруты в непогоду

FAQ

Сколько стоит недорогой тур на Байкал зимой?
Минимальные цены начинаются от 16-20 тысяч рублей без учёта дороги из вашего региона.

Когда дешевле ехать — в Новый год или после праздников?
После 3-5 января цены снижаются примерно на треть, и выбрать тур становится проще.

Можно ли поехать самостоятельно?
Да, но потребуется аренда транспорта и опыт зимнего вождения. Оптимально комбинировать самостоятельный маршрут и локальные экскурсии.

Что взять с собой?
Тёплую одежду, термос, аптечку и нескользящие ботинки — без этого на байкальском льду не обойтись.

Нужна ли физическая подготовка?
Нет, но стоит быть готовым к морозу и активным переходам — прогулки по льду требуют выносливости.

Мифы и правда о зимнем Байкале

Миф 1. Отдых на Байкале зимой — исключительно элитное удовольствие.
Правда: можно найти бюджетные программы, особенно в январе-феврале.

Миф 2. На Байкале нечем заняться зимой.
Правда: катание на собачьих упряжках, подлёдная рыбалка, экскурсии и термальные источники делают поездку насыщенной.

Миф 3. Лёд Байкала всегда безопасен.
Правда: толщина льда зависит от погоды. Гид обязательно проверяет маршрут и условия безопасности.

3 интересных факта

  1. Прозрачность байкальского льда достигает 40 метров — это мировой рекорд.

  2. Самые красивые узоры появляются в марте, когда лёд начинает слегка подтаивать.

  3. На Байкале можно услышать, как "поёт" лёд — звуки создаются при сжатии и растяжении поверхности.

Исторический контекст

Туризм на Байкале активно развивался в 2000-х: строились базы отдыха, появлялись первые частные туроператоры. После пандемии поток туристов упал почти вдвое, а восстановление происходит медленно. Сегодня Байкал снова в центре внимания, но уже как место для эксклюзивного отдыха — с акцентом на экологию, локальные продукты и персональные туры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальный сад Синдзюку Гёэн в Токио насчитывает около 900 вишнёвых деревьев семидесяти сортов вчера в 18:57
Камни, вода и дыхание ветра: пять садов Токио, где живёт дзен

Погрузитесь в мир японских садов Токио — тихих оазисов, где дзен и современный дизайн встречаются. Узнайте секреты Сюнмё Масуно о том, как эти пространства помогают найти внутренний покой.

Читать полностью » Япония остаётся страной наличных: туристам советуют иметь при себе деньги в бумажном виде вчера в 17:45
Японская вежливость против туристической небрежности: как не опозориться

Япония – страна удивительных традиций и уникальных обычаев. Откройте для себя секреты успешного путешествия: от бронирования жилья до правил поведения!

Читать полностью » Район Курамаэ в Токио стал новым туристическим направлением для спокойного отдыха вчера в 16:33
Токио умеет отдыхать: район, где мегаполис замедляется и дышит по-человечески

Курамаэ в Токио — это оазис спокойствия для усталых путешественников. Узнайте, как насладиться его атмосферой, кафе и уникальными ремеслами!

Читать полностью » Чески-Крумлов, Кутна-Гора и Телч признаны главными туристическими жемчужинами Чехии вчера в 15:25
Города, которые затмили Прагу: где спрятана настоящая Чехия

Исследуйте три незаслуженно забытых города Чехии: Чески-Крумлов, Кутна-Гора и Телч. Откройте их тайны, которые говорят о богатой истории и культуре.

Читать полностью » АТОР сообщает: Байкал становится одним из самых дорогих направлений в России вчера в 14:44
Байкал перестаёт быть доступным чудом: как "ледяная сказка" превратилась в роскошь

Узнайте, почему цены на зимние туры на Байкал вырастили на 20-30%, как это связано с высоким спросом и ограниченной инфраструктурой.

Читать полностью » Мехико, Мэн и Типперэри вошли в топ направлений по версии Lonely Planet 2026 вчера в 13:43
Путешествия будущего: куда отправиться в 2026 году, чтобы увидеть мир иначе

Lonely Planet представил список лучших направлений для путешествий в 2026 году. Откройте для себя 25 мест, вдохновляющих на новые приключения и культурные открытия!

Читать полностью » Эксперты назвали ключевые этапы подготовки к отдыху на горных лыжах вчера в 12:27
Первый раз на горных лыжах? Вот как сделать это без боли и паники

Собираетесь на горнолыжный курорт? Вот подробный гид: когда ехать, где кататься, как выбрать экипировку и избежать ошибок, чтобы отдых прошёл идеально.

Читать полностью » Специалисты выделили популярные курорты, предпочитаемые сноубордистами и лыжниками вчера в 11:24
Лучшие места для катания без толп и конфликтов: выбор для лыжников и сноубордистов

Лыжи или сноуборд? Где кататься, если вы не хотите делить склон с «вражеским лагерем», и какие курорты идеально подойдут именно вашему стилю?

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперт предупредил, что несогласованный ремонт может вызвать конфликт с арендодателем
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника
Наука
Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности
Питомцы
Зоолог: важно не пропускать прогулки с собакой в дождливую погоду
Авто и мото
Целиков: продажи новых автомобилей в России могут достичь 160 тыс.
Садоводство
Хранение сена в сухом месте предотвращает плесень и сохраняет питательные вещества
Садоводство
Агрономы предупреждают: осенью в Ингушетии нельзя перекармливать лианы азотом — побеги не вызреют
Еда
Диетолог: избыток печени в рационе может привести к гипервитаминозу А
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet