Выбирался из сугроба с помощью раскачки? Теперь готовь деньги на ремонт коробки

Зимой автоматическая коробка передач часто становится слабым местом автомобиля, даже если летом она работала без нареканий. Многие поломки возникают не внезапно, а становятся следствием привычных ежедневных действий водителей. В холодный сезон такие ошибки обходятся особенно дорого. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему именно зимой АКПП выходит из строя чаще

Холодное время года создаёт для автоматической трансмиссии сразу несколько неблагоприятных условий. Основная нагрузка связана с перепадами температур и особенностями работы масла. Трансмиссионная жидкость на морозе густеет, из-за чего дольше выходит на рабочие характеристики и хуже защищает узлы коробки.

Ситуация усугубляется, если масло в АКПП давно не менялось. Потерявшие свойства смазочные материалы в холоде проявляют свои недостатки сильнее: ухудшается теплоотвод, растёт трение, а детали испытывают повышенный износ. Именно поэтому зимой проблемы с коробкой всплывают заметно чаще, чем в тёплый сезон.

"В холода масло в трансмиссии требует больше времени для прогрева, а при износе или несвоевременной замене риски поломок возрастают в разы", — отметил руководитель СТО в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Ошибки прогрева и перегрузка трансмиссии

Распространённое заблуждение — считать, что АКПП прогревается так же, как двигатель. На практике коробка выходит на рабочую температуру только в движении. Именно поэтому в первые километры зимой рекомендуется ехать спокойно, без резких ускорений и высоких нагрузок.

Дополнительную опасность создают частые переключения режимов. В морозы водители нередко дёргают селектор между "D", "R" и "N" в пробках или на светофорах, считая это безвредной привычкой. На самом деле такие действия приводят к лишнему нагреву и ускоренному износу элементов коробки, особенно если масло ещё холодное.

Снежный плен и скрытый перегрев коробки

Отдельная зимняя проблема — попытки выбраться из сугробов. Раскачивание автомобиля, активная работа газом и постоянные переключения передач создают серьёзную тепловую нагрузку на АКПП. В таких условиях коробка может перегреться даже при низкой температуре воздуха.

Если выбраться удалось с большим трудом, специалисты советуют сменить стиль езды. Лучше несколько километров двигаться в щадящем режиме или вовсе сделать паузу на 5-10 минут, чтобы температура масла вернулась к норме. Продолжение активной езды или попадание в затяжную пробку сразу после таких манёвров значительно повышает риск выхода коробки из строя.

Правильные переключения — залог ресурса АКПП

Ещё один критически важный момент — смена режимов движения. Любая автоматическая трансмиссия рассчитана на переключение между передним и задним ходом только после полной остановки автомобиля. Зимой, когда на дороге снег и лёд, за этим правилом нужно следить особенно строго.

Переключения "на ходу", даже на минимальной скорости, создают ударные нагрузки внутри коробки. Со временем это приводит к серьёзным повреждениям, ремонт которых может стоить десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Внимательное отношение к прогреву, состоянию масла и собственным привычкам за рулём позволяет заметно продлить срок службы АКПП зимой. Большинство дорогостоящих поломок начинаются с мелочей, которые водитель может контролировать каждый день.