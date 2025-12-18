Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
рычаг автоматической коробки передач
рычаг автоматической коробки передач
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 6:10

Выбирался из сугроба с помощью раскачки? Теперь готовь деньги на ремонт коробки

Низкая температура губит масло в АКПП зимой — руководитель СТО

Зимой автоматическая коробка передач часто становится слабым местом автомобиля, даже если летом она работала без нареканий. Многие поломки возникают не внезапно, а становятся следствием привычных ежедневных действий водителей. В холодный сезон такие ошибки обходятся особенно дорого. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему именно зимой АКПП выходит из строя чаще

Холодное время года создаёт для автоматической трансмиссии сразу несколько неблагоприятных условий. Основная нагрузка связана с перепадами температур и особенностями работы масла. Трансмиссионная жидкость на морозе густеет, из-за чего дольше выходит на рабочие характеристики и хуже защищает узлы коробки.

Ситуация усугубляется, если масло в АКПП давно не менялось. Потерявшие свойства смазочные материалы в холоде проявляют свои недостатки сильнее: ухудшается теплоотвод, растёт трение, а детали испытывают повышенный износ. Именно поэтому зимой проблемы с коробкой всплывают заметно чаще, чем в тёплый сезон.

"В холода масло в трансмиссии требует больше времени для прогрева, а при износе или несвоевременной замене риски поломок возрастают в разы", — отметил руководитель СТО в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Ошибки прогрева и перегрузка трансмиссии

Распространённое заблуждение — считать, что АКПП прогревается так же, как двигатель. На практике коробка выходит на рабочую температуру только в движении. Именно поэтому в первые километры зимой рекомендуется ехать спокойно, без резких ускорений и высоких нагрузок.

Дополнительную опасность создают частые переключения режимов. В морозы водители нередко дёргают селектор между "D", "R" и "N" в пробках или на светофорах, считая это безвредной привычкой. На самом деле такие действия приводят к лишнему нагреву и ускоренному износу элементов коробки, особенно если масло ещё холодное.

Снежный плен и скрытый перегрев коробки

Отдельная зимняя проблема — попытки выбраться из сугробов. Раскачивание автомобиля, активная работа газом и постоянные переключения передач создают серьёзную тепловую нагрузку на АКПП. В таких условиях коробка может перегреться даже при низкой температуре воздуха.

Если выбраться удалось с большим трудом, специалисты советуют сменить стиль езды. Лучше несколько километров двигаться в щадящем режиме или вовсе сделать паузу на 5-10 минут, чтобы температура масла вернулась к норме. Продолжение активной езды или попадание в затяжную пробку сразу после таких манёвров значительно повышает риск выхода коробки из строя.

Правильные переключения — залог ресурса АКПП

Ещё один критически важный момент — смена режимов движения. Любая автоматическая трансмиссия рассчитана на переключение между передним и задним ходом только после полной остановки автомобиля. Зимой, когда на дороге снег и лёд, за этим правилом нужно следить особенно строго.

Переключения "на ходу", даже на минимальной скорости, создают ударные нагрузки внутри коробки. Со временем это приводит к серьёзным повреждениям, ремонт которых может стоить десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Внимательное отношение к прогреву, состоянию масла и собственным привычкам за рулём позволяет заметно продлить срок службы АКПП зимой. Большинство дорогостоящих поломок начинаются с мелочей, которые водитель может контролировать каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Установку деталей от других моделей признается переоборудованием — юрист Цветкова вчера в 14:25
Хотел улучшить — а попал под штраф: как обычная фара превращает авто в нарушителя

Установка деталей от других моделей кажется простым решением, но может обернуться проблемами. Юрист объясняет, как сделать всё законно и безопасно.

Читать полностью » Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов вчера в 13:18
Не нужно быть механиком: 3 навыка водителя, которые спасут вас в любой ситуации

Водителям не нужно быть механиками, достаточно базовых навыков, таких как замена колеса и накачка шин, для комфортного вождения.

Читать полностью » Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество вчера в 12:17
Перестал брать первую попавшуюся незамерзайку — и сэкономил на ремонте форсунок

Дешёвая "незамерзайка" может замёрзнуть в самый неподходящий момент и навредить машине. Роскачество объяснило, как выбрать безопасную жидкость для зимы.

Читать полностью » Современные АКПП не позволяют включить задний ход во время движения — Аргументы и факты вчера в 10:52
Задний ход на ходу — не самое страшное: у АКПП есть режим куда опаснее

Случайное включение P или R на ходу пугает многих водителей. Разбираемся, как реагируют современные коробки и где действительно скрывается риск.

Читать полностью » Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports вчера в 10:19
Новый рейтинг надёжности удивил водителей — расстановка сил сместилась

Американские эксперты назвали самые надёжные автомобильные бренды и модели последних лет. В рейтинге есть как безусловные лидеры, так и неожиданные аутсайдеры.

Читать полностью » Рынок машин до 3 млн рублей вырос до 56% — Авто.ру вчера в 9:35
Китайские марки теряют Россию: их доля на рынке машин до 3 млн рублей обрушилась на глазах

В сегменте новых авто до 3 млн рублей усилились российские марки и кроссоверы, а топ-10 популярных моделей за год заметно обновился.

Читать полностью » Продажи премиальных китайских авто в РФ упали в разы — Известия вчера в 8:37
Рынок в шоке: продажи премиальных авто из Китая обрушились в разы — и вот главная причина

Продажи премиальных китайских авто в России сократились в разы. Владельцы жалуются на коррозию и сбои электроники — рынок реагирует падением спроса.

Читать полностью » Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews вчера в 8:32
На Дальнем Востоке авторынок замер: лаборатории перестали выдавать документы на праворульные авто

В России обсуждают новые правила для праворульных авто: регистрация уже осложнилась, но полного запрета власти не планируют. Что меняется?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Жир при похудении уходит по общей схеме а не точечно — The Conversation
ДФО
В Приморье откроется центр медицинской реабилитации для детей в 2026 году — Правительство края
Красота и здоровье
В России после пандемии увеличилось число неврологических и суставных заболеваний — Елена Ржевская
Мир
Трамп сообщил о рекордном оттоке иммигрантов из США за 50 лет — ТАСС
Еда
Болтунью с фаршем приготовили по правилам закусочных — The Kitchn
Туризм
Рост цен на курортную недвижимость в Крыму и Черноморье составит до 15% в 2026 году — ТАСС
Мир
Трамп не упомянул Венесуэлу в своём новогоднем обращении, несмотря на угрозу войны — SHOT
ДФО
Мэр Хабаровска анонсировал расширение ТОР и новые инвестиционные проекты на территории Северная
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet