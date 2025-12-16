Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Опубликована сегодня в 10:59

Забыли очистить крышу от снега? Это может стоить вам не только времени на мойку

Зимний период приносит не только снежные пейзажи, но и определенные проблемы для автомобилистов. Многие из них могут быть решены, если заранее позаботиться о правильной эксплуатации машины. Об этом рассказал портал Авто Mail.

Мойка автомобиля зимой: возможные риски

Мойка автомобиля в холодное время года может иметь неприятные последствия. Остатки воды, попавшие в щели дверей и багажника, при низких температурах замерзают. Это может привести к повреждениям резинок уплотнителей или примерзанию крышки багажника, что создаст дополнительные трудности для водителя. Более того, частая мойка в мороз может привести к образованию трещин на лакокрасочном покрытии, особенно когда на кузов дополнительно воздействуют реагенты и грязь.

Чтобы избежать этих проблем, можно оставить машину на несколько часов в теплом гараже, чтобы влага успела испариться, или воспользоваться размораживателями. В идеале, лучше отложить мойку до наступления оттепелей.

Опасность кипятка для машины

Когда двери автомобиля примерзают, многие водители пытаются быстро решить проблему, используя горячую воду. Однако это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Резкий перепад температуры может вызвать образование микротрещин, что в будущем приведет к потере внешнего вида автомобиля.

Кипяток сам по себе быстро замерзает, и проблема с замками или дверьми не исчезает. Вместо этого стоит применять более безопасные методы, такие как специальные средства для размораживания.

Уход за стеклами в зимний период

Снег и лед, накопившиеся на автомобиле, могут вызвать проблемы с видимостью. Не стоит полагаться на дворники для удаления снега — это может привести к их поломке. Вместо этого следует использовать щетки и скребки, чтобы очистить лобовое стекло. Не стоит забывать и о крыше автомобиля — снежные сугробы могут соскользнуть и создать угрозу для других участников дорожного движения.

Как правильно заводить двигатель на морозе

Если двигатель автомобиля не заводится сразу после ночной стоянки на морозе, не стоит долго крутить стартер. Это может лишь разрядить аккумулятор и не помочь с запуском. Вместо этого рекомендуется подождать несколько секунд и попробовать снова. Такой подход снижает нагрузку на электронику, особенно если речь идет о прикуривании машины от другого автомобиля.

Если двигатель все равно не заводится, возможно, проблема кроется в аккумуляторе, и его нужно зарядить или заменить.

Прогрев двигателя перед движением

После того как двигатель заведен, не стоит сразу рвать на всех оборотах. Лучше дать машине несколько минут поработать на холостых оборотах. Это поможет прогреть технические жидкости и снизит износ двигателя. Если на автомобиле есть система дистанционного запуска или предпусковой подогреватель, использование этих устройств сделает утренние старты гораздо проще.

Короткие поездки зимой — риск для автомобиля

Зимой короткие поездки могут нанести значительный вред автомобилю. Если двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, аккумулятор не восстанавливает свой заряд после каждой поездки. Это может привести к поломкам и невозможности завести машину в следующий раз. Чтобы избежать этого, лучше проводить поездки подольше или стараться избегать частых стартов и остановок.

Стояночный тормоз и мороз

Использование стояночного тормоза на морозе может привести к неприятным последствиям. Влага, попавшая в тормозные механизмы, замерзает и может привести к заеданию ручника. На ровной поверхности достаточно перевести селектор коробки передач в положение P или оставить автомобиль на передаче на механической коробке. Важно помнить, что на наклонных участках лучше использовать тормоз, чтобы машина не покатилась.

Как не допустить образования льда на стеклах

После поездки важно проветрить салон автомобиля, чтобы предотвратить образование конденсата. Это поможет избежать льда, который может покрыть стекла изнутри, а также предотвратит образование корки льда на внешней стороне стекол. Если в машине работает кондиционер, обязательно отключите его перед остановкой, чтобы влажный воздух не остался внутри.

