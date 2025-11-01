Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алкоголь и сердце
Алкоголь и сердце
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:17

Этанол не знает меры: как алкоголь разрушает клетки печени даже в малых дозах

Гастроэнтеролог Саурабх Сети предупредил: бокал вина в день может привести к циррозу печени

Миф о "полезном бокале вина в день" продолжает жить, несмотря на предупреждения врачей. Однако гастроэнтеролог Саурабх Сети в интервью Times of India напомнил: даже небольшие дозы алкоголя могут нанести серьёзный вред организму, особенно печени.

"Бокал красного вина в день вредит печени. У одного моего пациента от такой привычки развились фиброз и цирроз печени", — отметил врач.

Почему миф о пользе вина опасен

Многие уверены, что красное вино укрепляет сердце и сосуды благодаря содержащимся в нём антиоксидантам, особенно ресвератролу. Но, как объясняет доктор Сети, количество полезных веществ в бокале напитка слишком мало, чтобы компенсировать токсическое воздействие этанола.

Алкоголь, независимо от его вида, разрушает клетки печени, нарушает обмен жиров и белков, вызывает воспаление. Даже при умеренном употреблении начинается накопление токсинов, и организм вынужден постоянно восстанавливаться.

Как алкоголь повреждает печень

Этанол перерабатывается в печени и превращается в ацетальдегид — химическое соединение, гораздо более токсичное, чем сам алкоголь. Оно повреждает клеточные мембраны, нарушает работу митохондрий и запускает воспалительные процессы.

Со временем эти процессы приводят к:

  1. стеатозу - жировому перерождению печени;

  2. фиброзу - замещению здоровых клеток соединительной тканью;

  3. циррозу - необратимому поражению органа.

"Любое количество алкоголя опасно, особенно при жировой болезни печени", — подчеркнул Саурабх Сети.

Почему болезнь часто остаётся незамеченной

Проблема в том, что заболевания печени долго не дают ярких симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым, пока орган не утратит большую часть функций.
Бессимптомное течение приводит к поздней диагностике, когда помочь уже сложно. Первые сигналы, на которые стоит обратить внимание:

  • повышенная утомляемость;

  • тяжесть или боль под правым рёбром;

  • тошнота после жирной пищи;

  • пожелтение кожи и белков глаз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать бокал вина безопасным для сердца.
Последствие: постепенное повреждение клеток печени и развитие фиброза.
Альтернатива: получать антиоксиданты из винограда, ягод и зелёного чая.

Ошибка: пить "по чуть-чуть" каждый день.
Последствие: формирование алкогольной зависимости.
Альтернатива: полное воздержание или редкие, безопасные дозы — не чаще раза в месяц.

Ошибка: не проходить обследования при усталости и тяжести в боку.
Последствие: поздняя диагностика цирроза.
Альтернатива: ежегодно делать УЗИ печени и сдавать анализы на ферменты АЛТ, АСТ.

Как сохранить здоровье печени

  1. Откажитесь от алкоголя. Даже малые дозы при регулярности опасны.

  2. Контролируйте питание. Исключите избыток сахара, фастфуд и жирные блюда.

  3. Пейте достаточно воды. Она помогает выводить токсины и снижает нагрузку на печень.

  4. Следите за весом. Ожирение повышает риск жировой болезни печени.

  5. Проходите профилактические обследования. Анализы и УЗИ позволяют выявить проблему до появления симптомов.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Плюсы Минусы
Снижается риск цирроза, диабета и гипертонии Поначалу может быть психологически трудно отказаться от привычки
Улучшается качество сна, кожа и концентрация Возможен временный "синдром отмены" у тех, кто пил регулярно
Укрепляется иммунитет и гормональный баланс Некоторые социальные ситуации могут потребовать адаптации

Мифы и правда

Миф: красное вино полезно для сердца.
Правда: ресвератрол содержится в микродозах — его можно получить из ягод и орехов без вреда.

Миф: бокал вина не влияет на печень.
Правда: этанол даже в минимальном объёме токсичен для клеток печени.

Миф: цирроз развивается только у алкоголиков.
Правда: болезнь может появиться и при регулярном употреблении малых доз.

