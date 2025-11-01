Этанол не знает меры: как алкоголь разрушает клетки печени даже в малых дозах

Миф о "полезном бокале вина в день" продолжает жить, несмотря на предупреждения врачей. Однако гастроэнтеролог Саурабх Сети в интервью Times of India напомнил: даже небольшие дозы алкоголя могут нанести серьёзный вред организму, особенно печени.

"Бокал красного вина в день вредит печени. У одного моего пациента от такой привычки развились фиброз и цирроз печени", — отметил врач.

Почему миф о пользе вина опасен

Многие уверены, что красное вино укрепляет сердце и сосуды благодаря содержащимся в нём антиоксидантам, особенно ресвератролу. Но, как объясняет доктор Сети, количество полезных веществ в бокале напитка слишком мало, чтобы компенсировать токсическое воздействие этанола.

Алкоголь, независимо от его вида, разрушает клетки печени, нарушает обмен жиров и белков, вызывает воспаление. Даже при умеренном употреблении начинается накопление токсинов, и организм вынужден постоянно восстанавливаться.

Как алкоголь повреждает печень

Этанол перерабатывается в печени и превращается в ацетальдегид — химическое соединение, гораздо более токсичное, чем сам алкоголь. Оно повреждает клеточные мембраны, нарушает работу митохондрий и запускает воспалительные процессы.

Со временем эти процессы приводят к:

стеатозу - жировому перерождению печени; фиброзу - замещению здоровых клеток соединительной тканью; циррозу - необратимому поражению органа.

"Любое количество алкоголя опасно, особенно при жировой болезни печени", — подчеркнул Саурабх Сети.

Почему болезнь часто остаётся незамеченной

Проблема в том, что заболевания печени долго не дают ярких симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым, пока орган не утратит большую часть функций.

Бессимптомное течение приводит к поздней диагностике, когда помочь уже сложно. Первые сигналы, на которые стоит обратить внимание:

повышенная утомляемость;

тяжесть или боль под правым рёбром;

тошнота после жирной пищи;

пожелтение кожи и белков глаз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать бокал вина безопасным для сердца.

Последствие: постепенное повреждение клеток печени и развитие фиброза.

Альтернатива: получать антиоксиданты из винограда, ягод и зелёного чая.

• Ошибка: пить "по чуть-чуть" каждый день.

Последствие: формирование алкогольной зависимости.

Альтернатива: полное воздержание или редкие, безопасные дозы — не чаще раза в месяц.

• Ошибка: не проходить обследования при усталости и тяжести в боку.

Последствие: поздняя диагностика цирроза.

Альтернатива: ежегодно делать УЗИ печени и сдавать анализы на ферменты АЛТ, АСТ.

Как сохранить здоровье печени

Откажитесь от алкоголя. Даже малые дозы при регулярности опасны. Контролируйте питание. Исключите избыток сахара, фастфуд и жирные блюда. Пейте достаточно воды. Она помогает выводить токсины и снижает нагрузку на печень. Следите за весом. Ожирение повышает риск жировой болезни печени. Проходите профилактические обследования. Анализы и УЗИ позволяют выявить проблему до появления симптомов.

Плюсы и минусы отказа от алкоголя

Плюсы Минусы Снижается риск цирроза, диабета и гипертонии Поначалу может быть психологически трудно отказаться от привычки Улучшается качество сна, кожа и концентрация Возможен временный "синдром отмены" у тех, кто пил регулярно Укрепляется иммунитет и гормональный баланс Некоторые социальные ситуации могут потребовать адаптации

Мифы и правда

• Миф: красное вино полезно для сердца.

Правда: ресвератрол содержится в микродозах — его можно получить из ягод и орехов без вреда.

• Миф: бокал вина не влияет на печень.

Правда: этанол даже в минимальном объёме токсичен для клеток печени.

• Миф: цирроз развивается только у алкоголиков.

Правда: болезнь может появиться и при регулярном употреблении малых доз.