Россия ввела новые пошлины на импортное вино из стран, считающихся недружественными, начиная с 1 июля 2023 года. Эти изменения в налоговой политике направлены не только на поддержку отечественных производителей вина и развитие внутреннего рынка, но и на финансирование национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Половина собранных от пошлин средств будет направлена на развитие туризма в России, что поддержит отрасль и поспособствует увеличению внутреннего и въездного туризма. Президент Владимир Путин поручил правительству, в лице премьер-министра Михаила Мишустина, выполнить это распределение средств к 1 ноября 2024 года, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Fhynek00 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)