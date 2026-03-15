Вино
© unsplash.com by Liza Pooor is licensed under Free to use under the Unsplash License
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 21:06

Туризм на дистанции: Кубань запускает уникальную платформу для виртуальных туров по винодельням

В Краснодарском крае запускают интерактивную платформу "Винные дороги Кубани", чтобы связать все местные винодельни в единую сеть. Проект покажут на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. Сервис без аналогов предложит виртуальные туры по хозяйствам, обзоры инфраструктуры и беседы с цифровыми аватарами, которые расскажут о винах. Идея исходит от краевой администрации и уже находит отклик у производителей.

Что предлагает новая платформа

Платформа соберет данные о всех винодельнях края в одном цифровом пространстве. Пользователи смогут бродить по виртуальным виноградникам, изучать цеха и оборудование без поездки. Аватары на базе искусственного интеллекта поделятся историями сортов, где биохимия ферментации превращает сахар в алкоголь.

Такие прогулки имитируют реальные ощущения: от текстуры почвы под ногами до ароматов бочек из дуба. Физика виртуальной реальности здесь работает на полную — стереоскопия и гаптика создают иллюзию присутствия. Сервис без прецедентов в России упростит планирование маршрутов для туристов.

Администрация края видит в нем мост между удаленными хозяйствами и городской аудиторией. Презентация на форуме в июне 2026 года привлечет инвесторов. Проект уже тестируют, чтобы избежать глюков в рендере лозы или искажений в описаниях терруара.

Отзывы от виноделен

В "Кубань-Вино" платформу считают шансом дотянуться до новых гостей. Руководитель экскурсионно-маркетингового отдела Анна Макиенко отметила: дополнительный канал раскроет историю винодельни шире, поможет выбрать объект по интересам. Живое посещение, с его ритмом и ароматами, останется уникальным, но цифра разожжет любопытство заранее.

"Цифровизация туристических маршрутов вроде винных дорог ускоряет развитие регионов, делая их доступными для молодежи и удаленных посетителей. Платформа объединит инфраструктуру, покажет антропологию местных традиций виноделия, где поколения передавали знания о почвах и климате. Это не заменит реальный тур, но мотивирует на него, повышая загрузку хозяйств. Качество исполнения определит, войдет ли проект в повседневность жителей края".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Влияние на винный туризм

Кубань дает треть винограда России и половину вина. Ежегодно винодельни встречают свыше 750 тысяч посетителей, а открытых для экскурсий хозяйств стало в шесть раз больше за десять лет. Платформа усилит этот поток, особенно среди тех, кто ищет впечатления онлайн.

Антропология тут проста: вино — не напиток, а ритуал, где биохимия вкуса сочетается с ландшафтом. Цифровые туры покажут разнообразие — от крохотных ферм до гигантов. Туристы заранее выберут маршрут, сэкономив время на дорогу.

Проект вписывается в рост интереса к региону. Он привлечет не только дегустаторов, но и семьи, любопытных к науке виноделия. Без аналогов сервис задаст тренд для других территорий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

