Облака в лобовом стекле автомобиля
© flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 17:54

Лобовое стекло трескается не случайно — водители сами допускают эту ошибку

Зимним утром наледь на лобовом стекле может легко испортить планы и настроение. Многие водители по привычке прибегают к "быстрым" методам, не задумываясь о последствиях. Однако такие решения нередко приводят к трещинам и дорогостоящему ремонту. Об этом в беседе с MosTimes рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого издания Quto. ru Максим Ракитин.

Почему кипяток и удары опасны

В морозную погоду автомобильное стекло становится особенно уязвимым. Резкий перепад температур или механическое воздействие создают внутреннее напряжение, которое может закончиться повреждением стекла. Несмотря на это, советы полить лобовое стекло кипятком до сих пор активно передаются "из уст в уста".

Максим Ракитин подчёркивает, что подобные методы несут риск не только для самого стекла, но и для лакокрасочного покрытия кузова. Даже если трещина не появится сразу, микроповреждения могут дать о себе знать позже.

"Не нужно по стеклу стучать, нельзя лить кипяток. Некоторые почему-то этот способ рекомендуют, но это может закончиться плачевно для стекла, для автомобиля, для лакокрасочного покрытия", — пояснил автомобильный эксперт Максим Ракитин.

Самый безопасный и быстрый вариант

По словам специалиста, оптимальным решением остаётся использование специальных химических средств. Речь идёт о размораживателях для стекол, которые разработаны именно для таких ситуаций. Они действуют мягко, не создавая резких температурных перепадов, и при этом эффективно справляются с наледью.

Эксперт отмечает, что такие средства доступны практически каждому водителю. Их можно найти не только в автомагазинах, но и в обычных супермаркетах, а компактный формат позволяет всегда держать флакон под рукой.

"Называются размораживатель стекол. Они продаются абсолютно в любом супермаркете, абсолютно в любом автомобильном магазине. Маленький баллончик, брызгаете, проходит пару десятков секунд и стекло будет освобождено", — добавил Ракитин.

Когда есть время — лучше не спешить

Если водитель не ограничен по времени, эксперт советует выбрать ещё более щадящий способ. Достаточно завести автомобиль и направить поток тёплого воздуха на лобовое стекло. Постепенный прогрев снижает риск повреждений и помогает избавиться от льда без лишних усилий.

Отдельное внимание Ракитин обращает на стеклоочистители. Примерзшие щётки нельзя отрывать силой, так как это может повредить как резинки, так и сам механизм. В таких случаях также лучше дождаться прогрева или воспользоваться размораживателем.

Как избежать проблем зимой

Главный вывод прост: попытка сэкономить время за счёт агрессивных методов часто оборачивается дополнительными расходами. Современные средства и спокойный подход позволяют сохранить стекло и автомобиль в целом в хорошем состоянии даже в сильный мороз.

Безопасная борьба с наледью — это сочетание правильных инструментов и терпения. Такой подход избавит от лишнего риска и сделает зимние поездки менее стрессовыми.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

