Глаза Microsoft в вашем экране: как Gaming Copilot следит за каждым кадром

Windows 11 вновь оказалась в центре обсуждений: пользователи заметили, что встроенный игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot может собирать данные без явного согласия. Функция предназначена для улучшения игровых рекомендаций, но на практике оказывается, что сервис способен автоматически отправлять на серверы Microsoft снимки экрана во время игры.

Как проявляется скрытая активность

Участники форума ResetEra обратили внимание на необычную сетевую активность, связанную с Game Bar. Оказалось, что опция "Обучение модели по тексту", включённая по умолчанию при установке системы, формирует трафик с фрагментами экрана. Таким образом, любой пользователь, запускающий игру на Windows 11, может непреднамеренно предоставлять визуальные данные для обучения ИИ.

Сбор информации не ограничивается только скриншотами. Gaming Copilot анализирует данные аккаунта Xbox Live, историю достижений и действия пользователя в реальном времени. Это позволяет системе предлагать советы, основанные на поведении игрока, и формировать персонализированные рекомендации.

Настройка конфиденциальности

К счастью, Microsoft предусмотрела возможность отключения сбора данных. Для этого нужно вызвать игровую панель комбинацией Win+G, перейти в раздел Gaming Copilot, открыть "Параметры", выбрать "Настройки конфиденциальности" и деактивировать нужный переключатель. После этого сервис перестанет автоматически отправлять изображения и собирать визуальные данные.

Цель Gaming Copilot

Gaming Copilot был анонсирован в марте 2025 года как ИИ-инструмент для поддержки игровых сессий на Xbox. В сентябре того же года сервис начал внедряться на ПК с Windows 11. Изначально он задумывался как помощник, способный анализировать игровой процесс и предлагать оптимальные стратегии в реальном времени. Принцип работы предполагает изучение действий игрока, чтобы создавать более точные рекомендации и предугадывать потребности пользователя.

Влияние на игрока

Некоторые пользователи воспринимают такую активность как вторжение в личное пространство, особенно если учесть, что Gaming Copilot начинает работу без явного согласия. С другой стороны, наличие ИИ-помощника может заметно улучшить игровой опыт, предоставляя советы и уведомления, которые помогают быстрее достигать целей и повышать эффективность в игре.

Сравнение функций

Функция Gaming Copilot включён Gaming Copilot отключён Сбор скриншотов Да Нет Анализ действий Да Ограничено Персонализированные советы Да Нет Доступ к истории Xbox Live Да Нет

Как отключить: пошагово

Нажать Win+G, чтобы открыть игровую панель. Перейти в раздел Gaming Copilot. Открыть "Параметры". Выбрать "Настройки конфиденциальности". Отключить функцию "Обучение модели по тексту".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить функцию активной.

Последствие: непреднамеренная передача скриншотов на серверы Microsoft.

Альтернатива: отключить параметр в настройках Game Bar и использовать локальные инструменты записи экрана, если нужна персонализация.

А что если…

Если оставить Gaming Copilot активным, система сможет собирать больше данных, улучшая советы для будущих обновлений. Это повышает точность рекомендаций, но снижает уровень приватности. При отключении сервис продолжает работать, но советы становятся менее персонализированными, а эффективность ИИ-помощника падает.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Персонализированные рекомендации Потенциальная передача личной информации Анализ действий в реальном времени Сбор скриншотов без явного согласия Поддержка стратегий в игре Зависимость от аккаунта Xbox Live Возможность отключения функции Уменьшение точности советов при отключении

FAQ

Как выбрать, использовать ли Gaming Copilot?

Если важна приватность, лучше отключить функцию "Обучение модели по тексту". Для тех, кто ценит персонализацию, оставьте активным.

Сколько стоит использование сервиса на ПК?

Сервис входит в Windows 11 и не требует дополнительной оплаты. Основная ценность — персональные советы и рекомендации.

Что лучше: включать или отключать?

Выбор зависит от приоритетов: конфиденциальность или удобство игрового опыта.

Мифы и правда

Миф: Gaming Copilot шпионит только за играми.

Правда: система может собирать любые визуальные данные, пока активна соответствующая функция.

Миф: отключение сервиса полностью блокирует работу ИИ.

Правда: ИИ продолжает анализ, но теряет часть возможностей по персонализации.

Интересные факты

Gaming Copilot использует данные аккаунта Xbox Live, чтобы адаптировать советы под стиль игрока. Опция "Обучение модели по тексту" активна по умолчанию при установке Windows 11. Сбор скриншотов проходит через стандартный сетевой трафик, что делает его практически незаметным для большинства пользователей.

Исторический контекст