Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 16:10

Глаза Microsoft в вашем экране: как Gaming Copilot следит за каждым кадром

Windows 11 Gaming Copilot собирает скриншоты и данные Xbox Live без явного согласия пользователей

Windows 11 вновь оказалась в центре обсуждений: пользователи заметили, что встроенный игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot может собирать данные без явного согласия. Функция предназначена для улучшения игровых рекомендаций, но на практике оказывается, что сервис способен автоматически отправлять на серверы Microsoft снимки экрана во время игры.

Как проявляется скрытая активность

Участники форума ResetEra обратили внимание на необычную сетевую активность, связанную с Game Bar. Оказалось, что опция "Обучение модели по тексту", включённая по умолчанию при установке системы, формирует трафик с фрагментами экрана. Таким образом, любой пользователь, запускающий игру на Windows 11, может непреднамеренно предоставлять визуальные данные для обучения ИИ.

Сбор информации не ограничивается только скриншотами. Gaming Copilot анализирует данные аккаунта Xbox Live, историю достижений и действия пользователя в реальном времени. Это позволяет системе предлагать советы, основанные на поведении игрока, и формировать персонализированные рекомендации.

Настройка конфиденциальности

К счастью, Microsoft предусмотрела возможность отключения сбора данных. Для этого нужно вызвать игровую панель комбинацией Win+G, перейти в раздел Gaming Copilot, открыть "Параметры", выбрать "Настройки конфиденциальности" и деактивировать нужный переключатель. После этого сервис перестанет автоматически отправлять изображения и собирать визуальные данные.

Цель Gaming Copilot

Gaming Copilot был анонсирован в марте 2025 года как ИИ-инструмент для поддержки игровых сессий на Xbox. В сентябре того же года сервис начал внедряться на ПК с Windows 11. Изначально он задумывался как помощник, способный анализировать игровой процесс и предлагать оптимальные стратегии в реальном времени. Принцип работы предполагает изучение действий игрока, чтобы создавать более точные рекомендации и предугадывать потребности пользователя.

Влияние на игрока

Некоторые пользователи воспринимают такую активность как вторжение в личное пространство, особенно если учесть, что Gaming Copilot начинает работу без явного согласия. С другой стороны, наличие ИИ-помощника может заметно улучшить игровой опыт, предоставляя советы и уведомления, которые помогают быстрее достигать целей и повышать эффективность в игре.

Сравнение функций

Функция Gaming Copilot включён Gaming Copilot отключён
Сбор скриншотов Да Нет
Анализ действий Да Ограничено
Персонализированные советы Да Нет
Доступ к истории Xbox Live Да Нет

Как отключить: пошагово

  1. Нажать Win+G, чтобы открыть игровую панель.

  2. Перейти в раздел Gaming Copilot.

  3. Открыть "Параметры".

  4. Выбрать "Настройки конфиденциальности".

  5. Отключить функцию "Обучение модели по тексту".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить функцию активной.

  • Последствие: непреднамеренная передача скриншотов на серверы Microsoft.

  • Альтернатива: отключить параметр в настройках Game Bar и использовать локальные инструменты записи экрана, если нужна персонализация.

А что если…

Если оставить Gaming Copilot активным, система сможет собирать больше данных, улучшая советы для будущих обновлений. Это повышает точность рекомендаций, но снижает уровень приватности. При отключении сервис продолжает работать, но советы становятся менее персонализированными, а эффективность ИИ-помощника падает.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Персонализированные рекомендации Потенциальная передача личной информации
Анализ действий в реальном времени Сбор скриншотов без явного согласия
Поддержка стратегий в игре Зависимость от аккаунта Xbox Live
Возможность отключения функции Уменьшение точности советов при отключении

FAQ

Как выбрать, использовать ли Gaming Copilot?
Если важна приватность, лучше отключить функцию "Обучение модели по тексту". Для тех, кто ценит персонализацию, оставьте активным.

Сколько стоит использование сервиса на ПК?
Сервис входит в Windows 11 и не требует дополнительной оплаты. Основная ценность — персональные советы и рекомендации.

Что лучше: включать или отключать?
Выбор зависит от приоритетов: конфиденциальность или удобство игрового опыта.

Мифы и правда

  • Миф: Gaming Copilot шпионит только за играми.
    Правда: система может собирать любые визуальные данные, пока активна соответствующая функция.

  • Миф: отключение сервиса полностью блокирует работу ИИ.
    Правда: ИИ продолжает анализ, но теряет часть возможностей по персонализации.

Интересные факты

  1. Gaming Copilot использует данные аккаунта Xbox Live, чтобы адаптировать советы под стиль игрока.

  2. Опция "Обучение модели по тексту" активна по умолчанию при установке Windows 11.

  3. Сбор скриншотов проходит через стандартный сетевой трафик, что делает его практически незаметным для большинства пользователей.

Исторический контекст

  1. Идея игровых помощников на базе ИИ возникла в середине 2010-х.

  2. Появление Game Bar в Windows 10 заложило основу для анализа действий игрока.

  3. Развитие технологий машинного обучения позволило внедрить реальный игровой ИИ в Windows 11.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стив Возняк, Хинтон и Бенджио подписали обращение о приостановке исследований сверхинтеллекта сегодня в 4:46
ИИ должен замолчать: Возняк, Хинтон и Брэнсон требуют остановить машины, пока не поздно

Институт «Будущее жизни» призвал объявить мораторий на создание сверхинтеллектуальных ИИ-систем, пока человечество не убедится в их безопасности и контролируемости.

Читать полностью » Microsoft убрала возможность полностью отключать автообновления в Microsoft Store сегодня в 2:26
Microsoft снова за своё: как Store тайно перешёл на режим “мы сами знаем, что лучше”

Microsoft тихо убрала возможность полностью отключать автообновления приложений в Microsoft Store. Теперь их можно лишь приостановить максимум на пять недель.

Читать полностью » Apple почти остановила выпуск iPhone Air из-за низкого спроса — Nikkei Asia сегодня в 0:11
Тонкий, но неудачливый: Apple сворачивает iPhone Air, чтобы не тонуть вместе с ним

Apple почти прекратила выпуск ультратонкого iPhone Air из-за слабого спроса и переключила внимание на серию iPhone 17, продажи которой бьют рекорды. Что стоит за изменением стратегии.

Читать полностью » Microsoft добавила искусственный интеллект в Paint вчера в 23:47
Paint вернулся — и теперь рисует лучше вас: Microsoft дала ему мозги на базе ИИ

Paint получил обновление с функцией искусственного интеллекта «Изменить стиль». Теперь редактор может превращать фото в поп-арт и другие стили прямо в Windows 11.

Читать полностью » Новый Wi-Fi 7 роутер Asus обеспечивает скорость до 19 Гбит/с вчера в 21:16
Wi-Fi по 900 долларов: что скрывает монстр Asus с искусственным интеллектом и восемью антеннами

Asus начала продажи роутера ROG Rapture GT-BE19000AI с Wi-Fi 7 и искусственным интеллектом. Модель за $900 предлагает скорость до 19 Гбит/с и оптимизацию игр в реальном времени.

Читать полностью » Reddit обратилась в суд против Perplexity из-за использования данных без разрешения вчера в 19:44
Reddit против ИИ: как комментарии стали оружием в миллионых исках

Reddit обвинила Perplexity в незаконном сборе пользовательских данных для обучения ИИ. Почему соцсеть решила подать в суд и какие последствия это может иметь для индустрии.

Читать полностью » Tecno Spark 40C, Samsung Galaxy A07 и Infinix Hot 60i вошли в топ лучших смартфонов до 10 тысяч рублей вчера в 18:09
Смартфон без компромиссов за копейки: три модели до 10 тысяч, которые удивляют возможностями

Редакция "Палача" выбрала три смартфона до 10 тыс. руб., которые приятно удивляют характеристиками — от ярких экранов до мощных батарей. Узнайте, кто стал лидером.

Читать полностью » Энергопотребление серверов Google снизится до 60% благодаря переходу на Arm вчера в 17:17
Мозг Google теперь на чужом железе: как компания спасает миллионы, не меняя кнопки

Google переводит внутренние сервисы, включая YouTube и Gmail, на собственные процессоры Axion Arm. Как компания автоматизировала переход и что это значит для будущего серверов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эффективная подготовка к марафону: рекомендации и ресурсы от Рената Шагабутдинова
Дом
Для чистки микрофибровых диванов подойдёт изопропиловый спирт или раствор кастильского мыла
Авто и мото
Зимняя эксплуатация ГБО снижает экономию на газе при коротких поездках
УрФО
Президент "СиндЕката" Андрей Семенов заявил о готовности побороться за 50% акций футбольного клуба "Урал"
Наука
Исследование BMJ: аэробные упражнения снижают боль при артрозе коленного сустава
Туризм
Район Курамаэ в Токио стал новым туристическим направлением для спокойного отдыха
Дом
Для чистки ламината достаточно слабого раствора уксуса и микрофибры — советуют специалисты
Красота и здоровье
Стилисты советуют выбирать бежевые джинсы холодных оттенков капучино и песочного цвета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet