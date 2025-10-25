Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Компьютер с Windows
Компьютер с Windows
© GoodFon.com by Microsoft is licensed under CC BY 4.0
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 23:26

30 лет спустя меню "Пуск" наконец стало удобным: вот что изменили в Windows 11

В Windows 11 переработали меню "Пуск" и улучшили интеграцию с телефонами через Phone Link

Корпорация Microsoft представила очередную волну улучшений для Windows 11. В новых сборках операционной системы — 26100.7015 и 26200.7015, доступных участникам программы Windows Insider, компания переработала дизайн меню "Пуск" и добавила ряд полезных функций, делающих интерфейс более гибким и удобным.

Главное нововведение — обновлённое меню "Пуск"

Меню "Пуск" в Windows 11 не раз становилось объектом обсуждений и доработок. Теперь Microsoft решила сделать его ещё более интуитивным. Раздел "Все" перенесли на главный экран, чтобы пользователь сразу видел полный список установленных приложений без необходимости переходить в отдельное окно.

"Мы хотели, чтобы навигация стала проще и естественнее, особенно для тех, кто работает с большим количеством программ", — пояснили инженеры Microsoft в блоге Windows Insider.

Кроме того, список приложений теперь можно прокручивать и сортировать по категориям или в алфавитном порядке. Такой подход позволит быстро находить нужные программы и экономить время.

Адаптивный интерфейс

Меню "Пуск" стало адаптивным: оно автоматически подстраивается под размер экрана и разрешение устройства. Это особенно полезно для владельцев ноутбуков, планшетов и гибридных устройств, где важна эргономика и визуальная стабильность интерфейса.

"Новая структура делает Windows 11 удобнее для всех типов устройств — от классических ПК до сенсорных ноутбуков", — отметила руководитель направления UX-дизайна Дженнифер Маккой.

Phone Link: связка Windows и смартфона

Одним из заметных дополнений стала улучшенная панель Phone Link, позволяющая синхронизировать компьютер с iPhone или Android-смартфоном. Теперь пользователи смогут:

  • просматривать уведомления и сообщения;

  • отвечать на звонки;

  • управлять галереей телефона прямо с компьютера.

Это ещё один шаг к более тесной интеграции мобильных и настольных устройств, на которую Microsoft делает ставку последние несколько лет.

Другие обновления Windows 11

Помимо крупного редизайна "Пуска", в тестовых сборках системы появились и мелкие, но приятные изменения:

  • Новый значок батареи на панели задач. Теперь индикатор будет менять цвет в зависимости от уровня заряда — визуально понятнее, когда стоит подключить устройство к сети.

  • В проводнике (File Explorer) на главной странице теперь отображаются рекомендованные файлы. Это улучшение использует алгоритмы Windows, чтобы предлагать недавно открытые или потенциально нужные документы.

Обновление Что изменилось Польза для пользователя
Меню "Пуск" Раздел "Все" перенесён на главный экран, добавлена прокрутка Быстрый доступ к программам
Сортировка приложений По категориям и алфавиту Упрощённый поиск
Адаптивный интерфейс Подстройка под экран Удобство на разных устройствах
Phone Link Поддержка iOS и Android Связка телефона и ПК
Значок батареи Цветовая индикация заряда Визуальная ясность
File Explorer Рекомендованные файлы Ускорение работы с документами

Почему Microsoft обновляет "Пуск" так часто

Меню "Пуск" — центральный элемент интерфейса Windows, и его восприятие напрямую влияет на лояльность пользователей. Компания неоднократно экспериментировала с его дизайном, стремясь совместить привычную структуру со стандартами современного UX.

Windows 11 получила более минималистичный подход, но часть аудитории жаловалась на лишние шаги при доступе к приложениям. Новая версия решает эти проблемы, возвращая баланс между визуальной эстетикой и практичностью.

"Microsoft внимательно следит за обратной связью инсайдеров — именно они первыми формируют будущий облик Windows", — отметил представитель сообщества Windows Insider Лукас Хейл.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять старую структуру меню без гибкости.
    Последствие: пользователи теряют время на поиск приложений.
    Альтернатива: адаптивное меню с прокруткой и сортировкой.

  • Ошибка: игнорировать интеграцию с мобильными устройствами.
    Последствие: система теряет актуальность в гибридной экосистеме.
    Альтернатива: развитие Phone Link с поддержкой iOS и Android.

  • Ошибка: упор только на визуальные эффекты.
    Последствие: снижение производительности.
    Альтернатива: баланс между дизайном и скоростью отклика.

А что если Windows 11 станет центром экосистемы Microsoft?

Компания всё активнее развивает интеграцию с облачными сервисами, Xbox, Teams и Copilot. Если новые функции Windows будут работать без барьеров между устройствами, Windows 11 может стать ядром всей цифровой экосистемы Microsoft, объединяя ПК, смартфоны и облачные приложения.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Удобное меню "Пуск" Возможные баги на ранних сборках
Улучшенная синхронизация с телефонами Некоторые функции доступны только инсайдерам
Оптимизация интерфейса Не все пользователи поддерживают частые изменения
Цветовая индикация батареи Может требоваться адаптация под старые устройства

FAQ

Когда новые функции появятся у всех пользователей?
После завершения тестирования — ориентировочно в одном из ближайших обновлений Windows 11.

Нужно ли быть участником Windows Insider, чтобы попробовать?
Да, пока функции доступны только участникам программы в бета-канале.

Работает ли Phone Link с iPhone?
Да, поддержка iOS добавлена, но пока в ограниченном объёме — доступны сообщения, уведомления и вызовы.

Можно ли вернуть старое меню "Пуск"?
Некоторые элементы можно изменить в настройках, но полное возвращение прежнего интерфейса не предусмотрено.

Мифы и правда

  • Миф: обновления "Пуска" замедляют систему.
    Правда: большинство улучшений оптимизировано и не влияет на производительность.

  • Миф: Phone Link работает только с Android.
    Правда: теперь поддерживается и iPhone.

  • Миф: новая версия Windows 11 будет платной.
    Правда: обновления внутри версии бесплатны для владельцев лицензии.

3 интересных факта

  1. Меню "Пуск" впервые появилось в Windows 95 — почти 30 лет назад.

  2. В Windows 11 оно впервые расположено по центру, а не слева.

  3. Phone Link стал одним из самых скачиваемых инструментов Microsoft Store в 2024 году.

Исторический контекст

Эволюция меню "Пуск" — отражение истории самой Windows. От простого списка программ в 1990-х до центра управления современным ПК. С каждым обновлением Microsoft старается адаптировать систему под новые привычки пользователей — сенсорные экраны, гибридные устройства и синхронизацию с мобильными сервисами. Новая версия Windows 11 продолжает эту линию, превращая интерфейс в живую, развивающуюся экосистему.

Читайте также

Edge начал предлагать Copilot при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI и DeepSeek сегодня в 15:04
Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке

Edge теперь предлагает попробовать Copilot при переходе на сайты ChatGPT и Perplexity. Рассказываем, зачем Microsoft внедряет такую функцию.

Читать полностью » Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне увеличивает риск взлома — Елена Максимова сегодня в 14:50
Радар для шпионов: как включённый Bluetooth превращает смартфон в уязвимую мишень

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне повышает риск взлома и слежки за пользователем, эксперты советуют ограничивать его использование.

Читать полностью » YouTube запустил функцию отслеживания использования лиц авторов в чужих видео сегодня в 13:17
Слежка наоборот: YouTube сам предупредит, если ваше лицо появилось в чужом видео

YouTube тестирует инструмент, который сам находит видео с вашим лицом и сообщает об этом. Узнайте, как работает функция и зачем она нужна.

Читать полностью » Эксперт показал уязвимости браузера ChatGPT Atlas — обход фильтров и clipboard-атаки сегодня в 12:16
ИИ кликает за вас — и заодно копирует вирус: в Atlas нашли опасную дыру

Энтузиаст показал, как обойти защиту ChatGPT Atlas с помощью jailbreak-промпта и clipboard injection. Разбираем, почему это работает и как снизить риск в повседневной работе.

Читать полностью » SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink, использовавшихся в кибермошенничестве в Мьянме сегодня в 10:16
Кибермафия на орбите: как Starlink стал связующим звеном преступных сетей в Азии

SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink в Мьянме, которые использовались в центрах кибермошенничества и торговли людьми. Как компания борется с нелегальным использованием спутникового интернета?

Читать полностью » YouTube тестирует дневной таймер для ограничения просмотра Shorts сегодня в 8:36
Лента больше не бесконечна? В YouTube появился таймер, который портит всю зависимость

YouTube вводит дневной таймер для Shorts: при достижении лимита лента ставится на паузу. Пока предупреждение можно закрыть, но скоро функцию свяжут с родконтролем.

Читать полностью » Google запустила режим Build в AI Studio — создание приложений с помощью Gemini сегодня в 6:56
Прототип без программиста: Google откроет путь в IT даже школьнику

Google запустила Build — режим в AI Studio, где можно создать и опубликовать приложение с помощью Gemini. ИИ не просто пишет код, а помогает проектировать интерфейс и улучшать результат.

Читать полностью » Fujitsu представила ноутбуки FMV Note A с возвращением оптических приводов Blu-ray сегодня в 4:46
Привод в ноутбуке — теперь снова модно: Япония спасает Blu-ray от забвения

Fujitsu выпустила в Японии ноутбук с Blu-ray-приводом — редкость в эпоху облачных технологий. Почему японцы продолжают ценить оптические диски и кому нужна такая техника?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Специалисты объяснили, как осенью защитить водопровод, баню и электрику на даче
Красота и здоровье
Нейл-артист Соня Белахлеф: мода на естественные ногти вытесняет гель и акрил
Красота и здоровье
Модные дома представили трендовые оттенки 2026 года — цитрин, кобальтовый и апельсиновый
Еда
В 100 граммах кизила содержится треть суточной нормы витамина С — данные нутрициологов
Наука
Профессор Акар: в древнем городе Алалах обнаружен административный архив Митанни
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Меган Оливос рассказала, как тренировки ног помогают защитить мозг от деменции
Наука
Профессор О'Брайен: блокировка белка IRE1α показала эффективность в борьбе с рубцеванием лёгких
Туризм
Эксперт Сергиенко пояснила, почему вылет из России возможен только по российскому паспорту
