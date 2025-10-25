30 лет спустя меню "Пуск" наконец стало удобным: вот что изменили в Windows 11
Корпорация Microsoft представила очередную волну улучшений для Windows 11. В новых сборках операционной системы — 26100.7015 и 26200.7015, доступных участникам программы Windows Insider, компания переработала дизайн меню "Пуск" и добавила ряд полезных функций, делающих интерфейс более гибким и удобным.
Главное нововведение — обновлённое меню "Пуск"
Меню "Пуск" в Windows 11 не раз становилось объектом обсуждений и доработок. Теперь Microsoft решила сделать его ещё более интуитивным. Раздел "Все" перенесли на главный экран, чтобы пользователь сразу видел полный список установленных приложений без необходимости переходить в отдельное окно.
"Мы хотели, чтобы навигация стала проще и естественнее, особенно для тех, кто работает с большим количеством программ", — пояснили инженеры Microsoft в блоге Windows Insider.
Кроме того, список приложений теперь можно прокручивать и сортировать по категориям или в алфавитном порядке. Такой подход позволит быстро находить нужные программы и экономить время.
Адаптивный интерфейс
Меню "Пуск" стало адаптивным: оно автоматически подстраивается под размер экрана и разрешение устройства. Это особенно полезно для владельцев ноутбуков, планшетов и гибридных устройств, где важна эргономика и визуальная стабильность интерфейса.
"Новая структура делает Windows 11 удобнее для всех типов устройств — от классических ПК до сенсорных ноутбуков", — отметила руководитель направления UX-дизайна Дженнифер Маккой.
Phone Link: связка Windows и смартфона
Одним из заметных дополнений стала улучшенная панель Phone Link, позволяющая синхронизировать компьютер с iPhone или Android-смартфоном. Теперь пользователи смогут:
-
просматривать уведомления и сообщения;
-
отвечать на звонки;
-
управлять галереей телефона прямо с компьютера.
Это ещё один шаг к более тесной интеграции мобильных и настольных устройств, на которую Microsoft делает ставку последние несколько лет.
Другие обновления Windows 11
Помимо крупного редизайна "Пуска", в тестовых сборках системы появились и мелкие, но приятные изменения:
-
Новый значок батареи на панели задач. Теперь индикатор будет менять цвет в зависимости от уровня заряда — визуально понятнее, когда стоит подключить устройство к сети.
-
В проводнике (File Explorer) на главной странице теперь отображаются рекомендованные файлы. Это улучшение использует алгоритмы Windows, чтобы предлагать недавно открытые или потенциально нужные документы.
|Обновление
|Что изменилось
|Польза для пользователя
|Меню "Пуск"
|Раздел "Все" перенесён на главный экран, добавлена прокрутка
|Быстрый доступ к программам
|Сортировка приложений
|По категориям и алфавиту
|Упрощённый поиск
|Адаптивный интерфейс
|Подстройка под экран
|Удобство на разных устройствах
|Phone Link
|Поддержка iOS и Android
|Связка телефона и ПК
|Значок батареи
|Цветовая индикация заряда
|Визуальная ясность
|File Explorer
|Рекомендованные файлы
|Ускорение работы с документами
Почему Microsoft обновляет "Пуск" так часто
Меню "Пуск" — центральный элемент интерфейса Windows, и его восприятие напрямую влияет на лояльность пользователей. Компания неоднократно экспериментировала с его дизайном, стремясь совместить привычную структуру со стандартами современного UX.
Windows 11 получила более минималистичный подход, но часть аудитории жаловалась на лишние шаги при доступе к приложениям. Новая версия решает эти проблемы, возвращая баланс между визуальной эстетикой и практичностью.
"Microsoft внимательно следит за обратной связью инсайдеров — именно они первыми формируют будущий облик Windows", — отметил представитель сообщества Windows Insider Лукас Хейл.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставлять старую структуру меню без гибкости.
Последствие: пользователи теряют время на поиск приложений.
Альтернатива: адаптивное меню с прокруткой и сортировкой.
-
Ошибка: игнорировать интеграцию с мобильными устройствами.
Последствие: система теряет актуальность в гибридной экосистеме.
Альтернатива: развитие Phone Link с поддержкой iOS и Android.
-
Ошибка: упор только на визуальные эффекты.
Последствие: снижение производительности.
Альтернатива: баланс между дизайном и скоростью отклика.
А что если Windows 11 станет центром экосистемы Microsoft?
Компания всё активнее развивает интеграцию с облачными сервисами, Xbox, Teams и Copilot. Если новые функции Windows будут работать без барьеров между устройствами, Windows 11 может стать ядром всей цифровой экосистемы Microsoft, объединяя ПК, смартфоны и облачные приложения.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Удобное меню "Пуск"
|Возможные баги на ранних сборках
|Улучшенная синхронизация с телефонами
|Некоторые функции доступны только инсайдерам
|Оптимизация интерфейса
|Не все пользователи поддерживают частые изменения
|Цветовая индикация батареи
|Может требоваться адаптация под старые устройства
FAQ
Когда новые функции появятся у всех пользователей?
После завершения тестирования — ориентировочно в одном из ближайших обновлений Windows 11.
Нужно ли быть участником Windows Insider, чтобы попробовать?
Да, пока функции доступны только участникам программы в бета-канале.
Работает ли Phone Link с iPhone?
Да, поддержка iOS добавлена, но пока в ограниченном объёме — доступны сообщения, уведомления и вызовы.
Можно ли вернуть старое меню "Пуск"?
Некоторые элементы можно изменить в настройках, но полное возвращение прежнего интерфейса не предусмотрено.
Мифы и правда
-
Миф: обновления "Пуска" замедляют систему.
Правда: большинство улучшений оптимизировано и не влияет на производительность.
-
Миф: Phone Link работает только с Android.
Правда: теперь поддерживается и iPhone.
-
Миф: новая версия Windows 11 будет платной.
Правда: обновления внутри версии бесплатны для владельцев лицензии.
3 интересных факта
-
Меню "Пуск" впервые появилось в Windows 95 — почти 30 лет назад.
-
В Windows 11 оно впервые расположено по центру, а не слева.
-
Phone Link стал одним из самых скачиваемых инструментов Microsoft Store в 2024 году.
Исторический контекст
Эволюция меню "Пуск" — отражение истории самой Windows. От простого списка программ в 1990-х до центра управления современным ПК. С каждым обновлением Microsoft старается адаптировать систему под новые привычки пользователей — сенсорные экраны, гибридные устройства и синхронизацию с мобильными сервисами. Новая версия Windows 11 продолжает эту линию, превращая интерфейс в живую, развивающуюся экосистему.
