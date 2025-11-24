Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:08

Если "Проводник" тормозил, дело было не в ПК: новая функция Windows 11 объясняет всё

Microsoft ускорила File Explorer с помощью предзагрузки — The Verge

Новости об обновлениях Windows всегда вызывают живой интерес: от производительности системы зависит комфорт миллионов пользователей. На этот раз корпорация Microsoft признала ошибку, которая вызывала заметные задержки при работе Windows 11, — и представила исправление, меняющее поведение одного из ключевых инструментов системы. Речь идёт о файловом менеджере "Проводник", с которым сталкивается каждый пользователь, независимо от того, решает он бытовые задачи или работает с крупными проектами.

Что произошло и почему это важно

Издание The Verge сообщило, что компания подтвердила наличие серьёзного сбоя, связанного с медленным запуском "Проводника". Он мог открываться с задержкой, особенно на компьютерах со ск modestным железом. Проблема проявлялась непоследовательно: иногда программа работала быстро, но в ряде случаев задерживалась без видимой причины.

Проблемы с "Проводником" для Windows критичны: это один из самых используемых элементов ОС, и его торможение напрямую влияет на впечатление от системы.

Microsoft выпустила обновление для разработчиков, в котором внедрила новую механику предварительной загрузки файлового менеджера. Это не косметическое улучшение, а переработка внутренней логики работы приложения.

Как Microsoft ускорила File Explorer

Предварительная загрузка запускается автоматически и получает высокий приоритет. Благодаря этому система удерживает приложение в памяти устройства, не позволяя ему выгружаться. В результате, когда пользователь открывает окно "Проводника", оно появляется практически мгновенно — системе не нужно заново запускать программу.

В компании уточнили, что эту функцию можно отключить вручную. Сейчас она находится на стадии тестирования у инсайдеров. По предварительным оценкам, полный релиз для всех пользователей Windows 11 ожидается в начале 2026 года.

Сравнение:

Параметр

До патча

После патча

Время запуска

Зависело от нагрузки системы, могло быть долгим

Почти мгновенно благодаря предзагрузке

Работа в памяти

Выгружается при необходимости

ОС удерживает в оперативной памяти

Поведение на слабом железе

Задержки, фризы

Быстрое открытие даже при высокой нагрузке

Возможность настройки

Нет аналогов

Пользователь может отключить предзагрузку

Версия доступности

На релизных сборках

Пока только на сборках для разработчиков

Что делать, если "Проводник" всё ещё тормозит

  1. Обновите Windows 11. Тестовые патчи со временем переходят в стабильные релизы.
  2. Проверьте автозагрузку. Лишние приложения увеличивают время запуска системы.
  3. Очистите кэш "Проводника". Иногда временные файлы замедляют работу.
  4. Проверьте диск. SSD значительно ускоряет работу системных инструментов.
  5. Используйте диспетчер задач. Закройте процессы, которые потребляют много ресурсов.
  6. Отключите визуальные эффекты. Это особенно актуально для слабых ПК и ноутбуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: запускать тяжёлые программы одновременно с "Проводником".
    Последствие: задержки при открытии и переключении вкладок.
    Альтернатива: разгрузить оперативную память перед работой с файлами.
  2. Ошибка: игнорировать обновления Windows 11.
    Последствие: система работает на старой версии и сохраняет прежние баги.
    Альтернатива: включить автоматическое обновление.
  3. Ошибка: использовать фрагментированный HDD для рабочих файлов.
    Последствие: сниженная скорость чтения и записи.
    Альтернатива: переход на SSD или гибридное хранилище.

А что если обновление не поможет?

Если "Проводник" остаётся медленным даже после установки патча, возможно, причина в сторонних расширениях, антивирусах или подключаемых модулях, которые вмешиваются в работу системы. В таком случае помогут:

  • запуск Windows в безопасном режиме для диагностики;
  • отключение контекстных расширений через системные настройки;
  • использование встроенной утилиты SFC для проверки целостности файлов ОС.

Иногда проблема относится к конкретной сборке Windows Insider. В таком случае стоит дождаться следующего обновления — Microsoft активно фиксирует найденные ошибки.

Плюсы и минусы нового механизма предзагрузки

Плюсы

Минусы

Мгновенный запуск "Проводника"

Чуть больше потребление оперативной памяти

Улучшение комфорта на слабых ПК

Функция пока доступна не всем

Возможность отключить вручную

Может конфликтовать с некоторыми оптимизаторами

Гарантированная стабильность файлового менеджера

Требуется обновление до новых сборок Windows

FAQ

Как включить или отключить предзагрузку "Проводника"?

Сейчас опция доступна только в тестовых сборках, где она включена по умолчанию. В будущих релизах её можно будет регулировать через параметры системы.

Повлияет ли новая функция на игры или тяжёлые приложения?

Практически нет. Потребление оперативной памяти растёт незначительно.

Когда патч доберётся до обычных пользователей?

Microsoft планирует включить функцию в одно из ключевых обновлений Windows 11 в начале 2026 года.

Мифы и правда

  • Миф: патч ускоряет только мощные компьютеры.
    Правда: эффект заметнее всего именно на слабых устройствах.
  • Миф: предзагрузка расходует слишком много памяти.
    Правда: "Проводник" — лёгкое приложение, и его удержание в памяти почти незаметно.
  • Миф: проблема касается всех версий Windows.
    Правда: речь идёт о Windows 11, особенно о сборках, выпущенных после июля.

Три интересных факта

  1. "Проводник" впервые появился в Windows 95 и стал стандартом визуальной работы с файлами.
  2. За почти 30 лет Microsoft неоднократно переделывала его интерфейс, но основные принципы работы остались прежними.
  3. File Explorer — одно из самых используемых приложений Windows: оно запускается ежедневно у большинства пользователей системы.

Исторический контекст

  • В июле 2025 года аналитики начали фиксировать массовые жалобы на задержки в работе Windows 11.
  • Сейчас корпорация продолжает работу над исправлениями и постепенно внедряет улучшения производительности.

