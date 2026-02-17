Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Устаревшие шторы с ламбрекеном
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 11:37

Шторы превращают стильную квартиру в привет из 2000-х: 6 деталей, которые выдают устаревший интерьер

Шторы могут как подчеркнуть характер интерьера, так и свести на нет усилия по его обновлению. Даже продуманный ремонт теряет эффект, если оформление окна выглядит устаревшим. Дизайнеры выделяют детали, которые чаще всего выдают прошлые тренды и нарушают гармонию пространства. Об этом сообщает The Spruce.

Устаревшие формы и перегруженный декор

Шторы с люверсами, образующие четкие "ромбовидные" складки, по-прежнему встречаются в домах, но сегодня они выглядят слишком простыми. Металлические кольца делают драпировку удобной, однако визуально упрощают ее и лишают ощущения уюта. В результате окно теряет мягкость, а интерьер — глубину.

"Драпировка в стиле "ромб" может подойти для некоторых помещений, например для игровой комнаты или детской спальни, но для любого другого пространства я рекомендую более изысканные варианты, например плиссировку, встречную складку или складку рюш", — советует дизайнер интерьеров Кортни МакКлюр.

Неактуально смотрятся и пышные ламбрекены с обилием ткани. Современные интерьеры стремятся к свету и воздуху, поэтому тяжелые конструкции визуально "съедают" пространство. Похожий эффект создают и другие устаревшие детали интерьера, которые незаметно добавляют дому возраст.

"Избегайте слишком вычурных балдахинов, которые выглядят устаревшими и тяжеловесными. Они не соответствуют современным тенденциям к созданию светлых и просторных интерьеров", — говорит дизайнер интерьеров Даниэль Чипрут.

Вместо этого специалисты советуют выбирать лаконичные складки и натуральные ткани — лен, хлопок, бархат. Они добавляют элегантность, не перегружая комнату лишними деталями.

Ошибки в пропорциях и выборе фурнитуры

Частая проблема — слишком короткие занавески. Когда полотно едва касается пола или заканчивается выше, нарушается масштаб комнаты. Окно кажется ниже, а обстановка — незавершенной.

"Одна из самых больших ошибок, которые я вижу, — это слишком короткие шторы, которые едва достают до пола, — говорит дизайнер интерьеров Кэндис Плотц.

По ее словам, готовые панели редко подходят идеально, поэтому индивидуальный пошив помогает добиться точной длины. Такой подход особенно важен, если речь идет о высоких потолках и больших проемах.

Не меньшее значение имеет фурнитура. Открытые карнизы уместны в индустриальном стиле, но в большинстве жилых пространств лучше работают скрытые системы. Они позволяют сосредоточить внимание на ткани и создать аккуратный силуэт.

"Мы хотим максимально скрыть стержни, чтобы драпировка привлекала все внимание, которое ей причитается", — говорит МакКлюр.

При этом важно помнить и о практичности: даже самые эффектные шторы нуждаются в уходе, иначе ткань быстро теряет свежесть и аккуратный вид.

Нейтральность без акцентов и отсутствие слоев

Нейтральные оттенки остаются универсальными, но полностью однотонное оформление делает интерьер плоским. Окно может стать связующим элементом между стенами, мебелью и декором, если добавить фактуру или выразительный рисунок. Особенно актуальны насыщенные оттенки и природные текстуры, о которых часто говорят в материалах о цветовых трендах 2026.

"Я хочу видеть больше смелых сочетаний тканей для драпировки, которые объединяют обои, краску для стен и элементы декора", — говорит МакКлюр.

При этом баланс остается ключевым принципом.

"Шторы — это возможность добавить мягкости, цвета или узора, но они должны украшать комнату, а не конкурировать с ней", — говорит Чипрут.

Дизайнеры также рекомендуют использовать отделку и многослойность. Контрастная окантовка или тонкая бахрома превращают драпировку в выразительный акцент. А сочетание плотных портьер с прозрачными панелями добавляет глубину и объем.

"Нестандартная отделка — контрастным оттенком или тонкой бахромой — превращает драпировку из функционального элемента в эффектный", — говорит Плотц.

В итоге специалисты сходятся во мнении: современный подход к оформлению окон строится на точных замерах, продуманной длине и внимании к фактуре. Отказ от тяжеловесного декора и смелое использование текстиля помогают создать пространство, которое выглядит актуально и гармонично.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

