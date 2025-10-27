Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сквозняк через пластиковое окно
Артём Кожин Опубликована вчера в 23:38

Сквозняк из пластикового окна? Всего три простых шага, и в комнате снова уютно

Эксперты: износ монтажной пены и уплотнителей — главные причины холода от пластиковых окон

Пластиковые окна — символ уюта и современности. Они пропускают свет, сохраняют тепло и защищают от уличного шума. Но порой даже идеально установленные окна начинают "поддувать". Осенью или зимой можно ощутить холодный поток воздуха между рамой и подоконником. Он будто крадёт тепло из комнаты и напоминает, что мелочи в быту играют решающую роль в комфорте.

Почему это происходит и как избавиться от сквозняков, не вызывая мастера — разберёмся подробно.

Откуда берётся холод между рамой и подоконником

Причины могут быть разные. Иногда виновата старая монтажная пена, потерявшая упругость, иногда — износившийся уплотнитель или щель, появившаяся при усадке дома. Бывает, что причина кроется в дефекте профиля или неправильной установке. Но независимо от источника, устранить проблему можно самостоятельно — без специальных навыков и дорогих инструментов.

Проверяем монтажную пену

Первая и самая частая причина — разрушившаяся пена. Со временем она крошится и перестаёт удерживать тепло. Проверить её просто.

  1. Аккуратно снимите внешний отлив и осмотрите пространство под подоконником.

  2. Если пена осыпается или рассыпается в порошок — её нужно заменить.

  3. Очистите участок, вставьте трубку пистолета и равномерно заполните пустоты новой пеной.

Через несколько часов, когда состав застынет, верните отлив на место. Эффект вы почувствуете сразу — комната станет теплее.

Уплотнитель: резиновый или силиконовый?

Иногда проблема вовсе не в пене, а в уплотнителе. Если он пересох, потрескался или сместился, через него легко проникает холод.

  1. Проверьте состояние резинки по периметру рамы.

  2. Если она потеряла эластичность — замените её.

  3. Лучше использовать силиконовый уплотнитель: он долговечнее, не боится мороза и сохраняет герметичность даже через несколько лет.

Для замены просто выньте старую резинку и вставьте новую в паз, слегка натягивая. Работы займут не больше получаса, а результат сохранит тепло надолго.

Герметизация: быстрый способ устранить щели

Если под рукой нет пены и уплотнителя, поможет прозрачный силиконовый герметик. Он подходит для мелких щелей между рамой и подоконником.

  1. Нанесите тонкую полоску герметика по шву.

  2. Разровняйте монеткой или пластиковым шпателем.

Метод временный — со временем герметик темнеет и отходит от поверхности, но как экстренное решение он работает отлично.

Пластиковый профиль: долговечное решение

Тем, кто хочет надолго забыть о сквозняках, стоит установить пластиковый уголок-профиль. Обычно такой используют в ванных комнатах, но он прекрасно подходит и для оконных соединений.

  1. Купите профиль нужного размера с запасом 15-20 см.

  2. Срежьте лишнюю перфорацию ножом.

  3. В углах подоконника нанесите герметик.

  4. Прижмите профиль и закрепите его.

Профиль не только закрывает щели, но и придаёт окну аккуратный, завершённый вид.

Дует из ручки? Проверьте фурнитуру

Иногда источник холода — вовсе не между рамой и подоконником, а внутри самой створки. Через расшатавшуюся или треснувшую ручку воздух легко проникает внутрь. Решение простое — замена фурнитуры.

  1. Поверните декоративную накладку у основания ручки.

  2. Открутите винты и снимите старую деталь.

  3. Установите новую ручку и закрутите обратно.

Процедура занимает пять минут, а результат ощутим сразу: створка становится плотнее, а поток холодного воздуха исчезает.

Таблица "Плюсы и минусы" способов устранения

Способ Преимущества Недостатки
Монтажная пена Полное устранение щелей Требует аккуратности при нанесении
Силиконовый уплотнитель Долговечность, устойчивость к морозу Нужно подбирать точный размер
Герметик Быстро и просто Временное решение
Пластиковый профиль Эстетичный вид, надёжность Требует небольшой доработки под размеры
Замена ручки Простота, мгновенный эффект Не решает другие возможные щели

Советы шаг за шагом

  1. Сначала определите источник сквозняка — можно использовать зажигалку или тонкую бумагу, чтобы увидеть движение воздуха.

  2. Осмотрите все швы и уплотнители.

  3. Очистите место ремонта от пыли.

  4. Используйте подходящий материал — пену, герметик, профиль или уплотнитель.

  5. После устранения проблемы протрите стыки влажной тряпкой и проверьте, не осталось ли зазоров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанести слишком много пены.
    Последствие: материал выйдет наружу и испортит вид.
    Альтернатива: наносите пену частями, давая ей расширяться.

  • Ошибка: выбрать дешёвый герметик.
    Последствие: он быстро темнеет и отслаивается.
    Альтернатива: покупайте силиконовый состав с антисептическими добавками.

  • Ошибка: заменить уплотнитель зимой.
    Последствие: материал затвердеет и не ляжет ровно.
    Альтернатива: делать замену при температуре выше +10 °C.

А что если проблема глубже?

Если после всех попыток сквозняк остаётся, возможно, проблема в неправильной установке окна. В этом случае без мастера не обойтись: профессионал проверит уровень, стыки и при необходимости заменит часть конструкции. Иногда достаточно просто заново пропенить стык между рамой и стеной снаружи.

FAQ

Как проверить, откуда дует?
Поднесите горящую свечу или полоску бумаги к окну — движение пламени покажет направление потока воздуха.

Можно ли использовать монтажную пену зимой?
Да, но только зимние виды пены. Летние при низкой температуре теряют свойства.

Сколько стоит устранение сквозняка мастером?
Средняя цена по России — от 1000 до 2500 ₽ за окно. Но чаще проблему можно решить своими силами за 200-500 ₽.

Что лучше: герметик или уплотнитель?
Для мелких щелей подойдёт герметик, но если проблема системная — выбирайте уплотнитель.

Мифы и правда

  • Миф: пластиковые окна не требуют обслуживания.
    Правда: уплотнители и фурнитура нуждаются в регулярной проверке и смазке.

  • Миф: если дует, значит окно плохое.
    Правда: чаще виноват монтаж или износ материалов, а не сама конструкция.

  • Миф: герметик решает проблему навсегда.
    Правда: его нужно обновлять каждые 2-3 года.

Интересные факты

  1. При сквозняке температура в помещении может снижаться на 2-3 °C даже при включённом отоплении.

  2. Влажность воздуха у окна с щелями повышается на 15-20%, что способствует образованию плесени.

  3. Срок службы качественного силиконового уплотнителя — до 10 лет.

Исторический контекст

Пластиковые окна начали активно устанавливаться в России в 1990-е годы. Первые модели отличались низким качеством уплотнителей, из-за чего появлялись сквозняки. Современные системы стали гораздо герметичнее, а материалы — долговечнее. Сегодня большинство проблем возникает не из-за профиля, а из-за неправильного монтажа или отсутствия обслуживания.

