Из пластикового окна тянет холодом — проверил одну деталь и проблема нашлась сразу

Зимой особенно хочется уюта и стабильного тепла в доме, но иногда комфорт нарушает холодный воздух, идущий от окна. Даже современные пластиковые конструкции не всегда гарантируют полную защиту от сквозняков. Прежде чем обращаться к специалистам, стоит разобраться, откуда именно возникает проблема и можно ли выявить её самостоятельно. Об этом рассказывает дзен-канал "Московский Домовенок".

Почему пластиковые окна могут пропускать холод

Распространённое заблуждение — считать пластиковые окна полностью герметичными по умолчанию. На практике продувание может появляться даже у относительно новых конструкций. Причины чаще всего кроются не в самом профиле, а в деталях монтажа, износе элементов или неправильной регулировке.

Уплотнитель — первое, что нужно проверить

Уплотнительная резинка отвечает за плотное прилегание створки к раме. Со временем она может пересохнуть, потрескаться или частично отклеиться. В таких случаях створка перестаёт плотно закрываться, и холодный воздух начинает проникать внутрь. Осмотрите уплотнитель по всему периметру и аккуратно проведите по нему пальцами, оценивая эластичность.

Прижим створки и его регулировка

Если окно визуально целое, но всё равно дует, причиной может быть ослабленный прижим. Створка со временем немного провисает и прилегает неравномерно. При помощи шестигранного ключа можно отрегулировать эксцентрики фурнитуры, усилив прижим. Делать это нужно аккуратно, без резких движений, чтобы не повредить механизм.

Щели в зоне подоконника

Иногда источник холода находится не в створке, а внизу окна. Щели между рамой и подоконником возникают из-за усадки монтажной пены или ошибок при установке. Проверить это просто — достаточно провести рукой вдоль стыков. Небольшие зазоры можно временно устранить с помощью герметика или уплотнительной ленты.

Ручка и фурнитура

Неплотно зафиксированная ручка или изношенные элементы фурнитуры тоже могут стать причиной сквозняка. Если ручка люфтит или окно закрывается с усилием, стоит подтянуть крепёжные винты и проверить работу блокирующих элементов. Иногда этого достаточно, чтобы улучшить герметичность.

Импост и откосы

Холод может проникать через соединение рамы с импостом — вертикальным или горизонтальным разделителем окна. В этом случае причина чаще всего связана с производственным браком или ошибками монтажа. Аналогичная ситуация возможна и с откосами, особенно если они были неправильно утеплены. Если при проверке ладонью ощущается явный холод, потребуется более тщательная диагностика.

Простые способы найти источник сквозняка

Для домашней проверки подойдут доступные методы:

Свеча или зажигалка — колебание пламени укажет на движение воздуха. Лист бумаги — если он легко вытягивается между рамой и створкой, прилегание недостаточное. Ладонь — позволяет быстро определить холодные зоны по периметру окна.

Когда без мастера не обойтись

Если окно продолжает продувать, появляется конденсат внутри стеклопакета, створка сильно перекошена или уплотнитель изношен, лучше обратиться к специалисту. Профессиональная регулировка и замена элементов обеспечат устойчивый результат и помогут сохранить тепло на весь сезон.

Профилактика на будущее

Регулярный осмотр уплотнителей, смазка фурнитуры и аккуратная эксплуатация окон снижают риск появления сквозняков. Такие простые меры позволяют поддерживать комфорт в доме и избежать неожиданных проблем зимой.