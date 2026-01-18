Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Огурец на подоконнике зимой
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 19:04

Кухня превращается в огород: зимой огурцы растут на подоконнике, но решает совсем не свет

Огурцы без подсветки дали урожай на подоконнике — Павел Лагута, агроном

Домашний огород давно перестал быть сезонным занятием. Даже зимой, когда за окном короткий световой день и пасмурная погода, на обычном подоконнике можно получить полноценный урожай свежих овощей. Огурцы считаются одной из самых капризных культур, но практика показывает, что при грамотном подходе они уверенно растут в квартире и без дополнительной подсветки. Главное — выбрать подходящие сорта и не мешать растениям развиваться в комфортных условиях. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Почему зима подходит для огорода в квартире

Скепсис по поводу зимнего выращивания овощей во многом связан со страхом нехватки света. Однако в домашних условиях у растений появляется другое важное преимущество — стабильный микроклимат. В отопительный сезон температура в квартирах редко опускается ниже +20 °C, а резкие перепады исключены.

"На самом деле даже при недостатке естественного света растения способны развиваться и давать урожай, если создать им минимально комфортную среду", — рассказывает агроном Павел Лагута.

Он подчёркивает, что для огурцов такие условия зачастую даже благоприятнее, чем весенние ночи в теплицах. Подоконник становится частью полноценного огорода дома, где культуры чувствуют себя предсказуемо и спокойно.

Сорта, которые дают урожай без ламп

Ключевым фактором успеха остаётся правильный выбор семян. Для квартиры подходят самоопыляемые гибриды, способные формировать завязи без участия насекомых и переносить ограниченное освещение.

"Отличные результаты урожая на подоконнике у меня показывают гибриды: Берендей F1, Динамит F1 и Зозуля F1", — говорит агроном.

Эти сорта устойчиво плодоносят при температуре +18…+20 °C и не требуют сложной агротехники. При аккуратном поливе и регулярном уходе с одного куста можно собрать до двух килограммов плодов длиной 14-20 сантиметров. Первые огурцы появляются уже через 50-55 дней после посадки. Такой подход хорошо сочетается с практикой, когда вместе с огурцами на окне выращивают и другие культуры, подходящие для подоконника зимой.

Нужно ли дополнительное освещение

Распространённое убеждение о необходимости фитоламп зимой не всегда оправдано. При хорошем расположении окна огурцам может хватить и естественного света.

"Подсветку не применяю. Но окно у меня достаточно большое и освещённое", — отмечает Павел Лагута.

Даже один час прямого солнца в день заметно улучшает состояние растений. Важно лишь избегать холодных подоконников и сквозняков. Если осенью высадить два-три куста, за зиму реально получить до шести килограммов свежих огурцов. Этот принцип работает и для других неприхотливых культур — например, зелёный лук тоже успешно растёт в квартире без сложных условий.

Домашнее выращивание огурцов позволяет получать свежие овощи в период, когда они особенно ценны. Без ламп, сложных систем и лишних затрат можно создать мини-огород, который будет радовать стабильным урожаем всю зиму и доказывать, что сезонность — понятие условное.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.

