В Анапе из-за усиления отжимного северо-восточного ветра, который может выносить суда и лед в открытое море, власти ввели временный запрет на использование катамаранов и надувных плавсредств, таких как матрасы и круги.
Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в регионе ясная с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха достигает 34-36 градусов, ветер дует со скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
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