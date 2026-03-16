Будущее Дагестана в ветре: власти запускают проекты по ветрогенерации для высокогорных районов

В правительстве Дагестана инициировали проработку проектов по возведению ветроэлектростанций в высокогорных районах республики. Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов дал соответствующее поручение компании "ВетроОГК-3", подчеркнув необходимость укрепления энергетической стабильности региона. Инициатива направлена на компенсацию дефицита мощностей в труднодоступных зонах, где спрос на электричество стабильно растет. Представители профильного бизнеса и республиканского министерства энергетики уже приступили к оценке потенциальных площадок для реализации перспективных энергообъектов.

Ветрогенерация как спасение горных районов

Горные территории Дагестана зачастую сталкиваются с проблемами перебоев в подаче электричества, что обусловлено сложным рельефом и значительной удаленностью от центральных сетей. Строительство локальных источников энергии позволяет снизить нагрузку на магистральные линии и обеспечить жителей стабильным ресурсом. Использование силы ветра представляется логичным и экономически обоснованным решением для регионов с выраженной ветровой активностью.

Вопрос интеграции ветряных электростанций обсуждался во время совещания, посвященного ходу работ по Новолакской ветроэлектростанции. Глава регионального кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов указал на то, что переход к возобновляемым источникам должен стать основой энергетической безопасности республики. Компании "ВетроОГК-3" предстоит провести детальный анализ местности, чтобы определить пиковые точки для установки турбин и рассчитать ожидаемую производительность будущих комплексов.

"Строительство мощностей в горах требует комплексного подхода, учитывающего как климатические особенности, так и логистические сложности доставки оборудования. Развитие таких локаций напрямую влияет на инвестиционную привлекательность районов, создавая базу для новых производств. Муниципальная власть должна оказывать всестороннюю поддержку в выделении земельных участков и согласовании технических условий. Это долгосрочная стратегия, от которой зависит комфорт и благополучие жителей в отдаленных населенных пунктах". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Солнечные батареи и инфраструктурные вызовы

Параллельно с изучением потенциала ветра власти Дагестана делают ставку на развитие солнечной энергетики. Министерство энергетики и тарифов республики под руководством Марата Шихалиева ведет активный мониторинг территорий, подходящих для размещения панелей. Уровень инсоляции в некоторых горных районах позволяет рассчитывать на высокую отдачу от подобных систем, что делает их конкурентоспособными даже в условиях сурового горного ландшафта.

Поиск площадок осложняется необходимостью соблюдения строгих экологических норм и подбора участков, доступных для подключения к общим сетям. Министр отметил, что ведомство работает над тем, чтобы каждый проект прошел все необходимые стадии согласования и был технически готов к запуску. Интеграция солнечных электростанций в общую энергетическую сеть Дагестана позволит сформировать устойчивый баланс, минимизирующий риски аварийных отключений.

Генеральный директор "ВетроОГК-3" Григорий Назаров подтвердил готовность компании детально проработать предложенные инициативы. Взаимодействие между коммерческим сектором и государственным аппаратом перешло в практическую стадию после проведения профильных консультаций. Ожидается, что в ближайшее время стороны представят первые данные о перспективности конкретных горных участков для размещения новых генерирующих мощностей.