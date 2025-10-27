Крокодил, который не доехал: как безобидная покупка стала делом на таможне

Россиянка нарвалась на штраф за чучело крокодила, привезённое из отпуска во Вьетнаме

Поездка, начавшаяся с солнечных пляжей и сувенирных лавок, закончилась протоколом и конфискацией багажа. Жительница России, вернувшаяся из Камрани, не подозревала, что её покупка окажется под запретом, пока не встретилась с сотрудниками таможни в аэропорту Новокузнецка.

Сотрудники ФТС сообщили, что в багаже туристки обнаружили чучело сиамского крокодила — животного, занесённого в Красную книгу и находящегося на грани исчезновения.

"Мы выявили дериват редкого вида, ввоз которого без специального разрешения запрещён", — пояснили в Федеральной таможенной службе.

Почему чучело оказалось под запретом

Сиамский крокодил — вид, находящийся под охраной международной конвенции CITES, регулирующей торговлю редкими животными и их производными. Даже если речь идёт не о живом существе, а о сувенире, действуют те же ограничения: для ввоза и вывоза требуется специальное разрешение, выданное природоохранными ведомствами.

Туристка утверждала, что не знала о таких правилах и приобрела чучело исключительно "для домашней коллекции". Однако незнание закона, как напомнили специалисты, не освобождает от ответственности.

В результате против женщины возбудили два административных дела, а крокодилье чучело было конфисковано.

Что такое дериваты и почему их нельзя провозить

Дериватом называют любой продукт животного происхождения: чучело, кожу, кости, зубы, изделия из панцирей или перьев. Такие предметы часто встречаются на туристических рынках Юго-Восточной Азии — особенно во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Продавцы уверяют, что это обычные сувениры, но на деле многие из них изготовлены из охраняемых видов.

Контроль за оборотом таких предметов ведётся не только в России, но и по всему миру. Конвенция CITES действует в 184 странах, включая Вьетнам и Россию.

Сравнение: что можно и нельзя вывозить из разных стран

Страна Можно вывозить без разрешения Требуется разрешение / запрещено Вьетнам Кофе, специи, изделия из дерева Кораллы, чучела, изделия из кожи рептилий Таиланд Косметика, одежда, фрукты Слоновая кость, панцири черепах Индонезия Батик, украшения из дерева Перламутр, кораллы, изделия из раковин редких моллюсков Куба Ром, кофе, сигары Изделия из морских черепах

Как избежать проблем на таможне

Перед покупкой проверить, не относится ли товар к редким видам. Не доверять продавцам, утверждающим, что разрешения "не нужны". Хранить все чеки и, при возможности, запрашивать у продавца справку о происхождении изделия. При сомнениях уточнить правила на сайте ФТС или у авиаперевозчика.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка сувенира из кожи, кости или панциря без проверки.

Последствие: штраф, конфискация, административное дело.

Альтернатива: безопасные аналоги — фигурки из дерева, керамики, смолы. Они не только законны, но и долговечны.

А что если сувенир уже куплен?

Если покупка уже совершена, но сомнения остаются — лучше заранее задекларировать предмет. При вылете из страны можно обратиться к сотрудникам аэропорта и заявить о находке. В некоторых случаях предмет просто не пропустят, но турист избежит штрафа и обвинений в незаконном ввозе.

Плюсы и минусы экзотических сувениров

Плюсы Минусы Уникальность, память о поездке Высокий риск конфискации Эстетическая ценность Возможность административного наказания Потенциальная редкость Поддержка нелегальной торговли животными

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, входит ли сувенир в список CITES?

Проверить можно на официальном сайте конвенции или в разделе "Ограничения на ввоз" на сайте ФТС России.

Какой штраф грозит за незаконный ввоз?

Сумма зависит от категории нарушителя. Для физлиц — от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета.

Можно ли вернуть конфискованный предмет, если он был куплен по незнанию?

Нет. Незнание закона не освобождает от ответственности, а дериваты возвращаются крайне редко.

Мифы и правда

Миф: "Если чучело куплено легально, его можно ввозить".

Правда: даже при покупке в магазине требуется разрешение на вывоз и ввоз.

Миф: "Сувениры из кости и кожи — искусственные".

Правда: нередко они изготавливаются из настоящих останков животных.

Миф: "На рынке все товары разрешены к вывозу".

Правда: уличные рынки — источник нелегальных дериватов.

Исторический контекст

CITES — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры — была подписана в 1973 году. Её цель — предотвратить исчезновение редких животных из-за неконтролируемой торговли. Сегодня под охраной конвенции более 38 тысяч видов.

3 интересных факта

• Сиамский крокодил считается символом выносливости и силы во Вьетнаме.

• По данным WWF, за последние 100 лет численность вида сократилась более чем на 95%.

• Чучела крокодилов часто изготавливаются из незаконно добытых особей, несмотря на формальные запреты.