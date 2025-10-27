Крокодил, который не доехал: как безобидная покупка стала делом на таможне
Россиянка нарвалась на штраф за чучело крокодила, привезённое из отпуска во Вьетнаме
Поездка, начавшаяся с солнечных пляжей и сувенирных лавок, закончилась протоколом и конфискацией багажа. Жительница России, вернувшаяся из Камрани, не подозревала, что её покупка окажется под запретом, пока не встретилась с сотрудниками таможни в аэропорту Новокузнецка.
Сотрудники ФТС сообщили, что в багаже туристки обнаружили чучело сиамского крокодила — животного, занесённого в Красную книгу и находящегося на грани исчезновения.
"Мы выявили дериват редкого вида, ввоз которого без специального разрешения запрещён", — пояснили в Федеральной таможенной службе.
Почему чучело оказалось под запретом
Сиамский крокодил — вид, находящийся под охраной международной конвенции CITES, регулирующей торговлю редкими животными и их производными. Даже если речь идёт не о живом существе, а о сувенире, действуют те же ограничения: для ввоза и вывоза требуется специальное разрешение, выданное природоохранными ведомствами.
Туристка утверждала, что не знала о таких правилах и приобрела чучело исключительно "для домашней коллекции". Однако незнание закона, как напомнили специалисты, не освобождает от ответственности.
В результате против женщины возбудили два административных дела, а крокодилье чучело было конфисковано.
Что такое дериваты и почему их нельзя провозить
Дериватом называют любой продукт животного происхождения: чучело, кожу, кости, зубы, изделия из панцирей или перьев. Такие предметы часто встречаются на туристических рынках Юго-Восточной Азии — особенно во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Продавцы уверяют, что это обычные сувениры, но на деле многие из них изготовлены из охраняемых видов.
Контроль за оборотом таких предметов ведётся не только в России, но и по всему миру. Конвенция CITES действует в 184 странах, включая Вьетнам и Россию.
Сравнение: что можно и нельзя вывозить из разных стран
|Страна
|Можно вывозить без разрешения
|Требуется разрешение / запрещено
|Вьетнам
|Кофе, специи, изделия из дерева
|Кораллы, чучела, изделия из кожи рептилий
|Таиланд
|Косметика, одежда, фрукты
|Слоновая кость, панцири черепах
|Индонезия
|Батик, украшения из дерева
|Перламутр, кораллы, изделия из раковин редких моллюсков
|Куба
|Ром, кофе, сигары
|Изделия из морских черепах
Как избежать проблем на таможне
-
Перед покупкой проверить, не относится ли товар к редким видам.
-
Не доверять продавцам, утверждающим, что разрешения "не нужны".
-
Хранить все чеки и, при возможности, запрашивать у продавца справку о происхождении изделия.
-
При сомнениях уточнить правила на сайте ФТС или у авиаперевозчика.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка сувенира из кожи, кости или панциря без проверки.
-
Последствие: штраф, конфискация, административное дело.
-
Альтернатива: безопасные аналоги — фигурки из дерева, керамики, смолы. Они не только законны, но и долговечны.
А что если сувенир уже куплен?
Если покупка уже совершена, но сомнения остаются — лучше заранее задекларировать предмет. При вылете из страны можно обратиться к сотрудникам аэропорта и заявить о находке. В некоторых случаях предмет просто не пропустят, но турист избежит штрафа и обвинений в незаконном ввозе.
Плюсы и минусы экзотических сувениров
|Плюсы
|Минусы
|Уникальность, память о поездке
|Высокий риск конфискации
|Эстетическая ценность
|Возможность административного наказания
|Потенциальная редкость
|Поддержка нелегальной торговли животными
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, входит ли сувенир в список CITES?
Проверить можно на официальном сайте конвенции или в разделе "Ограничения на ввоз" на сайте ФТС России.
Какой штраф грозит за незаконный ввоз?
Сумма зависит от категории нарушителя. Для физлиц — от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета.
Можно ли вернуть конфискованный предмет, если он был куплен по незнанию?
Нет. Незнание закона не освобождает от ответственности, а дериваты возвращаются крайне редко.
Мифы и правда
-
Миф: "Если чучело куплено легально, его можно ввозить".
Правда: даже при покупке в магазине требуется разрешение на вывоз и ввоз.
-
Миф: "Сувениры из кости и кожи — искусственные".
Правда: нередко они изготавливаются из настоящих останков животных.
-
Миф: "На рынке все товары разрешены к вывозу".
Правда: уличные рынки — источник нелегальных дериватов.
Исторический контекст
CITES — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры — была подписана в 1973 году. Её цель — предотвратить исчезновение редких животных из-за неконтролируемой торговли. Сегодня под охраной конвенции более 38 тысяч видов.
3 интересных факта
• Сиамский крокодил считается символом выносливости и силы во Вьетнаме.
• По данным WWF, за последние 100 лет численность вида сократилась более чем на 95%.
• Чучела крокодилов часто изготавливаются из незаконно добытых особей, несмотря на формальные запреты.
