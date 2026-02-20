Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лось переходит автотрассу в Аляске
Лось переходит автотрассу в Аляске
© images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:35

Лось на дороге диктует правила: водителю остаётся одно — иначе встреча закончится дорого

Столкновение с диким животным на трассе происходит внезапно и часто ставит водителя в ситуацию, к которой он не готов. В такие моменты ключевую роль играет не скорость реакции, а способность сохранить самообладание. Об этом рассказал руководитель автошколы "ОРЛАН" в Электростали Владимир Покровский в комментарии изданию MosTimes.

Почему звери оказываются на проезжей части

Выход животных на трассу, как пояснил специалист, чаще всего связан с объективными причинами. Речь идёт о поиске пропитания или сезонной миграции, когда привычные маршруты пересекаются с автомобильными дорогами. В таких условиях встреча с транспортом становится для зверя вынужденной.

Покровский обратил внимание, что водитель не должен воспринимать животное как угрозу, которую необходимо срочно устранить. По его словам, главная задача — не усугубить ситуацию и дать зверю возможность самостоятельно покинуть дорогу.

"Дать возможность животному уйти. Мы им неинтересны, мы для них чужды. Поэтому максимальная тишина, дождались пока животные ушли, спокойненько продолжаем намеченную поездку", — отметил Владимир Покровский.

Алгоритм безопасных действий

Эксперт подчеркнул, что в подобных обстоятельствах необходимо быть готовым к полной остановке автомобиля. Резкие манёвры или попытки объехать животное на высокой скорости могут привести к потере контроля над машиной. Это создаёт дополнительный риск как для самого водителя, так и для других участников движения.

Если зверь намерен пересечь трассу, следует заранее снизить скорость и включить световую сигнализацию. Такой шаг позволяет предупредить автомобили, движущиеся позади, и уменьшить вероятность параллельных столкновений. По словам специалиста, важно помнить и о запретах: нельзя сигналить, провоцировать животное или выходить из машины, чтобы его покормить, поскольку всё это усиливает стресс и делает поведение зверя непредсказуемым. Именно спокойствие и выжидательная позиция помогают минимизировать риски и избежать серьёзных последствий.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

