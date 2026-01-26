Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Катание на сноуборде
Катание на сноуборде
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:02

Домбай на грани дикой паники: обычный спуск обернулся сценой из кошмара

Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы

Катание по горнолыжной трассе в Домбае неожиданно превратилось в проверку на скорость реакции и самообладание. Во время обычного спуска сноубордист столкнулся с диким хищником, который выбежал из леса прямо на склон. Ситуация развивалась стремительно и не оставляла времени на раздумья. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Неожиданная встреча на трассе

Инцидент произошёл на одном из склонов Домбая, где спортсмен катался в одиночку. В какой-то момент из лесной зоны на трассу выбежал серый волк и начал двигаться следом за сноубордистом. Судя по кадрам, животное некоторое время держалось на дистанции, не сворачивая в сторону. Для человека, оказавшегося на склоне без посторонней помощи, подобная встреча могла закончиться крайне опасно.

Сноубордист быстро оценил обстановку и увеличил скорость, стараясь сохранить равновесие и не упасть. Именно это решение позволило ему оторваться от хищника и завершить спуск без последствий. Волк вскоре отстал и ушёл обратно в лес, не продолжив преследование.

Дикая природа рядом с курортами

Домбай расположен в горной местности Кавказа, где туристическая инфраструктура соседствует с естественной средой обитания животных. Зимой дикие звери иногда подходят ближе к трассам и дорогам, особенно в периоды нехватки пищи. При этом волки, как правило, избегают контактов с человеком и редко проявляют агрессию без причины.

Рост популярности зимнего отдыха усиливает этот эффект: количество людей в горах увеличивается, а освоение новых склонов расширяет границы курортов. Аналитики отмечают, что горнолыжные курорты РФ в последние годы привлекают всё больше туристов, что требует повышенного внимания к вопросам безопасности и взаимодействия с дикой природой.

Экстремальные эпизоды во время отдыха

Случай в Домбае стал ещё одним напоминанием о непредсказуемости отдыха в природных регионах. Ранее сообщалось о происшествии на Байкале, где туристу пришлось вступить в схватку с медведем. Неожиданное сопротивление со стороны человека заставило зверя отступить и скрыться в тайге.

Подобные истории регулярно возникают в популярных туристических местах России — от гор до таёжных маршрутов. Даже при развитой инфраструктуре и большом потоке отдыхающих природа сохраняет свои правила, к которым человеку приходится адаптироваться.

В итоге инцидент на домбайском склоне завершился без пострадавших, но стал наглядным примером того, как обычное катание может внезапно превратиться в экстремальное испытание. На фоне роста интереса к зимнему отдыху, в том числе поездок на горнолыжные курорты России, такие случаи подчёркивают важность внимательности, опыта и уважения к окружающей среде.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поездки россиян в Европу осложнились из-за виз и паспортов — туроператоры вчера в 14:17
Шенген тает, как лёд под солнцем: новые правила превращают поездку в Европу в квест

Европейские поездки для россиян в 2026 году усложняются: биометрия становится обязательной, визы выдают точечно, но доступные направления всё ещё есть.

Читать полностью » Район Дэншикоу рядом с Ванфуцзин подходит для первого знакомства с Пекином вчера в 13:09
Поселился не там — и Пекин "съел" время: районы решают всё уже в первый день

Путешествия по Пекину начинаются с выбора района у метро: от тихого Цыцикоу до ночного Саньлитуня — здесь во многом решается жилье, доступ к достопримечательностям и уровень туризма.

Читать полностью » Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты вчера в 11:14
Сон не брал годами, а чемодан не понадобился: формат туда-обратно за день захватывает туристов

Однодневные поездки без ночёвок набирают популярность у туристов и становятся неожиданным способом справиться с бессонницей и сменить ритм жизни.

Читать полностью » Хийумаа в Эстонии привлекает туристов маяками и дикой береговой линией — тревел гиды вчера в 3:10
Эстония сворачивает с туристических троп — и вдруг становится так тихо, что хочется остаться

Эстония удивляет тишиной: исследуйте малолюдные острова Хийумаа и Сааремаа, поблизости Найссаару и карьер Румму — Таллин и природа в одном неспешном ритме.

Читать полностью » Подъём на Мишенную сопку открывает панораму Петропавловска-Камчатского 24.01.2026 в 20:27
Петропавловск-Камчатский открылся с Мишенной сопки — и дальше поездка пошла совсем не по плану

Путешествие по Камчатке без экспедиционного бюджета: через Владивосток в Петропавловск‑Камчатский — Халактырский пляж, морская прогулка, подъём на Горелый (1829 м) и Авачинский (2741 м), плюс неожиданная встреча в тайге.

Читать полностью » Бангкок подходит для первого знакомства с Таиландом — Чавади Нуалхайр 24.01.2026 в 19:32
Бангкок перестал быть транзитом — несколько дней в городе перевернули впечатление о Таиланде

Чавади Нуалхайр рассказывает, как увидеть многоликий Таиланд: от Бангкока и Верхнего залива до Пхукета, Ко Самуи, Чиангмая, Кхао Яй и Золотого треугольника.

Читать полностью » Поездки по Азии требуют повышенной осторожности — путешественник Киплюкс 24.01.2026 в 16:36
Поездка в отпуск пошла не по плану — одна ошибка в дороге делает туриста беззащитным

Путешествия полны рисков: кражи, мошенничество и потеря документов могут превратить отпуск в кризис. Киплюкс даёт практические советы по безопасности и деньгам.

Читать полностью » Опубликован рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета — туроператоры 24.01.2026 в 14:11
Смартфон становится бесполезным: города, где мобильный интернет превращает отпуск в квест

Рейтинг Holafly показал, в каких городах туристов ждёт сверхбыстрый мобильный интернет, а где связь может стать серьёзной проблемой в поездке.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Еда
Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков
Красота и здоровье
Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue
Авто и мото
Палитру цветов автомобильных номеров предложили расширить — автоэксперты
Авто и мото
Каждый десятый владелец авто тратит более 30 тыс рублей в месяц — аналитики
Наука
В гробнице у Виа Пьетралата нашли саркофаг и урны с прахом — археологи
Авто и мото
Несмененный ремень ГРМ привел к ремонту двигателя на сотни тысяч — автомеханики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet