Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:29

Дышать стало опаснее, чем принято думать: дым от пожаров создаёт невидимую угрозу для миллионов

Дым пожаров активнее формирует мелкие опасные частицы — EST

Плотный дым от природных пожаров нередко выглядит одинаково, но учёные всё чаще обнаруживают в нём куда больше скрытых угроз, чем предполагалось раньше. Новые данные свидетельствуют: при горении растительности в атмосферу попадает значительно более сложная и насыщенная смесь веществ. Это меняет представления о качестве воздуха в регионах, где природные пожары пересекаются с антропогенными выбросами. Об этом сообщает Environmental Science & Technology (EST).

Новые оценки загрязнения

Исследовательские группы, работающие с архивами спутниковых наблюдений и полевыми измерениями, отмечают, что масштабы выбросов органических соединений были недооценены. В центре внимания оказались вещества, которые редко включались в расчёты — от летучих органических соединений до соединений со средне и малолетучими характеристиками. Именно они формируют значительную долю мелких частиц, влияющих на здоровье и устойчивость атмосферных условий, похожих на те, что описаны в приземной инверсии. По словам авторов работы, пересмотр оценок стал возможен благодаря объединению полевых данных, лабораторных экспериментов и глобальных карт выгоревших территорий за несколько десятилетий.

"По нашим новым оценкам, выбросы органических соединений от лесных пожаров увеличиваются примерно на 21%. Эта инвентаризация закладывает основу для более детального моделирования качества воздуха, оценки рисков для здоровья и анализа политики, связанной с климатом", — говорит Люйин Хуанг, первый автор исследования.

Особый интерес вызывает то, что многие соединения, образующиеся при тлении, а не активном горении, оказываются столь же значимыми, как и классические летучие вещества. Эти компоненты легче образуют мелкие частицы, способные длительно удерживаться в воздухе и проникать глубоко в дыхательные пути.

Химический состав дыма и пробелы в исследованиях

Учёные подчёркивают, что значительная часть органических соединений ранее не включалась в модели, поскольку их трудно точно измерить в полевых условиях. Лабораторные эксперименты позволили восполнить эти пробелы и уточнить характеристики выбросов от разных типов растительности — от торфяников до лугов и хвойных лесов. Такой подход сделал возможным более комплексный расчёт объёмов загрязняющих веществ, выбрасываемых природными пожарами по всему миру.

Анализ охватил период с 1997 по 2023 год и отразил изменения в структуре горючих материалов на фоне климатических тенденций. Модели свидетельствуют: ежегодно в атмосферу попадает около 143 млн тонн органических соединений — показатель, существенно превышающий прежние оценки.

Региональные особенности и взаимодействие с техногенными источниками

Когда исследователи сравнили новые данные с картами техногенного загрязнения, выяснилось, что в целом человеческая деятельность остаётся более крупным источником летучих веществ. Однако по ряду показателей природные и антропогенные выбросы оказываются сравнимыми, особенно при образовании соединений, возникающих в процессе тления.

Некоторые регионы выделяются как точки пересечения двух мощных потоков загрязнения. К ним относится экваториальная Азия, Северная Африка и Юго-Восточная Азия. Здесь дым от природных пожаров взаимодействует с плотным слоем техногенных выбросов, усиливая нагрузку на воздух и изменяя химический фон атмосферы, подобно тому, как процессы в Арктике влияют на приземный озон. Исследователи подчёркивают, что для таких территорий необходимо разрабатывать комбинированные стратегии, учитывающие особенности обоих источников.

В итоге данные исследования показывают, что пересмотр подходов к оценке выбросов от природных пожаров — важная часть современной экологической и климатической политики. Более точное понимание состава дыма и его взаимодействия с антропогенными загрязнениями позволит лучше прогнозировать риски и формировать решения, направленные на защиту здоровья людей и устойчивость атмосферных систем.

