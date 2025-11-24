Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
возгорание
возгорание
© https://commons.wikimedia.org by Salam2009 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:50

Краснодарский край снова в зоне риска: два лесных пожара погасили, но жара в лесах только усиливается

На Кубани локализовали два лесных пожара на 42 гектарах

Два крупных лесных пожара на Кубани удалось локализовать в течение понедельничного вечера: огонь охватил более 42 гектаров и возник в разных районах региона. Об этом сообщили в ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр". Возгорания зафиксировали недалеко от Краснодара, где в эти дни сохраняется высокая пожароопасность.

Где возникли пожары и как проходила их локализация

Первый очаг обнаружили в районе Синегорска Абинского района. По данным лесопожарного центра, площадь возгорания составила около 22 гектаров, и локализация была проведена в девять часов вечера. Второй пожар возник в Северском районе возле населённого пункта Мирный. Площадь этого очага достигла 22,5 гектаров, и он был локализован в 22:05.

В обоих случаях спасатели задействовали наземные силы и технику, поскольку рельеф и погодные условия требовали точечной работы на труднодоступных участках. Сотрудники центра подчеркнули, что "на текущий момент в этих местах проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", оценивая ситуацию как стабильную, но требующую контроля.

Пожарная ситуация в регионе и дополнительные возгорания

В течение дня 24 ноября система ИСДМ-Рослесхоз выявила термоточки сразу в трёх муниципалитетах: кроме Северского и Абинского районов, возгорание тушили и возле Геленджика. Это стало продолжением сложной пожарной обстановки, поскольку накануне, 23 ноября, рано утром пожар произошёл в районе Сухумского шоссе между Новороссийском и Геленджиком. Его удалось потушить к 18 часам, однако риски сохраняются из-за ветра и сухой растительности.

Спасатели отмечают, что повторяющиеся очаги в одном и том же направлении связаны с особенностями местности: лесные массивы тянутся вдоль автомобильных трасс, а погодные условия благоприятствуют распространению огня.

Прогноз на ближайшие сутки и предупреждения спасателей

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 24 ноября и в течение 25 ноября на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке региона ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.

"В связи с этим существует вероятность возникновения пожаров в природной среде, в результате чего возможен переход огня на жилые массивы", — предупредили спасатели.

Такая ситуация требует усиленного контроля за лесными массивами и внимательности со стороны жителей. Специалисты продолжают патрулирование и мониторинг, чтобы не допустить новых крупных очагов и защитить населённые пункты от распространения огня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Новороссийске на Маркотхском хребте локализовали лесной пожар на 1,2 гектара 23.11.2025 в 17:32
Пожар на вершине: спасатели Новороссийска остановили огонь в трудном рельефе

В Новороссийске локализовали лесной пожар на Маркотхском хребте: труднодоступный рельеф усложнял тушение, но слаженная работа служб позволила удержать огонь.

Читать полностью » На Южном берегу Крыма выявили фикусовую цикадку — Российская газета 23.11.2025 в 3:28
Средиземноморский захват: незнакомое насекомое стремительно продвигается вдоль Черноморского побережья

На Южном берегу Крыма обнаружили новый опасный вид цикадки: специалисты изучают скорость её распространения и предупреждают о рисках для декоративных растений.

Читать полностью » Отсыпка без разрешений привела к повреждению плодородной краснокнижных растений — прокуратура Геленджика 23.11.2025 в 2:26
Геленджик теряет краснокнижные растения: незаконная засыпка превратила уникальную зону в свалку

В Мармазинской щели под Геленджиком обнаружили незаконную отсыпку грунтом и строительными отходами — ущерб коснулся краснокнижных растений, и прокуратура готовит меры реагирования.

Читать полностью » В Новороссийске завершили оцифровку тропы по склону Амзай — мэр Кравченко 23.11.2025 в 1:23
Черноморское побережье получают новый магнит: этот горный маршрут станет главным хитом треккинга

Новороссийск готовит новый маршрут по склону горы Амзай: власти завершили паспортизацию тропы и планируют благоустройство, которое откроет туристам новые виды на Черноморское побережье.

Читать полностью » РАН рассматривает проект переброски воды из Печоры и Двины в Донбасс — ТАСС 23.11.2025 в 0:16
Россия рассматривает гигантский водный манёвр: северные реки повернут на юг по трубопроводу на тысячи километров

РАН возвращается к идее переброски воды из северных рек в Приазовье: учёные обсуждают технологические решения, сроки и перспективы одного из самых амбициозных водных проектов.

Читать полностью » Крым ждут аномально тёплые выходные до +24 °C — Евгений Тишковец 21.11.2025 в 23:28
Крым накрыла тёплая воздушная масса — ноябрь превратился в май прямо на глазах

Тёплая воздушная масса принесла в Крым редкое для ноября тепло: температура вырастет до майских значений и обновит рекорд, установленный более века назад.

Читать полностью » На Новый год между материком и Крымом проследуют 32 поезда — ForPost 21.11.2025 в 22:50
Поезда в Крым на Новый год заполняются молниеносно — билетов осталось меньше, чем ожидают туристы

Зимние поезда в Крым заполняются быстрее прошлого сезона: тысячи пассажиров готовятся встретить Новый год в пути, а перевозчик расширяет праздничный сервис.

Читать полностью » Зимние бронирования в Крыму выросли на 30% — туроператоры 21.11.2025 в 22:19
Зимний Крым переплюнул лето — отели фиксируют наплыв отдыхающих

Рост зимних бронирований в Крыму меняет привычный сезонный баланс: туристы активнее выбирают южнобережные отели и формируют один из лучших сезонов последних лет.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки реагируют на звуки других собак в кино — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Снег усиливает воздействие ультрафиолета почти вдвое — спортивные врачи
Туризм
Остров Роатан в Гондурасе становится популярным направлением для пляжного отдыха — туристические гиды
Дом
Русский стиль в декоре ёлки делает дом тёплым и уютным — дизайнеры интерьеров
Садоводство
Компостирование скошенной травы улучшает структуру почвы и ускоряет рост растений — агроном
Еда
Запекание свиной шеи целиком в фольге при 200 °C сохраняет соки — повар
Красота и здоровье
Тёплые каштановые оттенки стали популярны у темнокожих — парикмахер Калисти
Авто и мото
Свежий дубликат ПТС может свидетельствовать о перекупщике — автоюристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet