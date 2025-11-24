Краснодарский край снова в зоне риска: два лесных пожара погасили, но жара в лесах только усиливается

Два крупных лесных пожара на Кубани удалось локализовать в течение понедельничного вечера: огонь охватил более 42 гектаров и возник в разных районах региона. Об этом сообщили в ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр". Возгорания зафиксировали недалеко от Краснодара, где в эти дни сохраняется высокая пожароопасность.

Где возникли пожары и как проходила их локализация

Первый очаг обнаружили в районе Синегорска Абинского района. По данным лесопожарного центра, площадь возгорания составила около 22 гектаров, и локализация была проведена в девять часов вечера. Второй пожар возник в Северском районе возле населённого пункта Мирный. Площадь этого очага достигла 22,5 гектаров, и он был локализован в 22:05.

В обоих случаях спасатели задействовали наземные силы и технику, поскольку рельеф и погодные условия требовали точечной работы на труднодоступных участках. Сотрудники центра подчеркнули, что "на текущий момент в этих местах проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", оценивая ситуацию как стабильную, но требующую контроля.

Пожарная ситуация в регионе и дополнительные возгорания

В течение дня 24 ноября система ИСДМ-Рослесхоз выявила термоточки сразу в трёх муниципалитетах: кроме Северского и Абинского районов, возгорание тушили и возле Геленджика. Это стало продолжением сложной пожарной обстановки, поскольку накануне, 23 ноября, рано утром пожар произошёл в районе Сухумского шоссе между Новороссийском и Геленджиком. Его удалось потушить к 18 часам, однако риски сохраняются из-за ветра и сухой растительности.

Спасатели отмечают, что повторяющиеся очаги в одном и том же направлении связаны с особенностями местности: лесные массивы тянутся вдоль автомобильных трасс, а погодные условия благоприятствуют распространению огня.

Прогноз на ближайшие сутки и предупреждения спасателей

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 24 ноября и в течение 25 ноября на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке региона ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.

"В связи с этим существует вероятность возникновения пожаров в природной среде, в результате чего возможен переход огня на жилые массивы", — предупредили спасатели.

Такая ситуация требует усиленного контроля за лесными массивами и внимательности со стороны жителей. Специалисты продолжают патрулирование и мониторинг, чтобы не допустить новых крупных очагов и защитить населённые пункты от распространения огня.