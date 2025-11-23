Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лесной пожар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:32

Пожар на вершине: спасатели Новороссийска остановили огонь в трудном рельефе

В Новороссийске на Маркотхском хребте локализовали лесной пожар на 1,2 гектара

Утро в Новороссийске началось с тревожных сообщений о возгорании в лесном массиве на Маркотхском хребте, однако к середине дня огонь удалось взять под контроль. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска. Работе пожарных мешал сложный рельеф, но своевременная реакция служб позволила стабилизировать обстановку в короткие сроки.

Условия тушения и первые действия спасателей

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру городского пожарно-спасательного гарнизона ранним утром. Очаг находился в труднодоступной зоне на вершине хребта, поэтому бригадам пришлось добираться пешком. По данным Краевого лесопожарного центра, огонь распространился по сухой лесной подстилке, и видимость осложняли участки плотного задымления.

Спасатели оперативно развернули штаб и приступили к локализации. В муниципалитете подчёркивают, что ситуация требовала задействования всех доступных ресурсов, включая спецтехнику и волонтёров, помогающих с подвозом воды. Такой комплексный подход позволил удержать огонь в пределах ограниченной площади, несмотря на порывистый ветер и пересечённый рельеф.

Ход операции и заявление главы города

Ход тушения глава муниципалитета Андрей Кравченко регулярно освещал в своём Telegram-канале. Он сообщил, что по прибытии бригад "зафиксировали возгорание сухой травы. Организован оперативный штаб. К тушению привлечены все оперативные службы, спецтехника и волонтеры, которые помогают в подвозе воды". Его комментарий отражает масштаб мобилизации на месте происшествия и скоординированность действий служб.

По словам Кравченко, к 12:00 пожар локализован на площади 1,2 гектара. На этом участке продолжают работать порядка 65 человек и 18 единиц техники. Оставшиеся горячие точки проливают вручную, чтобы исключить повторное возгорание. В ближайшее время специалисты планируют перейти к этапу ликвидации и детальному осмотру зоны пожара.

Последующие действия и контроль территории

После локализации спасатели сосредоточили усилия на полном тушении тлеющих участков. Работа осложняется сухой погодой, однако использование ранцевых огнетушителей и насосных установок позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные зоны. Мэрия подчеркивает, что территория будет находиться под контролем и после ликвидации, пока не исчезнут все риски повторного загорания.

Сотрудники лесопожарного центра намерены провести оценку состояния массива, чтобы определить, не требуется ли дополнительное укрепление противопожарных барьеров. Пожар на площади 1,2 гектара стал напоминанием о высокой пожарной опасности в лесах даже в холодный сезон, когда сухая растительность сохраняет способность к быстрому воспламенению.

