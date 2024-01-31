О планах онлайн-ритейлера Wildberries стать складским девелопером сообщили сегодня "Ведомости". У компании в активе более 4 млн кв. м складских площадей как действующих, так и строящихся, расположенных по всей стране, сообщает Nnikoliers. ru. Однако у Wildberries уже выкуплены земельные участки по 30га и где-то даже по 100 га во всех регионах России. А первыми будут построены логистические парки в Московской области и Санкт-Петербурге

Поначалу Wildberries отдавала подряды на стройку своих складов сторонним фирмам. Но, видимо желая оптимизировать расходы на строительстве площадей для своих нужд, а также для продажи другим фирмам, Wildberries создала своего генподрядчика "ВБ девелопмент".

Эксперты считают, что сегодня построить 1 м2 склада в Московском регионе или Санкт-Петербурге обойдется от 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб. При этом продаются эти квадраты уже по 75 000-85 000 руб., по данным на январь 2024 года.

Тема нехватки складских площадей встала на повестку дня после недавнего нашумевшего пожара в Шушарах, где дотла сгорел набитый товарами склад Wildberries. В Госстройнадзоре утверждают, что разрешения на ввод в эксплуатацию у компании не было, и сертификация не проводилась. Однако в пресс-службе ритейлера говорят о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Ущерб от пожара предварительно составил до 15 млрд руб. Wildberries теперь будет там строить новый складской объект, а пока пользуется площадями, арендуя их у "ВсеИнструменты.ру" и "Лента".









