В подмосковье 29-летний разнорабочий сорвался с крыши склада маркетплейса Wildberries и разбился насмерть. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Венгрия отвергает опасные решения для российских энергоресурсов
Будапешт отвергает все решения, которые могут подорвать стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Реттген: Киев всегда имел право наносить удары по РФ
Украина всегда имела возможность атаковать Россию, что соответствует международному законодательству, отметил член бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому телеканалу Phoenix.
Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя
На Петербургском международном экономическом форуме 2024 министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поделился данными об уровне потребления спиртных напитков россиянами. О произошедшем сообщают в РИА Новости.
Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России
Единоросс Хамзаев объяснил, что торжественные дни для Российской Федерации должны проходить как можно более безвредно для граждан.